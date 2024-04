Islamisierung: Wegen Alkohol im Ramdan: Tödlicher Messerangriff in Bordeaux (unzensuriertes Video)

Wie die Faust aufs Auge wurde nur ein knapper Tag nach der Pro-Migrations-Abstimmung durch das EU-Parlament nachgeliefert, was dieser Import von moslemisch geprägten Kulturträgern bedeutet:

Laut Staatsanwaltschaft von Bordeaux musste gestern Mittwoch ein Messerstecher am Fuße einer Steinbrücke in Bordeaux erschossen werden. Der Täter war am frühen Abend mit einem Messer bewaffnet am Kai entlang gelaufen. Auf der Place de la Bourse griff er Passanten an. Im Zuge dessen erstach er eine Person und verletzte eine weitere.

Dann setzte er seinen Weg entlang er Flusses Garonne fort. Polizisten mussten schließlich ihre Maschinenpistolen einsetzen, um den Angreifer zu entwaffnen. Er wurde erschossen.

“Keine terroristischen Äußerungen”

Wie üblich in solchen Fällen bemühten sich die Ermittler, eine terroristische Spur “völlig” auszuschließen. Polizeiquellen waren erleichtert darüber, dass es “keine a priori islamistischen Äußerungen des Täters” gegeben habe. (midilibri)

Doch laut „Le Parisien” soll der Angreifer die beiden attackierten Männer, zwei Algerier im Alter von 37 und 27 Jahren, beschuldigt haben, während des Ramadan Alkohol getrunken zu haben.

In einem Video sieht man, wie sich der Angreifer nach unten beugt, als wolle er auf den Mann einstechen. Dann hört man “Stopp“-Rufe.

