Einen weiteren Schritt in Rich­tung Norma­li­sie­rung von Kindes­miss­brauch und Pädo­philie unter­nimmt derzeit der US-Video- und Film-Strea­ming­gi­gant Netflix. Dort startet am 9. September die massiv kriti­sierte und von vielen bereits boykot­tierte Serie „Cuties“ (zu Deutsch: „die Süßen“). Nachdem die Früh­se­xua­li­sie­rung von Kindern in vielen west­li­chen Staaten mitt­ler­weile bereits im Kinder­gar­ten­alter beginnt, setzen linke Eliten nun auch vermehrt auf Massen­me­dien, um ihre kranken Gesell­schafts­vi­sionen salon­fähig zu machen.

11-Jährige sollen Sexua­lität und Weib­lich­keit entde­cken

Schon das Titel­bild der Serie lässt Schlimmes erahnen. Zu sehen sind dutzende junge Mädchen in knappen Kostümen, die jenen von Strip­pe­rinnen nach­emp­funden sind. Zudem sind die Kinder stark geschminkt und in eindeutig sexu­ellen Posen abge­bildet. Welches Ziel­pu­blikum das anspre­chen soll, dürfte klar sein.

In der Beschrei­bung der Serie heißt es dann:

„Amy, 11, ist faszi­niert von einer Twerking-Tanz­gruppe (Twerking ist ein sexuell anzüg­li­cher Tanz mit dem Hinter­teil, Anmk. d. Redak­tion). In der Hoffung, dieser Beitreten zu können, entdeckt sie ihre Weib­lich­keit und trotz ihren fami­liären Tradi­tionen.“

In einer, vermut­lich aufgrund der massiven Empö­rung, nach­träg­lich abge­än­derten Seri­en­be­schrei­bung ist nun zu lesen:

„Die elfjäh­rige Amy rebel­liert gegen ihre konser­va­tive Fami­lie­tra­di­tion, nachdem sie von einer frei­geis­tigen Tanz­gruppe in den Bann gezogen wird.“

Somit wird klar, dass die Macher der Serie einer­seits gegen tradi­tio­nelle Fami­li­en­werte hetzen und ande­rer­seits das Aufbe­gehren gegen diese subtil mit einer „persön­li­chen Entfal­tung und Befreiung“ der Kinder verknüpfen, damit aber ebenso subtil den pädo­philen Grund­tenor der Serie über­de­cken. Umso gefähr­li­cher und perfider, als die Serie an eine Ziel­gruppe gerichtet ist, die kurz vor dem Eintritt in die Pubertät steht.

Kinder stammen ausge­rechnet aus schwarzer, musli­mi­schen Familie

Unter Schwarzen und in der musli­mi­schen Welt werden sich die Seri­en­ma­cher eben­falls keine Freunde machen, darunter die eben­falls schwarze Produ­zentin Maïmouna Doucouré, die aufgrund von massiven Anfein­dungen ihre Social-Media-Profile gelöscht hat. Denn die Haupt­prot­ago­nistin Fathia Yous­souf ist eine Schwarze, die in in einer musli­mi­schen Familie lebt und mit dieser ob ihrer Obses­sion für die „Tanz­gruppe“ in Konflikt gerät.

Mitt­ler­weile haben Tausende Nutzer im Internet bekannt­ge­geben, dass sie ihre Mitglied­schaft bei dem Strea­ming­diesnt Netflix gekün­digt haben. Die Serie über die Sexua­li­sie­rung von 11-jährigen Mädchen wurde jedoch nicht etwa gelöscht oder von Netflix herun­ter­ge­nommen. Einzig das Alter wurde auf 16 Jahre ange­hoben.