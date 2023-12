Tota­li­ta­ris­ti­sche EU-DSSR

Wie offen­sicht­lich und unver­hohlen sich die EU zu einer tota­li­tären Fassaden-Demo­kratie nach dem Vorbild der UDSSR trans­for­miert hat, hat nun Olha Stefa­nis­hyna, stell­ver­tre­tende ukrai­ni­sche Minis­ter­prä­si­dentin für euro­päi­sche und euro- atlan­ti­sche Inte­gra­tion, offengelegt:

Demnach hätte die EU-Mitglied­staaten erwogen, Ungarn sein – in den Grün­dungs­ver­trägen zuge­si­chertes – Veto­recht zu entziehen, um EU-Verhand­lungen mit der Ukraine aufzu­nehmen (Pravda)

Rechts­beu­gung zum Veto-Recht

Wie bekannt stimmten ja sie EU-Staats- und Regie­rungs­chefs am Donnerstag für die Aufnahme von Beitritts­ver­hand­lungen mit der Ukraine und der Repu­blik Moldau. Obwohl Minis­ter­prä­si­dent Orbán zuvor ange­kün­digt hatte, sein Veto einzu­legen, tat er dies dann doch nicht. Statt­dessen verließ er den Saal, was formal zu einer einstim­migen und mora­lisch frag­wür­digen Entschei­dung der EU-26 führte.

Und so erwähnt die ukrai­ni­sche Poli­ti­kerin, Stefa­nis­hyna, lapidar o.g. Geset­zes­beu­gung: Laut Stefa­nis­hyna hätten die EU-Staats- und Regie­rungs­chefs die Möglich­keit gehabt, den Vorschlag einstimmig anzu­nehmen, selbst wenn sich der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent für ein Veto entschieden hätte.

„Wenn die Situa­tion kriti­scher gewesen wäre, als sie tatsäch­lich war, wären die 26 EU-Mitglied­staaten bereit gewesen, Ungarn das Wahl­recht zu entziehen.“

- so Stefa­nis­hyna weiter.

Orbán: „Kollegen waren nicht zu überzeugen“

Orban erklärte dann in „Radio Kossuth“, er habe seine Kollegen bis 8 Uhr morgens über­redet, aber später habe er sich nicht an der Fehl­ent­schei­dung betei­ligen wollen, aber gleich­zeitig wolle er sie auch nicht allein verhin­dern. Er wies darauf hin, dass er und das unga­ri­sche Parla­ment im weiteren Verlauf noch 75 Gele­gen­heiten haben werden, Hinder­nisse für den EU-Beitritt der Ukraine anzu­spre­chen. (mandiner)

Orbans takti­scher Schritt war somit genial: Stellte die frag­wür­dige Entschei­dung zwar formal keine konkrete Verlet­zung der unga­ri­schen EU-Rechte dar, Orban sie aber nicht verhin­dern wollte. Und er hatte mit der Frei­gabe der EU-Milli­arden bekommen, was er wollte. Und ein paar Stunden später blockierte er die 50-Milli­arden-Finanz­hilfe für die Ukraine.

Poli­ti­sche Nötigung

Die Andro­hung des Entzugs des Veto-Stimm­rechts ist aber eine schwere poli­ti­sche Nöti­gung einer mitt­ler­weile tota­li­ta­ris­ti­schen EU-Fassaden-Demokratie:

Denn seit ihrer Grün­dung in den 70er Jahren ist es in der Insti­tu­tion der EU-Staats- und Regie­rungs­chefs üblich (was auch gesetz­lich vorge­schrieben ist), dass bestimmte Entschei­dungen von größerer Bedeu­tung (wie z.B. der Beitritt eines Dritt­landes zur EU) nur dann mit voller Zustim­mung aller getroffen werden können.

„Orban hat seine Ziele erreicht“

Trotzdem gestand auch die ukrai­ni­sche Poli­ti­kerin zu, dass Orban der Sieger war:

„Dem Premier­mi­nister geht es gut, weil er seine Ziele erreicht hat. 10 Milli­arden Euro für Ungarn wurden frei­ge­geben, und [die EU] hörte dem Minis­ter­prä­si­denten zu, alle versuchten, ihm zu gefallen, trafen sich mit ihm.“ (Pravda)

Links-tota­li­ta­ris­ti­sche EU: Abschaf­fung des Veto­rechts und Abschaf­fung von Demokratie

Gerade ultra-links­li­be­rale Poli­tiker und das EU-Parla­ment wollen dieses Veto­recht mit aller Vehe­menz abschaffen: Der belgi­sche Noch-EU-Abge­ord­nete Guy Verhof­stadt argu­men­tiert hier ganz im Sinne einer Orwell­schen Gesin­nungs­dik­tatur, dass die Abschaf­fung des EU-Vetos Rechts die EU demo­kra­ti­scher machen würde:

„Wir brau­chen eine stär­kere und demo­kra­ti­schere EU, die Abschaf­fung des Vetos, eine bessere Anwen­dung des Subsi­dia­ri­täts­prin­zips, die Bewah­rung der Rechts­staat­lich­keit und der euro­päi­schen Werte“

Europe is not ready for the New World Order, nor for enlargement…

Time for reform: a stronger and more demo­cratic EU, drop veto’s, better subsi­dia­rity, defend the rule of law and EU values…

Parlia­ment is ready with a reali­stic vision on reform. Let a Conven­tion begin ! pic.twitter.com/aV6K8qANGo

— Guy Verhof­stadt (@guyverhofstadt) November 21, 2023