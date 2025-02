+ AfD-Politikerin von Antifa-Schlägertypen zusammengetreten und verletzt + SCHWEDEN: Gewaltorgien gegen Polizei und Bevölkerung + Trumps neuer Energieminister entlarvt den Klimaschwindel + Rückzug von Jeff Bezos’ Stiftung: Klimainitiative verliert 10 Milliarden US-Dollar + ZDF: Jan van Aken erklärt, dass es gar kein Migrationsproblem gibt + uvm. +

AfD-Wahlkampfhelfer bei Angriff auf Infostand mit Steinschleuder beschossen und verletzt



MARL – An einem AfD-Wahlkampfstand ist ein Mann mit einer Zwille beschossen und verletzt worden. Der 69-Jährige wurde laut Polizei von einer Metallkugel am Bein verletzt, ein 24-jähriger Verdächtiger sei in Gewahrsam genommen worden.

Die AfD zeigt sich erschüttert und spricht von einem brutalen Angriff und gab an, dass es sich bei dem Angegriffenen um ein Parteimitglied handelte. Der stellvertretende AfD-Bundessprecher, Kay Gottschalk, sprach von einem brutalen Angriff. „Dieses Ausmaß an Gewalt ist die unmittelbare Folge der jahrelangen Hetze, insbesondere von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linkspartei.“ (Red.)

+++

AfD-Politikerin von Antifa-Schlägertypen zusammengetreten und verletzt

OFFENBACH – Einmal mehr schlug die Stiefeltruppe der Funktions-Eliten, die Antifa-Gewalttäter zu. Diesmal machten die Verbrecher sogar vor einer Frau nicht halt.

Dass die gleichgeschaltete Systempresse den Vorfall verschweigt sollte uns nicht verwundern, rundet es tunlichst das Bild ab, das sich uns zusehends auf den Weg in eine linksfaschistische Gesinnungsdiktatur bietet.

+++

Trumps neuer Energieminister entlarvt den Klimaschwindel in zwei Minuten

Der US-Senat hat am Montag die Nominierung von Chris Wright als Energieminister bestätigt – ein Albtraum für Klimaaktivisten wie John Kerry und Al Gore.

Wright erklärte bereits 2023 in einem Video auf seiner LinkedIn-Seite, dass es „keine Klimakrise“ gebe. Er bezeichnete Klimaaktivisten als „Panikmacher“ und verglich die Klimapolitik der Biden-Regierung mit dem Kommunismus der Sowjetunion. Bereits 2021 deckte er auf der National Conservatism Conference auf, dass Politiker und Medien sich nie ernsthaft mit dem Klimawandel auseinandergesetzt hätten.

Er verwies zudem auf eine gewaltige Fehlinvestition: Zwei Billionen Dollar wurden ausgegeben, um den Anteil fossiler Brennstoffe weltweit um gerade einmal zwei Prozent zu senken. Im Jahr 2000 lag der Verbrauch bei 86 %, bis 2020 „stürzte“ er auf 84 % ab. „Das ist keine Energiewende.“

Must listen short speech from our new Secretary of Energy, Chris Wright. https://t.co/90ulsI9gvD

Via Uncut News

+++

Rückzug von Jeff Bezos’ Stiftung: Klimainitiative verliert 10 Milliarden US-Dollar

Die Science Based Targets Initiative (SBTi), eine führende Initiative zur Unterstützung von Unternehmen bei der Erreichung von Klimazielen, verliert eine zentrale Finanzierungsquelle: Der von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins Leben gerufene Earth Fund stellt seine Förderung in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar ein.

[…] Wie die „Financial Times“ berichtet, will die Stiftung Earth Fund von Amazon-Gründer Jeff Bezos seine Förderung für die Klimainitiative einstellen. Schwerpunkt der Tätigkeit des SBTi ist die Unterstützung von Unternehmen bei der Erreichung von Klimazielen. Die Website des SBTi weist neben dem Earth Fund noch die IKEA Foundation als „Kernförderer“ aus. Zu den projektbezogenen Förderern gehören die Laudes Foundation, Bloomberg Philanthropies und die Stiftung Climate Arc. Als einen früheren Kernförderer führt die Initiative auch Amazon auf. Weiterlesen auf epochtimes.de

+++

ZDF-„Schlagabtausch“ – „Jetzt halten Sie doch mal Ihren rechten Rand!“: Jan van Aken erklärt, dass es gar kein Migrationsproblem gibt

Moderator und Publikum mit richtiger „Haltung“ und ein gewohnt niveauvoller Linken-Chef prägen die ZDF-Wahlsendung „Schlagabtausch“. Jan van Aken meint: Das Migrationsproblem gibt es gar nicht.

Ein Wahl-Sechskampf des ZDF zwischen CSU, AfD, Grünen, FDP, BSW und Linken: Fast alle Parteien treten zum „Schlagabtausch“ an. Die breite Diskussionsrunde endet über weite Teile in zickigen Ätzereien – offenbart aber auch neues. Publikum wird zum „Abklatschen“ der Linken eingeteilt: Zum Beispiel beglückt Linken-Chef Jan van Aken das Publikum mit der Einsicht, es gäbe gar kein Migrationsproblem in Deutschland.

Moderator Andreas Wunn begrüßte Alexander Dobrindt, Tino Chrupalla, Felix Banaszak, Christian Lindner, Sahra Wagenknecht und Jan van Aken – in seinem Rücken ein Publikum, das vor allem von Links-Grün überzeugt scheint und das auch zum Ausdruck brachte.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Zur Orientierung bei der Wahl am 23.2.2025 – Mein Vaterland interessiert mich nicht die Bohne

Bis zum 23. Februar ist zwar noch etwas Zeit, aber trotzdem kann man sich schon einmal Gedanken darüber machen, bei welcher Partei man sein Kreuz macht. Eine Entscheidungshilfe liefern hierbei die Jusos.

Die Jugendorganisation der SPD macht deutlich, dass die Sozialdemokraten – genau wie übrigens auch der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck – Vaterlandsliebe zum Kotzen finden und Deutschland lieber heute als morgen vollständig abschaffen würden. Wer sich ebenfalls von Deutschland angewidert fühlt, der darf seine Stimme mit gutem Gewissen der SPD geben. Wer das anders sieht, der sollte sich nach einer Alternative umsehen!

Via KenJebson

+++

787 Millionen Euro: Deutschland baut Krankenhaus für US-Armee

In Landstuhl in der Westpfalz bei Kaiserslautern entsteht das größte Militärkrankenhaus außerhalb der USA. Die Baukosten in Höhe von unglaublichen 787 Millionen Euro zahlt der deutsche Steuerzahler.

In Landstuhl in der Westpfalz bei Kaiserslautern entsteht das größte Militärhospital außerhalb der Vereinigten Staaten. Der deutsche Steuerzahler wird auch hier kräftig zur Kasse gebeten. Aber wir sind es ja nicht anders gewohnt, als für unsere Besatzung tief in die Tasche zu greifen. Wie uns das Grundgesetz im Artikel 120 verrät, sind wir auch dazu verpflichtet, die Besatzungskosten zu tragen. Und das, obwohl Spitzenpolitiker uns oftmals etwas über eine angebliche Souveränität der Bundesrepublik erzählen wollen. Das Amt für Bundesbau teilt dazu folgendes mit:

“In der Kaiserslautern Military Community leben etwa 50 000 Amerikaner. Die zentrale medizinische Anlaufstelle für US-Militärs und deren Familien in Europa, im Nahen Osten und Afrika befindet sich gegenwärtig noch in Landstuhl. Das 1953 auf dem Kirchberg in Landstuhl erbaute Hospital ist in die Jahre gekommen, es fehlt an Erweiterungsmöglichkeiten, zahlreiche Anbauten führten zu langen Wegen durch viele Flure. Der Neubau soll die Landstuhler Klinik und die Klinik der Air Force auf der Airbase Ramstein ersetzen.” Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

USA: NCAA – National Collegiate Athletic Association verbietet biologischen Männern Teilnahme am Frauensport

„BREAKING: Nachdem Trump die Durchführungsverordnung unterzeichnet hat, die Männern den Zugang zu Frauensportarten verbietet, zieht die NCAA nach! Sie haben Männer offiziell vom Frauensport VERBOTEN. Der gesunde Menschenverstand ist ZURÜCK!“

NCAA: National Collegiate Athletic Association ist ein Freiwilligenverband, über den viele Colleges und Universitäten der USA und Kanadas ihre Sportprogramme organisieren. via Eva Hermann auf X

+++

SCHWEDEN: Gewaltorgien gegen Polizei und Bevölkerung

Das schwedische Massenmigrationsexperiment ist offensichtlich gescheitert.

Die Gewaltorgien gegen Einheimische und Beamte nehmen kein Ende, Kliniken wissen nicht mehr, wie sie ihre Mitarbeiter vor gewalttätigen Übergriffen schützen sollen.

+++

Elon Musk: USAID hat Zensurgesetze in Europa vorangetrieben

Die EU treibt weiter ihre Zensur von unerwünschten politischen Meinungen weiter. Elon Musk enthüllt nun, dass es zu der bisher mit Staatsstreichen und „Farbrevolutionen“ beschäftigten USAID einen Zusammenhang gibt. Sie hat sich für mehr Zensur in der EU eingesetzt, offenbar um ihre Arbeit bei Staatsstreichen zu erleichtern. (…)

Der „freiwillige“ EU-Kodex gegen Desinformation ist kurz davor, voll und ganz Orwell zu werden. Was einst ein Vorschlag war, wird im Juli dieses Jahres im Rahmen des Digital Services Act (DSA) zu einem rechtlich durchsetzbaren Zensurwerkzeug. […] „Der DSA, getarnt in einer Rhetorik der digitalen Sicherheit, erzwingt eine „Moderation“ der freien Meinungsäußerung, obwohl er für Online-Transparenz wirbt und Desinformation bekämpft. Das praktische Ergebnis ist, dass eine Europäische Union zum digitalen Polizisten wird, um die Narrative EU durch die Kontrolle der freien Meinungsäußerung zu schützen.“

+++

USAID – Die US-Regierung hat Sie ausgeraubt, um Ihre Gedanken zu kontrollieren

„Bei den DOGE-Entdeckungen von @elonmusk geht es nicht nur um „verschwendete“ Steuergelder. Die eigentliche Geschichte, der wirkliche Feueralarm ist, dass USAID buchstäblich eine vollständig handgefertigte Pseudo-Realität finanzierte.

Nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt. Sie wurden beraubt, um globale psychologische Operationen zu finanzieren.“

The DOGE discoveries are not just about „wasted“ taxpayer funds. The real story, the 5 alarm fire, is that USAID was literally funding an entirely hand crafted pseudo-reality. Not just in America but all over the world.

You were robbed to fund global psychological operations.…

— Clint Russell (@LibertyLockPod) February 6, 2025