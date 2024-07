Frau Selenskyj leistet sich neuesten Bugatti um schlappe 4,5 Mio.Euro – den „Spendern“ sei Dank

Bild: Bugatti

Die Gattin des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskaja, der bekanntlich in aller Welt umhertingelt um Geld für seine „Kriegsführung“ mit Russland zu „erbetteln, hatte nun anlässlich eines Besuches in Frankreich, den neuesten Luxusschlitten von Bugatti erstanden.

Die 46-jährige Olena Selenska bezahlte die 4,5 Mio. Euro offenbar „ganz nebenbei“ aus der Portokasse.

Nach „exzessiven Shopping-Touren“ in New York nun der Luxusschlitten

Es scheint beinahe so als würde das „Wohlergehen“ der ukrainischen Präsidentenfamilie den Europäern jeden Preis wert sein. Wie sonst wäre zu erklären, dass vor allem die „europäische Spenden-Bereitschaft“, freilich gepusht durch eine hierbei euphorische Ursula von der Leyen, nicht ab zu ebben scheint. Dabei dürfte es auch nicht weiter von Relevanz oder gar hinterfragenswert sein, dass Frau Selenska in regelmäßigen Abständen bei Shopping-Touren in zigfacher Millionenhöhe „ertappt“ wird. Näher betrachtet dürft jedoch klar sein, dass all dies wohl kaum von einem, zweifelsfrei „fürstlichen Gehalt“ des ukrainischen Präsidenten berappt werden kann.

Bugatti Turbillon für 4,5 Millionen Euro

Während des offiziellen Besuches der ukrainischen Delegation in Paris Anfang Juni organisierte Bugatti Automobiles zusammen mit dem Pariser Autohaus der Marke, eine Vorpremiere des neuen Hypercars Bugatti Turbillon speziell für das Ehepaar Zelenskyj (die öffentliche Premiere fand zwei Wochen später, am 20. Juni, statt). Nach Angaben des Händler-Vertreters war Frau Selenska von dem neuen Wagen begeistert und bestellte ihn auch gleich vor. Damit wurde sie zur Käuferin des ersten von 250 für die Produktion vorgesehenen Luxus-Schlittens.

Französischen Journalisten gelang es, eine Kopie der Rechnung für Frau Selenskas neues Gefährt zu „ergattern“. Zum Grundpreis von fast 4 Millionen Euro kommen dann noch Sonder-Ausstattungen im Wert von fast 500.000 Euro hinzu. Die, möglicher Weise dann immer noch Präsidenten-Gattin, wird ihr Auto im Jahr 2026 ausgeliefert bekommen.

