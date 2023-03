Von Hans-Jürgen Geese

Von HANS-JÜRGEN GEESE | Am 20. Mai 2019 wurde der Komödiant und Schau­spieler Volo­dymyr Zelensky Präsident der Ukraine. Warum? Nun, er hatte verspro­chen, dass er den Konflikt mit Russ­land und mit den „russi­schen“ Regionen in der Ukraine beenden würde.

Als er sein Amt antrat erfuhr er, dass die Ukraine sich in einer Phase der Aufrüstung durch die NATO befand und sich auf einen entschei­denden Schlag vorbe­rei­tete, um die wider­spens­tigen „Russen“ im Süden des Landes zu vernichten.

Diese Botschaft wäre der Bevölkerung schwer zu vermit­teln gewesen, schliess­lich hatten sich die Menschen für Frieden entschieden. Zelensky musste also mit einem verlo­ckenden Verspre­chen die Leute bei der Stange halten, ein Verspre­chen, das aber gleich­zeitig auf jeden Fall den Konflikt zum Kochen bringen würde, so wie von anderer Seite gewünscht: Er prokla­mierte er strebe die Mitglied­schaft in der EU und in der NATO an. Das seien Segnungen für das ukrai­ni­sche Volk. Sicher­heit und Wohl­stand würden dann, wie im Westen, auch in der Ukraine ausbrechen.

Der Trick wirkte: Das Volk ließ sich täuschen und verhielt sich ruhig. Putin jedoch verstand. Russ­land rüstete auf. Wenn nicht schon vorher. Putin war klar, dass es zu einem Krieg zwischen Russ­land und der NATO kommen würde.

Alldie­weil schliefen die Deut­schen ruhig in ihren warmen Betten, nachdem sie ihren nächsten Urlaub geplant hatten. Der Wohl­stand ist wie eine Droge. Man gewöhnt sich daran. Dass bereits im Jahre 2019 ein Krieg gegen sie geplant wurde stand in keiner Zeitung. Auch die Tages­schau rief keine Warnung aus.

„Lieb’ Vater­land magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!“

Was macht die am Rhein? So ändern sich die Zeiten. Wir wollen es kurz machen: Nachdem die Russen gewagt hatten, sich zu wehren, glaubten die Ameri­kaner, ihr Ziel erreicht zu haben. Die Propa­ganda lief auf Hoch­touren. Die Propa­ganda überzog und log und forderte doch tatsächlich, dass Putin unbe­dingt abtreten müsse. Wenn nicht, dann würde man es dem Kerl mal zeigen. Dem Putin und auch seinem wider­spens­tigen Volk. Die Medien in Deutsch­land überschlugen sich mit aufge­regten Kommen­taren und schwelgten in der Genug­tuung, endlich einmal auf der gerechten Seite der Geschichte zu stehen.

Puste­ku­chen.

Es ging von Anfang an niemals um die Ukraine. Die Ukraine war nicht mehr als ein Köder. Putin hatte keine Wahl, schickte seine Soldaten. Die Falle schnappte zu. Und jetzt? Was geschieht jetzt? Jetzt kämpft Russ­land um sein Überleben, muss sich aus der Falle befreien. Frage: Wird die Ukraine den Krieg gewinnen? Frage: Wird Deutsch­land dieses mal tatsächlich auf der rich­tigen Seite stehen?

Ich war Offi­zier bei der Bundes­wehr. Wenn ich eines als Offi­zier gelernt habe dann: Krieg ist ein Spiel mit Zahlen, wenn die Qualität der Waffen vergleichbar ist. Und bei den Zahlen ist Russ­land der Ukraine mindes­tens um den Faktor 7 überlegen. Also wird Russ­land den Krieg gewinnen. Keine Frage. Nicht einmal die NATO kann die Ukraine retten. Ich gehe sogar noch weiter: Es wäre zum Vorteil Russ­lands, wenn die Deut­schen, die Polen und der eine oder andere Ameri­kaner in die Ukraine einmar­schierten. Dann könnte Russ­land vor seiner Haustür reinen Tisch machen. Keine Angst, nach Berlin werden sie dieses Mal nicht kommen. Warum sollten sie? In Deutsch­land ist ohnehin nichts mehr zu holen.

Die Ameri­kaner haben bereits ihr Kriegs­ziel erreicht

Die Ameri­kaner werden auf jeden Fall zufrieden sein. Egal was in der Ukraine geschieht. Denn sie erreichten ihr eigent­li­ches Ziel: Die endgültige Vernich­tung Deutsch­lands. Nach drei Anläufen ist Deutsch­land endlich am Boden, röchelt und wird krepieren. Die drei Säulen auf denen die Größe Deutsch­lands einst stand sind zerstört: Die Armee, die Bildung, die Wirt­schaft. Die Wacht am Rhein steht leider an der falschen Stelle. Und weil die Bildung in Deutsch­land so mise­rabel ist hat bis heute kaum einer in Deutsch­land geschnallt, was da wirk­lich abläuft.

Man nennt das verdeckte Kriegsführung. Das eigent­liche Ziel ist nicht das Ziel, was man öffentlich ausruft. Zur Aufklärung: Die NATO könnte, selbst wenn sie wollte, nicht gegen Russ­land erfolg­reich Krieg führen. Warum nicht? Sie hat nicht genügend Waffen und vor allem nicht genügend Muni­tion. Russ­land hat beides in Massen. Russ­land ist auf einen Krieg vorbe­reitet. Die NATO nicht. So einfach.

Die Überschätzung von Intelligenz

Der berühmte engli­sche Mathe­ma­tiker G.H. Hardy sagte: „Um Grosses zu schaffen bedarf es nicht viel Intel­li­genz. Intel­li­genz ist ein geringes Geschenk der Natur.“

Es braucht also mehr als Intel­li­genz, wenn denn wirk­lich Grosses geschaffen werden soll. Wir wollen uns ersparen, dieses Thema hier zu vertiefen.

In Deutsch­land hat es an purer Intel­li­genz nie geman­gelt. Und trotzdem befindet sich das deut­sche Volk heute in der Bredouille (auf gut deutsch: tief in der Scheiße). In der Gegen­wart ist das jetzt alles offen­sicht­lich, aller­dings zu spät. Aber das Urteil von Hardy, wenn man es auf Deutsch­land bezieht, ist noch offen­sicht­li­cher bei Betrach­tung der jüngeren deut­schen Geschichte. Die Sie nicht kennen. Obwohl Sie intel­li­gent sind. Denn mit herkömmlicher Intel­li­genz allein ist der deut­schen Geschichte nicht beizu­kommen. Lassen wir uns daher einmal mit einer alter­na­tiven Intel­li­genz auf eine alter­na­tive Geschichts­schrei­bung ein, nur auf einen winzigen Teil, damit Sie ein klein wenig besser die Mani­pu­la­tion von Geschichte verstehen und heute Abend klüger zu Bett gehen als gestern Abend:

Im Jahre 1935 entwi­ckelte der Engländer Sir Henry Tizard das Radar­system, das England vor Überraschungen hinsicht­lich Luft­an­griffen schützen sollte. Der Mann hatte natürlich in Berlin studiert. Berlin war das Wissen­schafts­zen­trum der Welt. Tizard studierte dort mit seinem späteren größten Feind, Chur­chills Wissen­schafts­be­rater und engem Freund, dem Deut­schen Frede­rick Alex­ander Linde­mann (haben Sie je von Linde­mann gehört?). Bei der prak­ti­schen Anwen­dung von Radar waren die Engländer bei Kriegs­aus­bruch den Deut­schen voraus.

Tizard war ein wahrer Wissen­schaftler, der sich mit der Elite weiterer engli­scher Wissen­schaftler umgab, um ein Problem zu lösen und sein Land zu schützen. Für diese Männer war klar, dass nur eine starke Luft­waffe, unterstützt durch ein ausgeklügeltes Alarm­system, England in Zukunft würde schützen können.

Linde­mann, ein Fana­tiker und Macht­mensch, tat sich mit Chur­chill zusammen. Wäre Chur­chill 1935 Premier­mi­nister gewesen, mit Linde­mann im Schlepptau, dann hätte England niemals das Radar­system zu der Zeit entwi­ckelt. Denn Linde­mann wusste es besser. Ein Klug­scheißer par excel­lence. Und Chur­chill ließ ihm freie Hand. Chur­chill erbte später als Premier­mi­nister was Cham­ber­lain ihm hinter­lassen hatte. Und stellte dann von Vertei­di­gung auf Angriff um. So wie es seine Art war. Die Art des Psycho­pa­then. Chur­chill liebte Krieg. Lieben Sie Krieg?

Was den Deut­schen bei Kriegs­be­ginn zu Denken hätte geben müssen war, dass die Engländer eine große Anzahl von Bombern produ­zierten. Warum wohl? Die Deut­schen hatten keine Bomber, da die Aufgabe der deut­schen Luft­waffe darin bestand, die Armee zu unterstützen.

Nach den Ereig­nissen von Dünkir­chen schmollte der kriegslüsterne Chur­chill auf seiner Insel. Was sollte er tun? England hatte doch Deutsch­land den Krieg erklärt. Aber die Deut­schen weigerten sich, in England einzu­fallen. Das wusste er. Deswegen schickte er auch etwa die Hälfte seiner Panzer nach Ägypten. Während er thea­tra­lisch vor einer Inva­sion warnte. Ganz großes Kino. Aber von Juni 1940 bis Juni 1944 war kaum ein engli­scher Soldat in Europa zu sehen. Es blieb nur der Luft­an­griff. Daher schickte Chur­chill seine Bomber los. Die Luft­waffe antwor­tete schließ­lich und war auch ohne Bomber nahe daran, die Flughäfen und die Radar­an­lagen auszu­schalten. Chur­chill war in großer Gefahr. Er befahl, die Städte in Deutsch­land, die Wohn­viertel zu bombar­dieren. Hitler fiel auf den Trick herein und antwor­tete entspre­chend, bombar­dierte aus Rache die engli­schen Städte, anstatt weiterhin sich auf die Flughäfen und Radar­an­lagen zu konzen­trieren. Verdeckte Kriegsführung. Hitler war ein emotio­naler Mensch. Das ist einer der Unter­schiede zwischen der Persönlichkeit von Hitler und Putin.

Putin ist Anwalt und Judokämpfer. Der wird nicht die dummen Fehler von Hitler wieder­holen. Er kennt zudem den Westen, hat seine Gegner einge­hend studiert. Die Ameri­kaner hingegen wissen so gut wie nichts über Russ­land und seine Geschichte. Die Konse­quenz: Wir erleben den Abge­sang einer 500 jährigen Vormacht­stel­lung der west­li­chen Welt, regiert heute von Idioten. Man kann es nicht anders sagen. Überall dritt­klas­sige grau­sige Gestalten, die sich für Götter halten.

Die Welt wurde von einem Konkretum zu einem Abstraktum

Der Abge­sang begann vor etwa 50 Jahren. Es war über diese Zeit­spanne nur nicht so richtig offen­sicht­lich. Der entschei­dende Tag war der 15. August 1971, als Amerika den Gold­stan­dard aufgab und von da an in der Lage war, Geld nach Belieben zu drucken und es dem Rest der Welt aufzu­zwingen. Diese geld- und macht­gie­rigen Wesen kamen sich ganz groß vor und merkten gar nicht, dass sie sich ihr eigenes Grab geschau­felt hatten. Irgend­wann ist ein Ponzi-System am Ende, spätestens, wenn keiner mehr das Falsch­geld will. Bei einem Ponzi-System muss man immer einen Dummen finden, der das „Falsch­geld“ akzep­tiert. Die Russen, die Chinesen und viele andere sind dazu mitt­ler­weile nicht mehr bereit.

Um dieses krimi­nelle System am Laufen zu halten, verfielen die Ameri­kaner auf einen gar nicht so dummen Trick: Sie versuchten, die konkrete Welt in eine abstrakte Welt zu verwan­deln und die Werte der abstrakten Welt der konkreten Welt überzuordnen. Bis sie die gesamte Welt aufge­kauft hatten. So der Plan.

Geld heute ist nicht nur Bargeld. Es gibt Wert­pa­piere, Optionen, Opti­ons­scheine, Deri­vate über Deri­vate und tausend weitere Tricks der Speku­la­tion. Digi­tales Geld regiert die Welt. Welt­weit exis­tieren 8 Billionen US-Dollar physi­schen Geldes. Welt­weite Geld­menge insge­samt: Rund 83 Billionen US-Dollar. Es gibt keine Höchstgrenze, denn die Banken können Geld aus dem Nichts schöpfen. Mit dem Geld aus dem Nichts können dann die Menschen einkaufen gehen. Derje­nige, der das meiste Geld hat, regiert die Welt. Ohne dafür gear­beitet zu haben. Er hat es gestohlen. Nicht in der Art wie wir das gemeinhin verstehen. Es ist legaler Dieb­stahl. Wie sonst kann ein Mann wie Bezos 120 Milli­arden Dollar reich sein?

Die Realität spielt heute keine Rolle mehr

Geld hat mit der konkreten Welt nicht mehr viel zu tun, beherrscht aber diese Welt. Es ist leicht einsichtig, dass wir es mit einer äußerst unge­sunden Situa­tion zu tun haben, die für die Welt böse ausgehen muss. Denn der Mensch selbst ist ein Konkretum und braucht zum Überleben konkrete Dinge. Wenn die abstrakten Konstrukte diese konkreten Dinge beherr­schen, werden viele Menschen letzt­end­lich sterben. Geld kann man nämlich nicht fressen. Aber die Abstrakta haben die Macht. Es geht jetzt um ihre Kontrolle über die konkrete Welt. Auf dem Weg dahin muss Realität neu defi­niert werden. Was Sie täglich erleben:

Die ameri­ka­ni­sche Rich­terin am obersten Gericht Frede­rick Alex­ander Linde­mann weigerte sich zu defi­nieren, was eine Frau ist. Sie sagte, sie sei dazu nicht in der Lage.

Wenn Sie die deut­schen Medien verfolgen, dann erhalten Sie den Eindruck, dass die Ukraine gegen Russ­land gewinnen könnte. Das ist total absurd und schnell zu wider­legen, wenn man sich nur einmal ein paar Fakten anschaut.

Es ist anschei­nend völlig offen, was für ein Geschlecht der Mensch bei seiner Geburt hat. Wie ein Experte der „Geschlech­ter­wis­sen­schaften“ sagte: Bei der Geburt vermutet der Arzt, um was für ein Geschlecht es sich bei dem Baby handelt. Später wird sich heraus­stellen, was für ein Geschlecht dieser Mensch hat.

Das Corona Virus verur­sachte eine tödliche Epidemie, der angeb­lich fast 7 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Wir alle wissen (die, die es wissen wollen), dass diese Zahl nicht stimmt. Aber wer will schon die Realität wissen? Die Mensch­heit erlebte eine gigan­ti­sche Mani­pu­la­tion. Corona war ein Betrug.

Die Verei­nigten Staaten von Amerika behaupten von sich, das groß­ar­tigste Land auf Erden zu sein. Das hören Sie jeden Tag. Die sind ganz stolz darauf. Soweit die Theorie. Hier die Realität: Im U.S. Bundes­staat Ohio passierte vor ein paar Wochen eine der größten Umwelt­ka­ta­stro­phen. Haben Sie davon gehört? Ein Zug mit gefährlichen Chemi­ka­lien entgleiste. Der Betreiber der Bahn beschloss, die Wagons anzuzünden. Können Sie sich vorstellen, dass die BASF, Bayer oder Hoechst in solch einem Fall die Wagons anzünden würden? Dann kam der große Auftritt des U.S. Verkehrs­mi­nis­ters, ein Mann mit Namen Pete Butt­i­gieg. Der beru­higte die Gemüter, indem er sagte, dass in den U.S.A. jedes Jahr etwa eintau­send Züge entgleisen. Eintau­send Züge! Jedes Jahr! Also mal immer mit der Ruhe. Das sagte der tatsächlich. Der Verkehrs­mi­nister des groß­ar­tigsten Landes auf Erden. Der Mann ist ein Idiot. Unser Verbündeter!

Was in der konkreten Welt abläuft inter­es­siert kaum noch jemanden. Ob es Sinn macht all diese Flüchtlinge ins Land zu lassen wird nicht mehr hinter­fragt. Das Endre­sultat ist die Vernich­tung der west­li­chen Kultur. Das ist das Ziel. Es kann nicht mehr lange dauern. Deutsch­land war der größte Brocken. Die Herr­scher dieser Welt staunten, wie einfach Deutsch­land zu erle­digen war. Sie wussten natürlich, dass Intel­li­genz allein nicht viel wert ist. Intel­li­genz ist mit einer neuen Logik schnell lahm­zu­legen. Denn Intel­li­genz schnappt nach Logik. Was zu beweisen war. Sonst hätte das mit dem Corona-Betrug nie funk­tio­nieren können. Abitur schützt leider nicht vor Dumm­heit. Nicht einmal ein Doktor­titel reicht da aus.

Die deut­sche Kultur­na­tion ist mitt­ler­weile eine Schimäre

Deutsch­land ist die Geschichte von „es war einmal“. Den größten Fehler, den Deutsch­land nach 1945 beging, war, sich auf die Seite der Amis zu schlagen. Denn Deutsch­land war eine Kultur­na­tion. Amerika hat aller­dings mit Kultur nichts am Hut. Das konnte nie gut gehen. Was passierte? Passen Sie mal auf:

Die digi­tale deut­sche Welt kommt heute mit einem Voka­bular von eintau­send Worten aus. Bei anspruchs­vol­leren Texten finden Sie ein Voka­bular von etwa zehn­tau­send Worten. Goethe verfügte über einen Wort­schatz von über 90.000 Worten. Die deut­sche Sprache umfasst mehr als 150.000 Worte.

Was soll ich da noch sagen? Da fehlen einem doch wirk­lich die Worte. Nichts demons­triert die Verblödung des deut­schen Volkes eindring­li­cher als die kata­stro­phale Reduk­tion des Wort­schatzes und damit verbunden der Tiefe und Qualität der intellektuellen/emotionalen Leis­tung und vor allem der Präzi­sion der intellektuellen/emotionalen Leis­tung. Wir können nicht nur nicht mehr einen Flug­hafen ordent­lich bauen, wir schlu­dern mit der Sprache. Und nennen das auch noch Fort­schritt, weil tausend Worte bei Face­book attrak­tiver erscheinen als der Faust von Goethe.

Fast­food. Alles ist Fast­food: Unge­sunde Ernährung. Ein kranker Körper. Ein kranker Geist, der nicht mehr in der Lage ist, klar zu denken und zu fühlen. Geschweige denn, sich zu vertei­digen. Schachmatt.

Wir braven Deut­schen mit unserem Minder­wer­tig­keits­kom­plex seit 1945 wollten eine Super­kopie von Amerika werden. Es hat irgendwie nicht geklappt. Es konnte nie gut gehen. Die Wahr­heit ist, dass uns Russ­land viel, viel näher steht als Amerika.

Wir sind von Waffen umgeben und sehen sie nicht

Der russi­sche Philo­soph Nikolai Fjodorov (1829–1903) sagte bereits im Jahre 1891: „Heut­zu­tage dient alles dem Krieg. Es gibt keine Entde­ckung mehr, die die Militärs nicht auf ihren Nutzen für den Krieg hin studieren. Es gibt keine Erfin­dung mehr, die sie nicht für militärische Zwecke einzu­setzen versu­chen.“ Das war im Jahre 1891! Heute erleben wir die extremsten Auswüchse der Mili­ta­ri­sie­rung selbst in den kleinsten Berei­chen unseres Lebens.

Sogar Lebens­mittel sind heute eine Waffe. Wasser ist eine Waffe. Bildung ist eine Waffe. Politik ist eine Waffe. Und vieles, vieles mehr. Waffen gegen Sie. Der totale Krieg. Und Sie wissen es nicht. Sie sehen es nicht.

James Madison, einer der Gründervater der Verei­nigten Staaten, sagte in einer Rede im Jahre 1787: „Ich glaube es gibt mehr Fälle des Eingriffs in die Frei­heit der Menschen durch allmähliche und schwei­gende Beschnei­dung dieser Frei­heit durch die Mächtigen als durch plötzliche, gewalt­same Übergriffe.“

Sie sollen diese Eingriffe nicht erkennen, damit Sie sich nicht vertei­digen können. Daher versucht die Propa­ganda in unserer Zeit, das Sicht­bare für Sie unsichtbar zu machen. Sollten Sie in der Lage sein, dies zu durch­schauen, dann sind Sie ein Feind der offi­zi­ellen „Wahr­heit“ und damit diskre­di­tiert für ein Leben in der Gemein­schaft der Gehor­samen. Noch haben Sie die Wahl, sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Die Gene­ra­tionen nach uns werden nicht einmal mehr das Bewusst­sein entwi­ckeln, dass es eine alter­na­tive Welt geben könnte.

Auch die Geschichts­schrei­bung ist eine Waffe. Wie oben demons­triert. Die „Geschichte“ ist im Falle von Deutsch­land eine beson­ders perfide Waffe. Dabei sollte doch Geschichte dem Denken und Forschen frei zugänglich sein. Pietät ist selbstverständlich zu respek­tieren. Aber Pietät darf nicht zu einer Waffe werden.

Ein Land mit Namen Schweden

Da uns freies Denken in Deutsch­land momentan verwei­gert wird ist es viel­leicht ange­bracht, bei einem anderen Land nach Modellen für eine bessere Zukunft zu suchen. Solch ein Bestreben wird zuneh­mend durch den Tatbe­stand erschwert, dass es diese anderen Länder bald nicht mehr geben wird. Globa­li­sie­rung ist letzten Endes ein Einheitsbrei.

Aber lassen Sie mich kurz das Modell Schweden erläutern. Inspi­ra­tionen aus einem Land, das uns Deut­schen in mehr­fa­cher Hinsicht nicht zu fern steht.

Die Schweden entwi­ckelten ein Modell für ihr Volk, welches auf der Solidarität aller in der Gemein­schaft aufge­baut ist. Wer viel leisten kann trägt mehr für das Wohl­ergehen der Gemein­schaft bei als der Schwache. Aber alle tragen bei. Niemand will hohe Steuern für Menschen zahlen, die nicht arbeiten wollen.

In den letzten 10 Jahren kamen über eine Million Flüchtlinge nach Schweden. Schweden hat etwa 10 Millionen Einwohner. Es gibt Regionen in Schweden in denen 90 % dieser Flüchtlinge nichts zum Wohle der Gemein­schaft beitragen, obwohl sie arbeiten dürfen. Die schwe­di­sche Regie­rung ging davon aus, dass es zwei Jahre braucht, um einen „Immi­granten“ zu inte­grieren. Dann kann er für sich selbst sorgen. Aber das war reine Theorie. Die arbei­teten auch nach zwei Jahren nicht. Das Sozi­al­system kolla­bierte. Es brach zusammen. Die Flüchtlinge wollen nicht Schwe­disch lernen. Sie wollen vor allem nicht inte­griert werden.

Das schwe­di­sche Modell funk­tio­nierte so wunderbar in der Vergan­gen­heit, weil die schwe­di­sche Gemein­schaft eine der homo­gensten Gemein­schaften auf Erden darstellte. Als die Schweden jedoch eines Tages merkten, dass ihr Geld nicht mehr nur für die eigene Gemein­schaft, sondern mehr und mehr für Fremde ausge­geben wurde, die nicht in die Gemein­schaft passten und auch nicht dazugehören wollten, war es mit der Großzügigkeit vorbei.

Wie wehrte sich die Regie­rung vor der Pleite? Die Regie­rungs­aus­gaben, die einst 65 % des Brut­to­so­zi­al­pro­duktes ausmachten, betragen jetzt nur noch 50 %. Es wird priva­ti­siert. Die Gemein­schaft fällt ausein­ander. 15 % der Schweden leben mitt­ler­weile nahe der Armuts­grenze. Was früher undenkbar war.

Es ist leicht einzu­sehen, dass das System Schweden einem Stress ausge­setzt wurde, den dieses System nicht aushalten konnte. Die Soli­dar­ge­mein­schaft bricht jetzt ausein­ander. Merke: Jede Gemein­schaft hat einen Stress­punkt, an dem sie ausein­an­der­bricht. Die Flüchtlinge wurden als Waffe einge­setzt, um Schweden zu zerstören. Mitt­ler­weile haben das viele Schweden kapiert. Zu spät.

Wenn so etwas in Schweden passieren kann, dann kann es überall passieren. Es passiert momentan natürlich auch in Deutsch­land. Da die vergleichs­weise große deut­sche Gesell­schaft und die kompli­zierte deut­sche Geschichte viel komplexer sind als die von Schweden, ist die Zerstörung Deutsch­lands schwie­riger gewesen und es brauchte einen lang­fris­tigen Prozess. Aber letzt­end­lich waren die einge­setzten Waffen die glei­chen. Die Familie, die unmit­tel­bare Gemein­schaft und der Zusam­men­halt im Lande, im Volk mussten gesprengt werden. Und so geschah es.

Zum Schluss will ich noch das Rätsel auflösen, damit Sie die Welt verstehen: Intel­li­genz ist nichts. Weis­heit ist alles. Wir leben in einer Welt ohne Weisheit.

————

