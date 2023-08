Trump: Vier Anklagen, ein „Mug Shot“ und der Siegeszug auf X

Nur wenige Fotos gehen um die ganze Welt. Noch seltener schafft es eines in die Geschichts­bü­cher. Das Poli­zei­foto von Donald J. Trump wird sich zwei­fellos als ein solches Zeit­do­ku­ment erweisen.

Von TARA GRIMM | Lange mussten sie warten, die Vertreter des Estab­lish­ments in Politik und Medien. Erst die vierte Anklage hat endlich den ersehnten „Mug Shot“ des Präsi­denten gelie­fert, also jene erken­nungs­dienst­liche Aufnahme des poten­zi­ellen Straf­tä­ters, die bei Bedarf auch als Fahn­dungs­foto genutzt wird.

Nachdem sich am Tag zuvor bereits elf der acht­zehn soge­nannten Mitver­schwörer den Behörden gestellt hatten — darunter die Anwäl­tinnen Sidney Powell und Jenna Ellis, der Verfas­sungs­rechtler John Eastman sowie der ehema­lige Bürger­meister von New York City, Rudy Giuliani –, hat sich am Donnerstag nun auch Donald J. Trump an Bord seiner Boeing 757 in das Bezirks­ge­fängnis von Fulton County in Georgia begeben, wo die Bezirks­staats­an­wältin, Fani Willis, nach zwei­ein­halb Jahren Ermitt­lung in statt­li­chen 41 Punkten Anklage erhoben hat.

Je härter die Geschütze, desto weicher der Fall?

Um Trump und den Mitan­ge­klagten nach­zu­weisen, sie hätten im Rahmen einer Verschwö­rung die Ergeb­nisse der Präsi­dent­schafts­wahl im US-Bundes­staat Georgia fälschen wollen, bedient sich Willis des RICO-Gesetzes, das übli­cher­weise bei der Straf­ver­fol­gung von mafiösen Struk­turen und orga­ni­sierter Krimi­na­lität ange­wendet wird.

Laut „CNN“ ist Willis ein „Fan“ dieses Gesetzes, da es „gepfef­ferte Strafen“ ermög­liche und den Staats­an­wälten somit ein Druck­mittel zur Verfü­gung stellt, mit dem Mitver­schwörer gedreht und Ange­klagte zu einem Deal veran­lasst werden können.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Versuch unter­nommen wird, ein Tele­fonat zu benutzen, um Präsi­dent Trump buch­stäb­lich aus dem Weg zu räumen. War es beim ersten Amts­ent­he­bungs­ver­fahren 2019/20 ein Gespräch mit Wolo­domyr Selen­skyi über die heute als gesi­chert geltenden Korrup­ti­ons­vor­würfe gegen Joe Biden, geht es dieses Mal um einen Anruf bei Brad Raffens­berger, dem Staats­se­kretär von Georgia.

Diesen hatte Trump im Dezember 2020, kurz nach der Präsi­dent­schafts­wahl, kontak­tiert, um ihn auf die offen­sicht­li­chen Unre­gel­mä­ßig­keiten während der Stim­men­aus­zäh­lung hinzu­weisen. Aus dem Büro von Raffens­berger wurde daraufhin eine Mitschrift des Tele­fo­nats an die „Washington Post“ weiter­ge­leitet, welche sich in der Folge als Fälschung heraus­stellte, was die „Washington Post“ wiederum zwei Monate später zu einer Rich­tig­stel­lung zwang.

Wie das alter­na­tive Nach­rich­ten­portal „The Gateway Pundit“ am 24. August berichtet, stützt sich die Anklage von Bezirks­staats­an­wältin Willis im Kern ausge­rechnet auf den Betrug aus dem Büro von Staats­se­kretär Raffensberger.

Wahl­be­trug vor Gericht

Das Vorgehen der repu­bli­ka­ni­schen Führungs­po­li­tiker in Georgia, die bekann­ter­maßen zu den RINOs (Repu­bli­kaner nur dem Namen nach) gehören und daher fester Bestand­teil des Estab­lish­ment sind, ist wohl nur mit Dumm­heit oder Verzweif­lung, respek­tive mit einer ebenso bedau­erns­werten wie fatalen Kombi­na­tion aus beidem zu erklären. Schließ­lich war spätes­tens nach der Affäre um das Selen­skyj-Tele­fonat davon auszu­gehen, dass jedwedes Gespräch des Präsi­denten sowohl aufge­zeichnet als auch von Anwälten und weiteren Zeugen begleitet werden würde — ein Umstand, auf den Trump selbst in den vergan­genen Monaten immer wieder hinge­wiesen hat.

Was also ist von diesem Prozess zu erwarten? Zunächst einmal der origi­nale Mitschnitt des Tele­fo­nats, welcher, laut „The Gateway Pundit“, auch im Hause Raffens­berger in einem mit der Bezeich­nung „Müll“ gekenn­zeich­neten Laptop-Ordner nach der zwischen­zeit­lich erfolgten Löschung wieder aufge­taucht sein soll. Aller­dings dürfte dies ledig­lich der erste Akt der Vorfüh­rung sein.

Wie Präsi­dent Trump kürz­lich auf seiner Medi­en­platt­form Truth Social ankün­digte, werde in diesem Gerichts­pro­zess zum ersten Mal seit drei Jahren die Möglich­keit bestehen, aufzu­zeigen, „wie die Präsi­dent­schafts­wahlen 2020 mani­pu­liert und gestohlen wurden.“ Man kenne nun die Antworten auf all „den Betrug, die Unre­gel­mä­ßig­keiten und Gaune­reien“, so Trump weiter.

Wenn die Ange­klagten zu Anklä­gern werden

Und tatsäch­lich werden sich die Sach­ver­stän­digen prak­ti­scher­weise direkt im Gerichts­saal befinden, nämlich auf der Ankla­ge­bank. So hatte z.B. Sidney Powell bereits im November 2020 für Schlag­zeilen gesorgt, als sie behaup­tete, über einen „Kraken“ an Beweisen zu verfügen, der das Narrativ des Sieges von Joe Biden zerstören würde.

Und auch John Eastman, ehema­liger Berater des Obersten Rich­ters Clarence Thomas und früherer Dekan der Chapman Univer­sity, bekräf­tigte unmit­telbar nach seiner offi­zi­ellen Verhaf­tung in Fulton County erneut die Über­zeu­gung, die Präsi­dent­schafts­wahl 2020 sei gestohlen worden.

Trumps Siegeszug und das Ende der Mainstreammedien

Voll­kommen unge­achtet dessen, wie viele Instanzen dieser Prozess durch­laufen wird und ob sich den vier bishe­rigen Anklagen weitere hinzu­ge­sellen werden, steht längst fest, dass sich die Hoff­nungen der links-woken, globa­lis­ti­schen Kriegs­treiber in den USA nicht erfüllen werden. Weder wird Donald J. Trump seine Kandi­datur für die Präsi­dent­schafts­wahlen 2024 zurück­ziehen noch werden seine Zustim­mungs­werte sinken. Das Gegen­teil ist der Fall.

Laut „CBS News“ steigt Trump in den Umfragen unauf­haltsam und führt unter den repu­bli­ka­ni­schen Kandi­daten inzwi­schen mit 62 Prozent.

In einer fast symbol­haften Korre­la­tion scheinen sich die Einschalt­quoten der system­treuen Medien umge­kehrt propor­tional zu Trumps Zustim­mungs­werten zu verhalten. Während die von Donald J. Trump igno­rierte Primary-Debatte der Repu­bli­kaner auf „Fox News“ am Mitt­woch­abend 12,8 Millionen Zuschauer verzeich­nete, sahen das zur glei­chen Zeit auf X, ehemals Twitter, ausge­strahlte Trump-Inter­wiev von Tucker Carlson bislang bereits 250 Millionen Menschen.

Niemals kapi­tu­lieren!

Doch womög­lich war das nur der Auftakt für einen weiteren Schachzug: Nach mehr als zwei Jahren zunächst erzwun­gener und dann frei­wil­liger Abwe­sen­heit ist Präsi­dent Trump in der Nacht zum Freitag mit einem Post seines „Mug Shot“ und dem Zusatz „Wahl­be­ein­flus­sung“ und „Niemals Kapi­tu­lieren!“ auf die Soziale Medi­en­platt­form X zurück­ge­kehrt. Inner­halb der ersten zwei Stunden wurde der Post schon 33 Millionen Mal aufge­rufen, womit Trump der Presse den Spaß an der Titel­story ordent­lich verdorben haben dürfte.

Berichten zufolge hat die Trump-Kampagne darüber hinaus bereits den Verkauf von T‑Shirts mit dem grim­migen Konterfei des Präsi­denten gestartet, und die Verkaufs­zahlen werden die Stim­mung im Land weitaus deut­li­cher abbilden als jede Umfrage.

Und die Moral von der Geschicht‘? Was von den Macht­ha­bern in Washington D.C. als vernich­tende Demü­ti­gung geplant war, wird sich in den nächsten Monaten zu ihrer größten und endgül­tigen Nieder­lage entwickeln.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.