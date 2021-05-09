波兰令人惊讶的经济成果

与其他欧盟国家相比，面对医疗限制造成的危机，波兰的经济状况相当不错–2020年国内生产总值仅下降2.8%，预计今年增长3.1%，2022年增长5.1%（根据欧盟委员会的预测）。在整个欧盟中，只有立陶宛的情况比较好，2020年的GDP下降了0.9%。另外两个欧盟国家的经济衰退率低于3%。瑞典和爱沙尼亚。

波兰的这种优势定位不仅是由于它从未像英国、法国、意大利或西班牙等其他欧洲国家（瑞典是明显的例外）那样实行过如此严格的限制，也不仅是由于波兰的小企业家们采取各种伎俩在禁令下继续经营，而且还由于其产业的分量，与服务业相比，受限制的影响较小。2019年，波兰的工业（不包括建筑业）占国内生产总值的25.1%，而德国为24.2%，意大利为19.6%，西班牙为15.8%，法国为13.5%，英国为13.3%。

3月，波兰工业企业收到的新订单价值比2020年3月高出33.1%，出口订单价值增加了37.7%，但确实在2020年3月中旬已经开始了春运高峰，这个月工业的销售产量比2019年同月减少了2.5%。

同样在2021年3月，该行业的销售产量同比增长18.9%，是15年来的最大增幅，此前2021年2月与2020年2月相比增长了2.7%。因此，波兰3月份的工业销售回升到了大流行前的上升趋势中的通常水平之上，如北京银行4月21日根据波兰统计局独联体的数据发布的这张图表所示。

红线：售出的工业生产（不包括季节性因素）；虚线：大流行前的趋势；（覆盖期：2018年1月至2021年3月）。

支持波兰工业在大流行中仍有良好表现的因素之一是德国工业经济形势的改善。德国几乎占了波兰出口的30%（2021年1–2月为29%，而法国为6.2%，捷克为5.5%，意大利为4.9%，英国为4.8%，荷兰为4.4%，这只是波兰出口的主要市场）。

尽管有危机，波兰商品出口总额继续保持去年观察到的上升势头，与2020年2月（即第一次卫生措施之前）相比，2021年2月增长了6.2%，达到213亿欧元。与此同时，进口增长了6%（也是以欧元计算）。因此，波兰的经常账户余额仍然非常积极，正如北京银行根据中央银行（NBP）的数据发布的这张图所示。

经常账户余额（欧元），过去12个月的总和：红线：经常账户余额（总额）；黑线：货物的经常账户余额。

因此，出口的活力与工业生产的增长一起，是解释波兰经济在这个大流行时期的良好表现的第二个重要因素。这种活力的部分原因是，波兰不是欧元区的一部分，因此能够浮动其国家货币兹罗提。在大流行之前，兹罗提的平均价值为每欧元4.20–4.30兹罗提，自2020年3月以来，一直在每欧元4.40–4.65兹罗提之间波动。

按行业划分，波兰建筑业的表现比工业差，2021年3月的建筑业与2020年3月相比下降了10.8%。与工业一样，该部门也受到商品价格大幅上涨的影响（2020年3月至2021年3月期间+4.5%，同期整体通胀率为3.2%，其中仅服务行业就达7.3%，商品行业为1.9%）。农业部门虽然面临许多问题，但并没有受到大流行病本身的特别影响，波兰食品出口在2020年实际上增长了7%，高于2019年的6.9%。

在服务领域，商业服务出口在2020年蓬勃发展，出口增长超过10%，出口总额超过280亿美元，而服务出口总额从2019年的699亿美元下降到2020年的672亿美元。在商业服务领域，事实证明波兰比印度–该行业的一个主要竞争对手–更能抵御危机，这部分归功于其基础设施的水平，它允许在2020年春季停工的头几周快速、无缝地过渡到远程工作。

就整个经济而言，波兰的失业率仍然是整个欧盟中最低的，在2020年3月至2021年3月期间，商业部门的平均工资实际上增加了8%。根据波兰方法计算的失业率在2021年3月为6.4%，而2020年3月为5.4%，2020年12月为6.2%，2021年1月为6.5%。但根据欧盟统计局的标准计算，波兰3月份的失业率只有3.1%，而捷克共和国为3.2%，荷兰为3.5%，匈牙利为3.9%，例如，德国为4.5%，法国为7.9%，而欧元区的欧盟平均水平为7.4%和8.1%。

硬币的另一面是通货膨胀：4月份的同比增长率为4.3%，高于3月份的3.2%，在利率接近零的情况下，通货膨胀正在吞噬波兰的储蓄，进一步助长了房地产价格的上涨，因为储蓄者寻求投资他们的钱–尽管2020年经济衰退。 另一个不利因素是公共赤字的扩大。

在1615亿兹罗提（占GDP的6.9%，这是欧盟的平均水平），2020年的公共财政赤字增加了10倍! 因此，公共债务在短短一年内从占GDP的45.6%上升到57.5%，但这仍然比其他主要欧洲国家低得多，欧盟的平均水平是90%以上。

奥利维尔-博尔特是法国人，自20世纪90年代初以来一直居住在波兰；他是《Visegrád Post》和法国日报《Présent》在波兰的记者。作为一名密切关注波兰和欧洲事件的自由记者，他还在波兰周刊Do Rzeczy上发表波兰语文章，在门户网站Remix News上发表英语文章。

这篇文章首先出现在VISEGRÁD POST。