欧盟的外交政策是一只荒谬的纸老虎

Die EU-Außen­po­litik ist ein lächer­li­cher Papiertiger

Die Ange­wohn­heit, deut­sche Inter­essen als gemein­same euro­päi­sche Inter­essen auszu­geben, wird letzt­lich zu einer Zentra­li­sie­rung der Macht zugunsten Berlins führen.

Von Mariann Őry

„Die Außen­po­litik der Euro­päi­schen Union ist lächer­lich geworden. Wenn unsere acht gemein­samen Erklä­rungen bisher beiseite gefegt wurden – und im Fall von China ist das geschehen -, wird auch die neunte zum Gespött. Wir sehen aus wie armse­lige Papier­tiger, und nach unseren folgen­losen Erklä­rungen lacht die Welt über uns“, mit dieser unan­ge­nehmen Wahr­heit konfron­tierte Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán kürz­lich die EU-Entscheidungsträger.

Es kann wirk­lich nicht gesagt werden, dass die unga­ri­sche Posi­tion in dieser Frage nicht schon lange klar ist. In seinem früheren, achten Samizdat, den Orbán an Armin Laschet, den Kanz­ler­kan­di­daten der Christ­lich Demo­kra­ti­schen Union Deutsch­lands, rich­tete, reagierte er auf ein ähnli­ches Thema. Deshalb wurde Ungarn zur Ziel­scheibe der Berliner Kritik, weil es als einziges die EU-Erklä­rung zu Israel nicht unter­stützt hat.

Bevor wir unter­su­chen, warum die Beses­sen­heit der Union, Erklä­rungen abzu­geben, proble­ma­tisch ist, wollen wir uns mit einem inter­es­santen Detail beschäf­tigen. Das erste Element dieses Details hat mit Laschet zu tun, aber noch wich­tiger ist der sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Außen­mi­nister Heiko Maas, der vorschlug, dass die Einstim­mig­keit bei Entschei­dungen über die Außen­po­litik der Euro­päi­schen Union abge­schafft werden sollte. Tut es Deutsch­land weh, die Union nicht allein regieren zu können, weil es durch lästige mitglied­staat­liche Souve­rä­nität behin­dert wird?

Unan­ge­nehme Asso­zia­tionen an die euro­päi­sche Vergan­gen­heit drängen sich auf.

Berlin verpackt die Durch­set­zung des eigenen Willens stets in das so genannte gemein­same Inter­esse, was meist mit dem deut­schen Inter­esse gleich­zu­setzen ist. Als zum Beispiel Bundes­kanz­lerin Angela Merkel die Syrer groß­zügig nach Deutsch­land einlud, und somit so ziem­lich jeden, der vorgab, Syrer zu sein, wurde es plötz­lich zum gemein­samen euro­päi­schen Inter­esse, diese Menschen zu verteilen.

Um auf das Verteilen von Erklä­rungen zurück­zu­kommen: Denken Sie nicht, dass, wenn Ungarn ein Veto gegen einen gemein­samen Erklä­rungs­ent­wurf einlegt, alle anderen mit dem Doku­ment voll­kommen zufrieden sind. Das ist nicht der Fall, sie trauen sich bloß nicht aufzu­stehen. Die unga­ri­sche Posi­tion hingegen ist, dass gefähr­li­cher Unsinn nicht ermög­licht oder unter­stützt werden sollte.

Die Euro­päi­sche Union macht sich lächer­lich, wenn sie den Groß­mächten mit unwirk­samen Papieren drohen will, eine poli­ti­sche Poli­zei­truppe spielt und die stra­te­gi­schen Partner der Union in herab­las­sender, beleh­render Weise kriti­siert. Dahinter steckt eine unend­liche Arro­ganz, die sehr typisch für die libe­rale Elite der EU ist. Es ist nicht nur so, dass sie falsch liegen, denn solange sie diese wütenden Aussagen machen, geht die Welt weiter – in der Tat, die Welt geht an uns vorbei.

Europa wird nicht stark und wett­be­werbs­fähig sein, weil es außen­po­li­ti­sche Erklä­rungen abge­geben hat – schon gar nicht, wenn es wieder einmal eine Krise falsch hand­habt. Die EU-Länder, die ausschließ­lich auf west­liche Impf­stoffe und gemein­same EU-Beschaf­fung setzen, liegen bereits gut andert­halb Monate hinter Ungarn zurück. Die unga­ri­sche Regie­rung hat recht­zeitig erkannt, dass es falsch war, sich ausschließ­lich auf west­liche Impf­stoffe zu verlassen, und dass Ungarn auch östliche Impf­stoffe braucht. Die unga­ri­sche Regie­rung hat daraus hingegen kein Poli­tikum gemacht, sondern gesagt, es gehe darum, dass der Impf­stoff funktioniert.

Das ist ebenso eine Frage der Souve­rä­nität wie das Veto­recht der Natio­nal­staaten bei gemein­samen Entschei­dungen und Erklä­rungen. Ungarn will kein Papier­tiger sein, sondern ein starkes, souve­ränes Land. Die Indi­ka­toren des Seuchen­ma­nage­ments und die der Wirt­schaft beweisen, dass dies die rich­tige Rich­tung ist und dass Ungarn auf der rich­tigen Seite der Geschichte steht.

