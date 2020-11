Einer Studie zufolge sind in Italien mindes­tens 160.000 Mädchen Geiseln von Drogen­händ­lern, da der Drogen­handel dank der Flücht­linge, die mit dem Boot ankamen, rasante Verbrei­tung fand.

Es gibt Tausende von Pamelas und Desi­rées, minder­jäh­rige Opfer mit unreifen Körpern, die jedoch bereits von Drogen wie Heroin, Amphet­aminen, Methadon und Schmerz­mit­teln zerstört sind. Die meisten von ihnen werden, anders als die in die Schlag­zeilen gekom­menen Mädchen Desirée Mariot­tini und Pamela Mastro­pietro, in den Nach­richten nicht erwähnt. Zur Erin­ne­rung: Desirée starb am 16. Oktober in einem verlas­senen Gebäude in Rom an einer Über­dosis, nachdem sie stun­den­lang von einem Rudel von Junkies und Drogen­händ­lern als Geisel gehalten worden war. Pamela war 8 Monate zuvor in einer Wohnung in Mace­rata regel­recht in Stücke gerissen worden, als sie allein und auf der Flucht vor einer Reha-Klinik verzwei­felt nach einer Dosis suchte. Beide wurden, wie viele ihrer Alters­ge­nossen, von Margi­na­lität und Ernied­ri­gung aufgrund einer Sucht über­wäl­tigt, die inzwi­schen zu einer sozialen Geißel geworden ist.

Gemäss einer Studie des Insti­tuts für klini­sche Physio­logie des Consiglio Nazio­nale delle Ricerche („Natio­naler Forschungsrat“) haben 320.000 italie­ni­sche Jugend­liche in den letzten 12 Monaten mindes­tens einmal Heroin genommen, die Hälfte davon Mädchen. In einem Jahr­zehnt hat diese Zahl um 36% zuge­nommen, während das Durch­schnitts­alter beim ersten Kontakt mit der Substanz von 18 auf etwas mehr als 14 Jahre und das des Poly­kon­sums (die gewohn­heits­mäs­sige Einnahme mehrerer Drogen) von 20 auf weniger als 16 Jahre gesunken ist. „Heute wird Heroin fast nicht mehr in die Vene gespritzt, sondern geraucht oder inha­liert, nachdem das Pulver auf einem Stück Alumi­ni­um­folie aufge­löst wurde“, erklärt Luigi Cervo, Leiter des psycho­phar­ma­ko­lo­gi­schen Labors am Institut Mario Negri in Mailand.

Tatsäch­lich findet man am Rande von Mailand Hunderte von Alumi­ni­um­fo­lien entlang der schlam­migen Straßen, bevor sich diese im Wald von Rogo­redo verlaufen. Hier verkehren jeden Tag, zu jeder Stunde Hunderte von Teen­ager, die hier ihre Dosis der chemi­schen Betäu­bung um 4 bis 15 Euro erwerben. „Der Verzicht auf die Spritze veran­lasst viele zu der Annahme, dass sie weniger Risiko eingehen“, erklärt Luigi Cervo. „Leider ist dies aber nicht der Fall: Heroin gelangt, wie jedes Opiat, schnell ins Gehirn und verän­dert viele unserer Körper­funk­tionen“. Ganz zu schweigen davon, dass der Schaden für dieje­nigen, bei denen wie im Falle eines Teen­agers die Entwick­lung von Gehirn und Leber noch nicht abge­schlossen haben, dauer­haft ist.

Vor der Bahn­hofs­un­ter­füh­rung bieten zwei Frei­wil­lige in gelben T‑Shirts sterile Spritzen, Taschen­tü­cher und heiße Getränke an. Ein Mädchen nähert sich, auch sie ist höchs­tens 18 Jahre alt. Sauberes Gesicht, noch nicht verun­staltet durch die letzte Etappe der Droge. Blond, lächelnd, höflich. Sie nimmt ein Flug­blatt und geht. „Am Anfang sind sie alle so“, sagt Andrea, der seit 2016 zusammen mit anderen Betrei­bern der gemein­nüt­zigen Orga­ni­sa­tion Comu­nità Nova dreimal wöchent­lich Rogo­redo betreut. „Sie glauben, dass sie ab und zu mit einem Trip genug haben. Dann werden es 2 am Tag, dann 4, und wenn das Geld knapp wird, greifen sie zur Spritze, denn mit einer einzigen Dosis kann man 3 oder 4 Spritzen füllen“. Am Ende geht das Geld sowieso aus. „Ihr wisst, wie viele ich den Fängen der Maghre­biner entrissen habe, bevor…“ sagt Andrea. Und man muss sich nur die Poli­zei­be­richte anhören oder die Berichte des Jugend­ge­richts lesen, um zu erkennen, dass „Sach­leis­tungen“ keine Selten­heit sind. Ein Blowjob ist 1 Beutel wert, für ein Smart­phone kann man 4 bekommen, und fast jeden Tag gibt es Mädchen, die sich in den Büschen für etwas Methadon prostituieren.

Niemand kann sagen, ob der Abstieg von Desirée in die Hölle so begonnen hat. Aber sicher­lich sind die vielen San Lorenzos und Rogo­redos in Italien zu einer Bühne geworden, auf der sich schwie­rige Exis­tenzen bis zur Ernied­ri­gung bewegen. Vom Parco Verde di Caivano, nörd­lich von Neapel, bis zur Barriera di Torino, über den Librino di Catania gedeihen die Frei­luft-Shop­ping-Plätze vor allem dank der sehr jungen und geschickten Leitung der italie­ni­schen Mafia, die sich die Hände nicht mehr schmutzig macht und den Verkauf in die Hände von Immi­granten dele­giert hat. Eine drama­ti­sche Entwick­lung, die von vielen Verant­wort­li­chen igno­riert wird.

Wir alle wissen, warum Drogen gras­sieren. Weil sie billig sind. Und sie sind billig, weil es zu viele Drogen­händler überall in Italien gibt. Und es gibt sie, weil man sie mit den Booten nach Italien gebracht hat.

Wenn 320.000 italie­ni­sche Kinder Drogen­sklaven sind, so haben die Italiener das in erster Linie den unge­niert agie­renden Menschen­händler-NGOs zu verdanken. Sie haben nicht nur infi­zierten Müll und Ille­gale nach Italien entsorgt, sondern auch eine Armee von Drogen­händ­lern, darunter die nige­ria­ni­sche Mafia-Armee, ins Land gebracht.

Der Drogen­handel hat sich in Italien zu einem natio­nalen Notstand entwickelt.

Quelle: VoxNews