Erdogan steckt hinter dem jüngsten Anstieg der Anlan­dungen aus Libyen, nachdem er sich über Draghis unan­ge­mes­sene Worte über den „Diktator“ geär­gert hatte. Und es ist nicht ausge­schlossen, dass dieselbe isla­mi­sche Macht hinter den NGOs steckt, die sich an den liby­schen Küsten tummeln. Der türki­sche Dschihad treibt die Boote in Rich­tung Italien. Er schickt sie aus der Türkei, aber auch aus Libyen, wo die Vete­ranen des Syri­en­krieges noch immer operieren.

Nach dem Libyen-Besuch von Premier­mi­nister Mario Draghi und Minister Luigi Di Maio am 6. April und dem Besuch von Innen­mi­nis­terin Lamor­gese am 20. April ist die Zahl der Menschen­händler-Boote sprung­haft angestiegen.

Mitt­ler­weile sind mehr als zehn­tau­send ille­gale Einwan­derer von den Küsten Nord­afrikas nach Italien gekommen. Am 30. April waren es 9.013, die letzte offi­zi­elle Zahl aus dem Vimi­nale (Innen­mi­nis­te­rium). Mindes­tens 1.500 ille­gale Einwan­derer sind in den letzten zwei Tagen gelandet, darunter auch die 500, die die deut­sche NGO Sea Watch in Trapani abladen will.

Im Jahr 2019, mit Salvini als Innen­mi­nister, waren es im glei­chen Zeit­raum 775.

Am 23. April gab es einen Schiff­bruch mit 120 Opfern, verur­sacht durch die verpasste Verab­re­dung mit dem Schiff einer fran­zö­si­schen NGO.

Die Zahlen des Innen­mi­nis­te­riums sind beun­ru­hi­gend. Sie reichen jedoch nicht aus, um eine genaue Vorstel­lung von der Zunahme des Migra­ti­ons­stroms entlang der liby­schen Route zu erhalten. Auf der anderen Seite des Mittel­meers nehmen die Abfahrten in Rich­tung unseres Landes nämlich ständig zu. Zusätz­lich zu den in Italien ankom­menden Booten müssen auch die in liby­schen Gewäs­sern gestoppten Boote gezählt werden. Am 4. Februar berich­tete UNHCR, dass mindes­tens 700 Migranten von den Behörden in Tripolis an die liby­sche Küste zurück­ge­schickt wurden. Am 29. März meldete die IOM die Rück­kehr von etwa 1.000 Migranten nach Libyen, die von Patrouil­len­booten der örtli­chen Küsten­wache aufge­griffen wurden. Weitere Vorkomm­nisse dieser Art wurden im April gemeldet. Ein Zeichen dafür, wie der Migra­ti­ons­druck immer besorg­nis­er­re­gender wird.

Das bestä­tigt auch Admiral Fabio Agostini, Komman­deur der Opera­tion Irini, der 2020 gestar­teten Mission der Euro­päi­schen Union zur Über­wa­chung der Einhal­tung des Waffen­em­bargos in Libyen. Während des Webi­nars „The Euro­pean Common Secu­rity and Defence Policy in Libya“, das von der Italie­ni­schen Gesell­schaft für Inter­na­tio­nale Orga­ni­sa­tion (SIOI) orga­ni­siert wurde, sprach Admiral Agostini von eindeu­tigen Zahlen: „Während des Jahres 2020 haben die Abfahrten von Migranten aus Libyen auf dem Seeweg einen Anstieg von etwa 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erfahren, ein ähnli­cher Trend wie in den ersten drei Monaten des Jahres 2021.“

Zu der Frage, warum die liby­sche Route wieder die besorg­nis­er­re­gendste ist, wurden mehrere Hypo­thesen aufge­stellt. In IlGiornale.it sprach Professor Vittorio Emanuele Parsi am 20. April über die interne Dynamik in dem nord­afri­ka­ni­schen Land: „Es gibt eine neue Regie­rung in Libyen, die immer noch nicht in der Lage ist, das Terri­to­rium zu kontrol­lieren“. In diplo­ma­ti­schen Kreisen beginnt man auch über externe Dyna­miken zu spre­chen. Die Augen sind auf die Türkei gerichtet. Ankara ist seit November 2019 der wich­tigste mili­tä­ri­sche Verbün­dete Tripolis‘. Um der dama­ligen liby­schen Regie­rung von Al Sarraj zu helfen, die Kräfte von General Haftar zu besiegen, hat Ankara Kriegs­mittel, Geld und Söldner geschickt: „Die Türkei hat einen starken Einfluss auf viele liby­sche Milizen – betonte eine diplo­ma­ti­sche Quelle gegen­über IlGiornale.it – sogar auf dieje­nigen, die den Migran­ten­ver­kehr organisieren“.

Zwischen Rom und Ankara gibt es derzeit böses Blut. Mario Draghi hat Präsi­dent Erdogan in den letzten Tagen als „Diktator“ bezeichnet, dieser reagierte, indem er den italie­ni­schen Premier­mi­nister als unhöf­lich bezeich­nete. Erdogan ist sich sehr wohl bewusst, dass die Einwan­de­rung die italie­ni­sche Regie­rung in Schwie­rig­keiten bringen kann“, so die diplo­ma­ti­sche Quelle weiter: „Von Ankara aus könnte ein Anstoß zur Abfahrt der Boote aus Libyen gegeben worden sein. Viele der gesam­melten Signale deuten in diese Rich­tung. Es wäre aller­dings nicht das erste Mal: „In der Vergan­gen­heit wurde die Migra­ti­ons­waffe von der Türkei gegen Europa in Erpres­sungs­ab­sicht einge­setzt“, so die diplo­ma­ti­sche Quelle. Für Italien scheint es daher umso wich­tiger zu sein, den Dialog mit der neuen Regie­rung in Tripolis fortzusetzen.

Eines ist klar: Hinter den Anlan­dungen von ille­galen Migranten in Italien steckt ein Plan, aber vor allem die Unfä­hig­keit der Italiener, das zu tun, was getan werden müsste: sie abzuwehren.

Quelle: VoxNews