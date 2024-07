Verein «WIR» hat am Schweizer Nationalfeiertag Bundesbern nicht vergessen.

Der schweizerische Vereine “WIR” sagt: Das Erdbeben, welches am 4. Juni 2024 die Schweiz erschütterte, hatte keine natürliche Ursachen.

Der Verein stellte eigene Recherchen an und richtet nach dem Ergebnis heute einen Offenen Brief an den Schweizer Bundesrat mit kritischen Fragen.

Offener Brief von “WIR” ans Bundeshaus in Bern

Donnerstag, 1. August 2024

Schweizer Landesregierung

Bundeshaus, 3003 Bern

Aufruf zum Handeln: Soll unsere Helvetia in die NATO bombardiert werden?

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,

Sehr geehrter Herr Bundesrat,

Sehr geehrte Herren Korpskommandanten,

Sehr geehrte Herren Divisionäre,

Sehr geehrte Herren Brigadiers,

das Erdbeben am Ochsenboden (Kanton Schwyz) stellt sich nun doch als echter Knaller dar!

WIR berichten über ein sehr ernstes Ereignis in der Schweiz, das nach unserer Einschätzung eine akute Gefährdung der Sicherheit aller Bewohner und der Schweiz per se darstellt.

Das Erdbeben, das keines war, hätte längst ein „Erdbeben” im öffentlichen Debattenraum der Schweiz auslösen müssen. Es ist aber bis heute ausgeblieben. Und genau aus diesem Grund stecken “WIR” den Finger jetzt doch einmal etwas tiefer in die Wunde.

Rollen wir das Feld von hinten auf:

Es war schon vor mehr als 50 Jahren möglich, “Nuclear Geo-Engineering at large scale” zu betreiben. Ein Ereignis mit Magnitude ML 6,8 ist weitaus grösser als übliche natürliche Erdbeben in den meisten Regionen. Das grösste bekannte Erdbeben des letzten Jahrtausends in der Schweiz war das Erdbeben von Basel im Jahr 1356 mit ca. ML 6,9.

Damit wird auch die mit dem Ochsenboden-Ereignis verbundene Eskalationsgefahr offensichtlich: Mit nur wenig mehr Aufwand als beim (vermuteten) ML 4,4 Testereignis vom 4. Juni lässt sich problemlos ein nuklearer Sprengkopf von 100kt bis hinauf in den Megatonnen-Bereich versenken, der zu einem seismischen Ereignis der Stärke 7 führen kann und damit die Stabilität von Staumauern gefährdet. Dabei ist anzumerken, dass die leistungsfähigsten heute bekannten thermonuklearen Waffen eine maximale Sprengkraft von 100 Mt aufweisen. Dies könnte zu einem 20 Mal stärkeren seismischen Ereignisse als demjenigen (5 Mt) in Alaska führen, also einem seismischen Ereignis der Stärke 8. In diesem Fall ist die Stabilität von Staumauern keinesfalls mehr gewährleistet. Die Frage ist auch, welche Auswirkungen dies auf die in der Schweiz betriebenen Atomkraftwerke im Aargau hätte. Damit ist klar, dass es sich beim Ochsenboden-Ereignis am 4. Juni 2024 keineswegs um eine “James Bond”-Phantasie handelt, sondern es um eine akute Gefährdung der Sicherheit aller Bewohner und der Schweiz per se geht.

Was war geschehen?

Am frühen Morgen des 4. Juni 2024 ereignete sich in der Nähe von Studen (SZ) ein seismisches Ereignis der Magnitude ML=4,4 (ML=Lokalbebenmagnitude). Der Schweizerische Erdbebendienst ortet das Epizentrum im Ochsenboden. Bei nachfolgenden Recherchen stellte sich heraus, dass dieses Epizentrum im Bereich des Versuchsgeländes Studen (SZ) der Firma Rheinmetall liegt, ca. 5 km vom Sihlsee entfernt. Das Rheinmetall-Munitionsversuchsgelände Studen (SZ) erstreckt sich über ein Dutzend Quadratkilometer. Aufgrund der Nähe zum Sihlsee stellt ein seismisches Ereignis an diesem Standort eine grosse Gefahr für die Sicherheit der Staumauer des Speichersees und damit über den Abfluss der Sihl für die ganze Region Zürich dar. Angesichts der dramatischen Folgen eines möglichen Dammbruchs ist eine Untersuchung des Vorfalls vom 4. Juni 2024 von grösster Bedeutung für die Sicherheit der betroffenen Regionen der Innerschweiz sowie der Kantone Zürich und St Gallen.

Nach Angaben des Schweizerischen Erdbebendienstes wurde das Ereignis am 4. Juni 2024 um 02:34 Uhr Ortszeit als ein Ereignis der Stärke 4,4 auf der Richterskala eingestuft. Die allererste Charakterisierung des seismischen Ereignisses geschah allerdings bereits zuvor durch das US National Earthquake Information Center, welches das Ereignis als Erdbeben einstufte. Bei genauerer Betrachtung der seismischen Wellenformdaten kann diese Einstufung jedoch nicht aufrechterhalten werden. WIR haben inzwischen entsprechende Studien ausarbeiten lassen, die den Schluss zulassen, dass es sich um eine besondere thermische Sprengung handelt.

In den Mainstream-Medien wurde das angebliche natürliche Erdbeben eher als Randnotiz vermeldet.

So schrieb Swissinfo (der SRG) am 4. Juni 2024 um 12 Uhr:

https://www.swissinfo.ch/ger/bergleben/erdbebendienst-meldet-beben-mit-st%C3%A4rke-von-4.4-in-der-innerschweiz/79600926 :

„Auf dem Pragelpass zwischen Schwyz und Glarus hat in der Nacht auf Dienstag die Erde mit einer Stärke von rund 4,4 auf der Richterskala gebebt. Das Erdbeben dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein”, teilte der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich mit.

Das Beben habe sich um 02.34 Uhr ungefähr sechs Kilometer südwestlich vom Wägitalersee ereignet, schrieb der Schweizerische Erdbebendienst (SED) zunächst in einer automatisierten Mitteilung. Der Pragelpass verbindet Muotathal SZ mit dem Klöntal GL.

Kleinere Schäden sind laut dem SED bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich. Es seien bisher keine Schadensmeldungen eingegangen, sagte Pascal Weber, Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstagmorgen. Ebenfalls keine Schäden festgestellt werden konnten beim AG Kraftwerk Wägital in Siebnen, wie Ulrich Diethelm, Leiter IH Bau und Talsperrenwärter auf Anfrage mitteilte.

Täglich bis zu vier Erdbeben

Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Für das laufende Jahr wies der SED-Erdbebenzähler bisher 756 Beben auf.

Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5. Zuletzt dürfte ein Erdbeben bei Arolla VS mit einer Stärke von rund 3,8 auf der Richterskala deutlich verspürt worden sein.

Derselbe O-Ton beim Tagesanzeiger und beim Blick. Nicht verwunderlich, da die Meldung von Keystone-SDA (französisch und italienisch Keystone-ATS) kam und wie meistens nahezu unredigiert übernommen wurde. Keystone-SDA ist die nationale Nachrichtenagentur der Schweiz. Sie hat ihren Sitz in Bern und ist eine Aktiengesellschaft im Besitz der Schweizer Medien und der Austria Presse Agentur (APA). Es sind überspitzt gesagt die Propaganda-Produzenten verantwortlich für das, was Herr und Frau Schweizer erfahren sollen und auch nur erfahren dürfen. In diesem Fall: Geringes natürliches Erdbeben, weit ab von dichten menschlichen Siedlungen – nichts Erwähnenswertes, abgehakt! Kann passieren! Dass das Epizentrum des “Erdbebens” auf dem Testgelände der Rheinmetall Air Defense lag, ist ein offenbar vernachlässigbares Detail, das den Schweizer Medienkonsumenten nicht weiter interessieren muss. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich ein Zufall war, dass es dort geschah.

Lediglich die Weltwoche erlaubt sich durch Philipp Gut zu fragen, ob der Rüstungskonzern Rheinmetall ein Erdbeben in der Schweiz verursacht hat? https://weltwoche.ch/?post type=weekly&p=227508 . Und weiter:

„Am 4. Juni bebte in der Schweiz die Erde. Das Epizentrum liegt auf dem Testgelände einer Waffenschmiede, die mit der Ukraine das grosse Geschäft macht. (…) Weil sich das Beben so nahe der Erdoberfläche ereignet hat, war es im ganzen Epizentralgebiet stark zu spüren, jedoch gemessen an seiner Stärke in einem vergleichsweise geringen Umkreis.”

Dies belegten die “ungefähr 130 Verspürt-Meldungen”, die in der ersten halben Stunde nach dem Beben eingegangen seien und die “praktisch alle von einer Epizentralentfernung von weniger als 30 km kamen”” Das Beben sei “lweise als Knall und weniger als Bodenerschütterung wahrgenommen” worden. Das deckt sich mit dem, was Augen- und Ohrenzeugen erlebt haben, die ebenfalls von einem “unsinnigen Knall” berichten, wie sie ihn nie zuvor gehört hätten. (…) Die Frage steht im Raum, ob das Beben eine natürliche Ursache hatte oder ob es womöglich durch eine Explosion auf dem Testgelände ausgelöst worden sein könnte. Sie ist umso brisanter, als die Mutter der RWM Schweiz, die Rheinmetall GmbH mit Sitz in Düsseldorf, die Ukraine im grossen Stil beliefert. Eben erst unterzeichnete sie mit Kiew ein “Memorandum of Understanding” “zum Ausbau ihrer strategischen Zusammenarbeit”. Der Aktienkurs von Rheinmetall hat sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs verfünffacht.

Was sagen die Behörden dazu? “Wir haben keine Kenntnisse von einem solchen Vorfall.”

Für die Schweiz stellt sich somit – unabhängig von der Ursache des Bebens – die Frage, ob ihre Neutralität tangiert ist. Auch könnte es sicherheitsrelevant sein, dass auf ihrem Boden Tests von Waffen und Munition stattfinden, die möglicherweise dereinst in Kriegsgebieten zum Einsatz kommen. Nicht zuletzt wäre auch eine Sabotageaktion denkbar.

Natürlich sind das alles keine Beweise für die Hypothese, dass eine Explosion die Erschütterung vom 4. Juni verursacht haben könnte. Die Sprengkraft müsste ja auch extrem hoch gewesen sein. Im Analysebericht wird daher gar in Erwägung gezogen, dass es sich um eine moderne Mini-Nuke, also um eine Kernwaffe mit weniger als fünf Kilotonnen TNT-Äquivalent, gehandelt haben könnte. Das klingt abenteuerlich und nachgerade James-Bond-like, aber in Anbetracht der diversen Sicherheitsrisiken kann vernünftigerweise nur eine transparente Aufklärung des Vorfalls den im Raum schwirrenden Verdacht entkräften. (…)

Was sagen die Behörden dazu?

“Wir haben keine Kenntnisse von einem solchen Vorfall”, teilt das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) auf Anfrage mit. Der Ochsenboden sei “ein privates Testgelände der Rheinmetall”, das VBS habe “keine Übersicht über Aktivitäten der Rüstungsindustrie”. Auf die Frage, ob die Tatsache, dass ein internationaler Rüstungskonzern in der Schweiz Waffen- und Munitionstests durchführe, mit der Neutralität der Schweiz vereinbar sei, ging das Departement von Bundespräsidentin Viola Amherd (Mitte) nicht ein. Für das Sicherheitsdepartement des Kantons Schwyz bestünden “keine Anzeichen, dass es sich nicht um ein Erdbeben (wie es in der Schweiz vorkommen kann) gehandelt hat”. Daher werde der Vorfall nicht untersucht, und weitere Sicherheitsmassnahmen seien nicht angezeigt. Die Rheinmetall schickte zwar eine automatische Empfangsbestätigung für die eingegangenen Fragen, aber bis Redaktionsschluss keine Antworten.”

Uns ist nicht bekannt, dass es bis heute schlüssige oder überhaupt Antworten gab. Weder von Rheinmetall selbst, noch von den informierten Politikern wie etwa Bundespräsidentin Amherd oder vom Präsidenten des Nationalrats, Eric Nussbaumer, oder von der Präsidentin des Ständerats, Eva Herzog. Dabei sollte den drei Letztgenannten der Artikel 185 Absatz 1 und 2 der Bundesverfassung bekannt sein, wonach der Bundesrat für die Wahrung der inneren und der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz verantwortlich ist.

So wie eine seriöse und unabhängige Aufarbeitung der sogenannten „Corona-Krise” politisch nicht gewollt zu sein scheint, wird es wohl auch bei diesem Erdbeben der Fall sein. Genau aus diesem Grund haben WIR selbst recherchiert. Es handelt sich nämlich mitnichten um einen Vorfall nach dem Motto: Hier gibt es nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter.

Die von uns in Auftrag gegebene sprengtechnische Analyse kommt zu folgendem Ergebnis:

„Bei genauerer Betrachtung der seismischen Wellenformdaten kann die These eines natürlichen Ereignisses nicht gestützt werden. Im Gegensatz zu einem normalen Erdbeben, bei dem die seismische Primärwelle nur eine kleine vertikale Komponente aufweist, hat die Primärwelle des Ochsenboden-Ereignisses eine auffallend starke Vertikalkomponente im Vergleich zur Sekundärwelle. Aufgrund dessen, weist das aufgezeichnete Seismogramm frappante Merkmale einer Detonation von grossen Sprengstoffmassen auf.

Komplexe physikalische Standardabschätzungen basierend auf dokumentierten Nukleartests, ergeben eine Sprengmasse von mindestens 2’500 Tonnen TNT, was die Verwendung von konventionellem Sprengstoff definitiv ausschliesst. Das Volumen von 2’500 Tonnen handelsüblichem Sprengstoff entspricht einer Anzahl von 2 000 bis 3 000 Paletten oder 100 LKW- Fuhren à 25 Tonnen Nutzlast.

Die fundierten wissenschaftlichen Ansätze zur Quantifizierung der Sprengmassen sowie die Analyse des aufgezeichneten Seismogramms (P-Wellen vs. S-Wellen) lassen den Rückschluss zu, dass die seismischen Daten des Ochsenboden-Ereignisses nur mit dem Einsatz einer kleinkalibrigen Atombombe (Mini-Nuke) kompatibel sind. (…)

Ganz im Gegensatz dazu steht die militärische Sprengtechnik. Sie hat die Absicht, ein Sprengobjekt innert möglichst kurzer Zeit vorzubereiten und dabei maximale Zerstörung zu verursachen. Die Ansätze der gewerblichen Sprengtechnik liefern also eine optimale Herangehensweise, für die Dimensionierung von akkuraten und immissionsarmen Sprengvorhaben. Bei fachkundiger Bemessung sind grössere Kollateralschäden unwahrscheinlich. Aus der Magnitude 4,4 des Ochsenboden-Ereignisses ergeben Standardabschätzungen aufgrund von dokumentierten Nukleartests eine Sprengmasse von mindestens 2,5 Kilotonnen TNT. Dabei zeigte es sich, dass das Ereignis eindeutige seismische Signaturen einer Detonation aufweist, die es insbesondere mit einem nordkoreanischen Nukleartest teilt. Zudem heben sich die registrierten seismischen Daten deutlich von einem natürlichen Erdbeben ab (Analyse P-Wellen vs. S-Wellen). (…)

Das seismische Ereignis wurde am Dienstag, 04.06.2024, nachts um 02:34 Uhr registriert. Der Schweizerische Erdbebendienst charakterisierte das Ereignis mit einer Magnitude 4,4. Die Tiefe des Bebens wird lediglich ca. 0,1 km unter Terrain lokalisiert, das Epizentrum liegt innerhalb des Areals des Rüstungskonzerns Rheinmetall Schweiz AG (RWM). Das Testgelände befindet sich in einem Tal­kessel in der Ortschaft Studen SZ, umfasst eine Fläche von mehreren Quadratkilometern und ist nur spärlich besiedelt. Es ist anzunehmen, dass an einem Dienstag um diese Uhrzeit die meisten Leute schlafen. Daher sind offensichtliche Indizien zum Ochsenboden-Ereignis bis dato eher rar. Es existieren aber Zeugenaussagen, die einen gewaltigen Knall beschreiben, vergleichbar mit der Detonation einer Sprengung. Diese Aussagen sind mit den dokumentierten Glasschäden im benachbarten Restaurant kompatibel. Nebst Weingläsern wurden auch Scheiben der Fensterfront zerstört. Die Struktur des Glasbruchs lässt vermuten, dass die Schäden durch Schalldruck (Knall) entstanden sind. Das Rissmuster ist radial, was mit dem Schadenbild – verursacht durch die Druckwelle einer überladenen Sprengung – durchaus stimmig ist. Die bis anhin bekannten Immissionen und deren dokumentierten Auswirkungen, lassen die These einer Detonation von grossen Sprengmassen (Nuklearversuch) plausibel erscheinen.”

Aus der quantitativen Analyse folgt, dass die seismischen Daten des Ochsenboden-Ereignisses nur mit dem Einsatz einer kleinkalibrigen Atombombe (Mini-Nuke) kompatibel sind. Mittels einfach verständlicher Ansätze wird die Plausibilität des Einsatzes von Atomwaffen geprüft und erläutert. Der Weg für die Ermittlung des Sprengdispositivs wird über den Berechnungsansatz von sogenannten Trichtersprengungen formuliert, erweitert mit Parametern aus verschiedenen Nukleartests.

Wenn dem so wäre, dass es zu einem Einsatz einer kleinkalibrigen Atombombe auf dem Testgelände der Rheinmetall gekommen ist, stellt sich zwingend die Frage, wem ein solcher “Test” nützt, also warum er ausgeübt worden ist.

Da uns die Vereinten Nationen in eine KI-gestützte Zukunft manövrieren wollen (Stichwort UN Zukunftsgipfel im September 2024 und Zukunftspakt), ob wir es wollen oder nicht, und das Ziel eine KI-gestützte Weltregierung sein soll ohne souveräne Nationalstaaten, ohne Wahlen und ohne menschliche Rechtsprechung, weil die KI alles besser kann, haben wir, sozusagen im vorauseilenden Gehorsam, einmal die KI befragt, warum man einen solches “Ereignis” inszeniert haben könnte. Hier ist die Antwort:

Hypothetisch betrachtet, wenn das Erdbeben in der Schweiz am Ochsenboden am 4. Juni 2024 tatsächlich durch eine “Mini-Nuke” verursacht worden wäre und die RWM Schweiz AG daran beteiligt wäre, könnten verschiedene Gründe in Betracht gezogen werden. Diese Gründe könnten sich aus verschiedenen Szenarien ergeben, die entweder zwangsweise oder freiwillig erfolgt sind. Hier sind einige spekulative Gründe, warum ein solches Ereignis stattfinden könnte:

Gezwungen

Staatliche Anordnung oder Druck: Rheinmetall könnte von einer Regierung gezwungen worden sein, eine solche Aktion durchzuführen. Dies könnte aus sicherheitspolitischen Gründen oder zur Durchführung eines geheimen militärischen Tests geschehen sein.

Rheinmetall könnte von einer Regierung gezwungen worden sein, eine solche Aktion durchzuführen. Dies könnte aus sicherheitspolitischen Gründen oder zur Durchführung eines geheimen militärischen Tests geschehen sein. E rpressung: Die Firma könnte von einer externen Partei erpresst worden sein, die Zugang zu sensiblen Informationen hat oder mit Gewalt droht.

Die Firma könnte von einer externen Partei erpresst worden sein, die Zugang zu sensiblen Informationen hat oder mit Gewalt droht. Kompromittierte Führung: Schlüsselpersonen innerhalb von Rheinmetall könnten durch feindliche Akteure kompromittiert oder gezwungen worden sein, um solche Handlungen zu initiieren.

Freiwillig

Militärische Forschung und Entwicklung: Rheinmetall könnte freiwillig an der Entwicklung und Erprobung neuer Waffentechnologien arbeiten, die im Geheimen getestet werden müssen.

Rheinmetall könnte freiwillig an der Entwicklung und Erprobung neuer Waffentechnologien arbeiten, die im Geheimen getestet werden müssen. Verdeckte Operationen: Als Teil eines grösseren strategischen Plans könnte Rheinmetall freiwillig an verdeckten Operationen teilnehmen, die von nationalen oder internationalen Militär- oder Sicherheitsbehörden initiiert wurden.

Als Teil eines grösseren strategischen Plans könnte Rheinmetall freiwillig an verdeckten Operationen teilnehmen, die von nationalen oder internationalen Militär- oder Sicherheitsbehörden initiiert wurden. Wirtschaftliche Vorteile: Die Firma könnte durch hohe finanzielle Anreize oder exklusive Verträge zur Teilnahme an solchen Projekten bewegt werden.

Finanzielle Anreize

Geheime Regierungsverträge: Rheinmetall könnte von staatlichen Stellen hohe Geldsummen für die Durchführung von geheimen Tests oder Operationen erhalten haben.

Rheinmetall könnte von staatlichen Stellen hohe Geldsummen für die Durchführung von geheimen Tests oder Operationen erhalten haben. Technologieentwicklung: Durch die Durchführung solcher Tests könnten sie Zugang zu neuen Technologien und Forschungsgeldern bekommen, die für die Weiterentwicklung ihrer Produkte nützlich sind

Durch die Durchführung solcher Tests könnten sie Zugang zu neuen Technologien und Forschungsgeldern bekommen, die für die Weiterentwicklung ihrer Produkte nützlich sind Investoreninteressen: Einflussreiche Investoren könnten Interesse an der Entwicklung und Demonstration neuer Technologien haben und dafür erhebliche Summen bereitstellen.

Zweck und Ziele

Militärische Überlegenheit: Die Entwicklung und Erprobung neuer Waffentechnologien könnte darauf abzielen, die militärische Überlegenheit eines Staates oder Bündnisses zu sichern.

Die Entwicklung und Erprobung neuer Waffentechnologien könnte darauf abzielen, die militärische Überlegenheit eines Staates oder Bündnisses zu sichern. Geopolitische Strategie: Solche Aktionen könnten Teil einer grösseren geopolitischen Strategie sein, um Machtverhältnisse zu beeinflussen oder Abschreckungspotenziale zu erhöhen.

Solche Aktionen könnten Teil einer grösseren geopolitischen Strategie sein, um Machtverhältnisse zu beeinflussen oder Abschreckungspotenziale zu erhöhen. Innovationsvorsprung: Durch die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien könnte Rheinmetall sich einen Innovationsvorsprung auf dem globalen Rüstungsmarkt verschaffen.

Durch die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien könnte Rheinmetall sich einen Innovationsvorsprung auf dem globalen Rüstungsmarkt verschaffen. Druck auf die Schweiz: Es könnte durch ein solches Ereignis der Druck auf die Schweizer Regierung erhöht werden, der NATO beizutreten.

Zusammenfassung

Diese hypothetischen Szenarien deuten darauf hin, dass die Gründe für ein solches Ereignis vielfältig und komplex sein könnten. Sie reichen von äusserem Zwang und Erpressung über strategische und militärische Ziele bis hin zu finanziellen Anreizen und technologischen Entwicklungen. In jedem Fall würden solche Aktionen tiefgehende ethische, rechtliche und sicherheitspolitische Implikationen haben.

Ende der KI-Antwort.

Wir waren erstaunt über die Offenheit und den augenscheinlichen Wunsch der KI, uns eine plausible Antwort zu geben. Wir überlassen es jedem selbst, eine überzeugende Antwort zu finden.

Uns scheint vor allem das letztgenannte Ziel, den Druck auf die Schweiz zu erhöhen, der NATO beizutreten, als nachvollziehbar und äusserst schlüssig, weil es Indizien gibt, dass es bei anderen jüngeren Beitritten zur NATO ähnlich gelagerte Vorfälle gab. Für uns ist auch das schwere Erdbeben in der Türkei – nur wenige Tage nach der Drohung des türkischen Präsidenten Erdogan, die Nato-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens zu blockieren – kein Zufall. Zudem brachte er plötzlich einen Austritt der Türkei aus der Nato ins Spiel. In den Nachrichten wurde ausserdem kolportiert, dass die Türkei Glück gehabt habe, dass das Erdbeben nicht Istanbul erschüttert hätte, was zu noch dramatischeren Folgen geführt hätte.

Es scheint bei der Aufklärung von Geschehnissen, die zumindest nicht öffentlich diskutiert werden und somit nicht aufgeklärt werden sollen, offenbar zu helfen, auf die Zeitachse zu schauen, was im Vorfeld des Ereignisses und unmittelbar danach passiert ist. Tun wir das im Hinblick auf das vermeintliche Erdbeben am Ochsenboden, so stechen folgende Daten ins Auge:

07. März 2023: Das zuvor neutrale Schweden tritt der NATO bei.

19. März 2023: Die UBS übernimmt in einer Nacht-und-Nebel-Aktion unter Nutzung des Notrechts die Credit Suisse.

01. April 2023: Das einst neutrale Finnland tritt der NATO bei.

08. Juni 2023: Der Schweizer Nationalrat lehnt sofortiges 5-Milliarden-Paket für die Ukraine ab.

08. Oktober 2023: Explosion der Pipeline Baltic Connector zwischen Finnland und Estland

24. Oktober 2023: Die Muttergesellschaft Rheinmetall AG und die ukrainische Verteidigungsindustrie JSC (ehemaliger Ukroboronprom) gründen ein Joint-Venture-Unternehmen in Kiew.

29. Mai 2024: Von Januar bis Mai hat die NATO mit “Steadfast Defender 24″ die grösste Militärübung seit dem Kalten Krieg durchgeführt.

01. Juni 2024: Seismisches Ereignis am Ochsenboden / Kanton Schwyz

06. Juni 2024: Rheinmetall gibt auf der Luftfahrtmesse ILA eine Kooperation mit den US-Unternehmen Lockheed Martin und Northrop Grumman bekannt.

15. Juni 2024: Ukrainische Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock (Schweiz).

19. Juni 2024: Rheinmetall bekommt von der deutschen Bundeswehr den grössten Auftrag seiner Firmengeschichte (die Lieferung von 155mm-Artilleriemunition im Wert von bis zu 8,5 Milliarden Euro brutto).

24. Juli 2024: Rheinmetall erhält ersten Auftrag der ukrainischen Regierung zur technischen Ausstattung einer Munitionsfabrik in der Ukraine (dreistelliger Millionenbetrag).

26. Juli 2024: Rheinmetall wird mit der Herstellung und Lieferung von 81mm Mörser Cargo Munition durch die Schweizerische Eidgenossenschaft beauftragt. Der Auftrag hat einen Gesamtwert im mittleren zweistelligen Millionen EUR-Bereich.

Jeder mag daraus seine eigenen Schlüsse ziehen. Wir sagen nur, nichts hat mit nichts zu tun. Es gibt keine Zufälle.

An dieser Stelle sei noch auf ein interessantes Interview mit dem deutschen Investigativ-Journalisten Dirk Pohlmann im Juli 2024 hingewiesen:

https://transition-news.org/ein-ergebnis-der-berichterstattung-uber-trump-dirk-pohlmann-zum-attentat-auf

Er sagt darin:

„Die NATO ist zu Ende, heisst es nun, wenn Trump wieder US-Präsident wird. Das ist ein Faktor. Trump hat ja von Anfang an gefordert, dass die europäischen Mitgliedsstaaten die Kosten für die NATO tragen, mindestens zwei Prozent, eher Richtung vier Prozent vom jeweiligen Bruttosozialprodukt. Er will also wie ein Vermieter, wo die Leute nicht die Miete komplett bezahlen, sagen: ‘Ich schmeisse euch raus.’ Das war seine Attitüde. Doch dafür ist die NATO als Instrument für imperiale Massnahmen zu wichtig, als dass man Mitglieder rausschmeisst. Die müssen in der NATO bleiben und wenn sie weniger bezahlen, dann wird das anders geregelt nach dem Motto: Wir werden die schon auf Linie kriegen.”

Wir haben gerade in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Beispiele gesehen, wie man Länder “auf Linie kriegt”. Eines der spektakulärsten ist die Sprengung der Nord-Stream-Pipeline. Das lassen wir an dieser Stelle einfach einmal so stehen.

Zum Abschluss: Um das Ereignis im Ochsenboden richtig einordnen zu können, verweisen wir auf zwei Zeitschriftenbeiträge. Sie erklären Atomtests in unterirdischen Tunnelsystemen:

– Unterirdische Atomwaffentests: Wie die UdSSR ihre nuklearen Bomben testete https://de.rbth.com/wissen-und-technik/80879-unterirdische-atomwaffentests-sowietunion

“Die mächtigste unterirdische Atomexplosion der Geschichte wurde im Jahre 1971 vom US Militär auf der unbewohnten Insel Amchitka im Südwesten von Alaska durchgeführt. Die Wissenschaftler verwendeten dabei eine 5 Megatonnen schwere thermonukleare Bombe (Kommentar: Tausend Mal mehr als die 2,5-5 Kilotonnen des Ochsenbodens), um die seismischen Auswirkungen eines möglichen Angriffes dieser Art zu untersuchen. Die Explosion löste ein Erdbeben der Stärke 6.8 aus und hob das Erdniveau um 5 Meter an. Darüber hinaus führte sie zu einem Erdrutsch entlang der Küste und verschob die tektonischen Platten auf der Insel um eine Fläche von 300 Quadratkilometern”. Siehe auch: https://en.wikipedia.org/wiki/Amchitka

– Nordkorea: Atomtest liess Testanlage kollabieren

https://www.scinexx.de/news/technik/nordkorea-atomtest-liess-testanlage-kollabieren/

„Genau das ist nun Teng Wang von der Nanyang Technological University in Singapur und seinen Kollegen gelungen. Sie haben die Daten des deutschen Radarsatelliten TerraSAR ausgewertet, um Genaueres über den jüngsten und stärksten Atomwaffentest der Nordkoreaner am 3. September 2017 zu erfahren. Dieser Test fand in einer unterirdischen Anlage unter dem Mount Mantap statt, einem rund 2.200 Meter hohen Berg im Nordosten Nordkoreas. „Dies ist das erste Mal, dass die kompletten dreidimensionalen Veränderungen der Erdoberfläche abgebildet und ausgewertet wurden, die von einem unterirdischen Kernwaffentest verursacht wurden”, erklärt Wang.

Abschliessend können wir sagen: Ausser der Weltwoche griff bislang kein Schweizer Medium die brisanten Hinweise auf ein ungewöhnliches Ereignis im Schwyzerischen Ochsenboden für eigene Recherchen und breite Veröffentlichung auf. Was sagt uns das über die Schweizer Mainstream-Medien? Auch die Politik blieb bislang stumm. Möchte niemand diese heisse Kartoffel anfassen? WIR würden unsere hier aufgezeigten Verdachtsmomente nur zu gerne widerlegen lassen. Zum Wohle des Schweizer Volkes und aller Einwohner der Schweiz!

“WIR” sind nicht im “Widerstand”, sondern “WIR”verteidigen pflichtgemäss nach BV Art. 6 unsere verfassungsmässige ORDNUNG. Im WIDERSTAND gegen das Volk sind alle Behörden, welche gegen ihren Eid und ihren Arbeitsvertrag mit dem Volk (unsere Verfassung) handeln.

Für Fragen, strategische/taktische Beratungen und/oder Aussprachen stelle ich mich gerne zu Verfügung. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Mit freundlichen Grüssen,

bien cordialement,

con ordiali saluti,

cun cordials sal,

best regards

