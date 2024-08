Nach den skandalösen Enthüllungen über den organisierten Heimattourismus von afghanischen Asylanten fordert die Europasprecherin des Freiheitlichen Parlamentsklubs, MEP Petra Steger, sowohl von den betroffenen Nationalstaaten als auch von der EU eine härtere Gangart.

„So neu und überraschend kommen diese Berichte nämlich nicht. Ähnliches war bereits vor Jahren über syrische Einwanderer zu lesen, und auch viele der derzeit außerhalb des Asylrechts als Vertriebene aufgenommene Ukrainer sollen immer wieder in ihre Heimat reisen“, so Steger.

Insbesondere für Afghanen und Syrer müsse die Migrationsrichtung endlich umgekehrt werden. Steger weiter:

„In diesen Ländern herrscht kein Krieg mehr und es gibt dort stabile Machtverhältnisse. Das muss unabhängig von der politischen Bewertung dieser Regime zur Kenntnis genommen werden. Nachdem die überwiegende Zahl der aus diesen Ländern eingewanderten Menschen nicht individuell verfolgt war, sondern vor dem Krieg flüchtete, haben diese Menschen jetzt wieder nach Hause zurückzukehren und am Wiederaufbau ihrer Länder mitzuwirken.“

Als Mitglied des mit Asyl- und Migrationsfragen befassten Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres im EU-Parlament forderte Steger die EU-Kommission auf, den von Anfang an gescheiterten Asyl- und Migrationspakt ad acta zu legen und an neuen Lösungen zu arbeiten:

„Solidarität bedeutet nicht, die unrechtmäßig nach Europa gelangten Immigranten auf die EU-Staaten zu verteilen. Solidarität bedeutet jetzt, auf europäischer Ebene gesetzliche Grundlagen zu schaffen, die die Staaten bestmöglich dabei unterstützen, diese Leute wieder loszuwerden, nachdem die Zeit, in der sie unseres Schutzes bedurft haben, mittlerweile abgelaufen ist.“

Petra Steger wies dabei insbesondere auf den jüngsten Vorschlag von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hin, Asylbescheide auf maximal drei Jahre zu befristen. Steger fordert dazu unmissverständlich:

Danach sind diese Personen grundsätzlich ausreisepflichtig, außer sie können weiterhin individuelle Verfolgungsgründe nachweisen. Personen, die trotz behaupteter Verfolgung in ihre Heimat reisen, muss der Aufenthaltstitel sofort aberkannt werden.

Auf Initiativen der aktuellen österreichischen Regierung hofft Steger nicht mehr und kündigt an:

„ÖVP-Karner ist im Innenministerium ein Totalversager. Österreich wird jedoch mit einem Volkskanzler Herbert Kickl die Weichen dafür stellen, Asyl auf den ursprünglichen Zweck des Schutzes im nächsten sicheren Staat – also sicher nicht in Österreich – zu reduzieren und einen Schwerpunkt auf die Rückkehr nicht oder nicht mehr schutzwürdiger Personen zu legen. Die EU-Institutionen sind aufgefordert, sich dieser Politik anzuschließen, denn wir werden uns keine Steine in den Weg legen lassen.“

Dass das Loswerden von Scheinasylanten durchaus möglich ist, beweist uns gerade Schweden, wo erstmals nach 50 Jahren mehr Menschen aus- als einwandern. Dazu auch ein kurzer Bericht in unseren heutigen SHORT NEWS: „Schweden hat genug! Kein Geld mehr! Migranten verlassen scharenweise das Land“