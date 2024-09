Vatikan-Dekret ernennt Klaus -Schwab zum „Universalbischof“

Bild: Katholisches.info

Empörung im Vatikan löste ein jüngst, durch Papst Franziskus erlassenes Dekret aus.

Der Papst hatte Klaus Schwab zum „Universalbischof“ ernannt.

Auf „globalistische Schiene“ eingeschwenkt

Diese schockierende Tatsache bringt nunmehr wohl zweifelsfrei die Kirche in Einklang mit Schwabs globalistischer Agenda und wirft schließlich berechtigte Fragen über die Zukunft des Christentums auf, wie auch amg-news.com berichtete.

Man könnte dies wohl ungeniert als eine der dunkelsten Stunden des Vatikans in der jüngsten Vergangenheit bezeichnen. Mit diesem Schritt, der von Vielen als katastrophaler Verrat am christlichen Glauben bezeichnet wird, hat Papst Franziskus die Welt mit der Ernennung schockiert, was quasi bedeute, die Menschheit sei in die „Endzeit“ eingetreten und solle sich Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), beugen. In der zweifellos blasphemischsten Erklärung, die je ein amtierender Papst abgegeben hatte, „krönte“ Franziskus Schwab zum „Universalbischof“ und erklärte, Schwabs Plan, die Natur über die Menschheit zu stellen, sei somit bedeutsamer „als die Lehren Jesu Christi“.

Diese Erklärung hat im Vatikan einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, und viele Erzbischöfe forderten die sofortige Absetzung des Papstes. Angesichts der Tatsache, dass Papst Franziskus bereits in der Vergangenheit globalistische Ideologien propagiert hatte, war dieser Akt des „spirituellen Verrats“ offenbar nur eine Frage der Zeit.

Sünde gegen Gott und die Menschheit?

Die Behauptung von Papst Franziskus, wir würden in der „Endzeit“ leben, ist nicht nur eine theologische Behauptung, sie zeugt offenbar von einem unheiligen Bündnis zwischen dem Vatikan und den Mächten der Globalisierung. Indem er die Welt auffordert, sich Klaus Schwab zu „unterwerfen“, einem Mann, der nichts weiter als ein Puppenspieler der globalen Elite ist, hat Franziskus die Lehren Christi faktisch verleugnet.

Die Frage, wie also kann der Papst es wagen, vorzuschlagen, dass ein Mann, dessen Agenda Entvölkerung, digitale Versklavung und die Zerstörung persönlicher Freiheiten umfasst, als wichtiger angesehen werden sollte als der Erlöser der Menschheit, drängt sich unweigerlich auf. Klaus Schwabs Agenda, getarnt als Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit, ist bekanntlich nichts anderes als die Blaupause eines dystopischen Albtraums. Nun allerdings durch Unterstützung von Papst Franziskus, rückt Schwabs Vision einer Welt, in der die Menschheit den Launen einer technokratischen Elite unterworfen ist, näher an die Realität heran.

„Puppenspieler Schwab“ gängelt auch den Papst

Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, wird ja bekanntlich seit Langem für seine autoritäre Zukunftsvision kritisiert. Seine Great Reset-Agenda ist ein erschreckender Plan, die Welt nach dem Vorbild einer globalen Technokratie umzugestalten, in der individuelle Freiheiten auf dem Altar der sogenannten „Nachhaltigkeit“ geopfert werden. Nun jedoch wird Schwab mit der Unterstützung des Papstes in eine Position „spiritueller Autorität“ erhoben. Klaus Schwab wird somit vom „gefürchteten Tyrannen“ zu einer Art Retter hochstilisiert.

Seine Ideen, zu denen die Einführung einer globalen digitalen Währung, die Abschaffung des Privateigentums und die Reduzierung der menschlichen Bevölkerung auf ein „nachhaltiges“ Maß gehören, sind nichts weniger als eine „Kriegserklärung an die Menschheit“. Papst Franziskus hat sich offenbar nunmehr entschieden, auf die Seite dieser monströsen Vision zu treten, anstatt die Heiligkeit des menschlichen Lebens und die Lehren Christi zu verteidigen.

„Aufstand im Vatikan“

Die Gegenreaktion im Vatikan war ebenso heftig wie unmittelbar. Hochrangige Vertreter zeigten sich empört über die Unterstützung Schwabs durch den Papst und fordern seinen Rücktritt. Allein die Vorstellung, dass eine weltliche Persönlichkeit wie Schwab über Christus gestellt werden könnte, ist nicht nur ketzerisch, sondern eine unverzeihliche Sünde, hieß es. Diese Erzbischöfe, wahre Verteidiger des Glaubens, stellten nicht nur das Urteil des Papstes in Frage, sie stellen damit auch seine Legitimität als Oberhaupt der katholischen Kirche in Frage. Papst Franziskus, der erste Jesuitenpapst, war schon immer eine umstrittene Figur.

Dies ist also eine Rebellion, die sich innerhalb der Mauern des Vatikans zusammenbraut. Von einigen Seiten hieß es, dies sei eine Rebellion, die längst überfällig sei. Viel zu lange habe Papst Franziskus auf Kosten des Evangeliums mit den gefährlichen Ideologien des Globalismus, des Umweltextremismus und der sozialen Gerechtigkeit „geflirtet“.

Dieser jüngste Akt der Apostasie sei nun der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brächte.

