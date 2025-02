Short News

Kulturkampf: US-Vizepräsident rechnet mit Gender-Ideologie ab

US-Vizepräsident JD Vance erhebt seine Stimme gegen die Gender-Agenda: Bei der Conservative Political Action Conference (CPAC) prangerte er die fortschreitende Verwischung traditioneller Geschlechterrollen an. Es sei ein Kulturkampf, warnte er. Man wolle alle Menschen in konforme, „androgyne Idioten“ verwandeln.

“Die kaputte Kultur will alle Menschen, ob männlich oder weiblich, in androgyne Idioten verwandeln, die gleich denken, gleich sprechen und gleich handeln”,

donnerte Vance von der Rednerbühne. Eine Aussage, die im Publikum für stehende Ovationen sorgte und die wachsende Frustration vieler Amerikaner über die aggressive Durchsetzung links-woker Geschlechterideologien widerspiegelt.

Weiterlesen auf report24.news

+++

USA: Das merkwürdige Schweigen der Ex-Präsidenten zu Trumps Aktionen

The Hill hat auf die bemerkenswerte Tatsache hingewiesen, dass sich die lebenden Ex-US-Präsidenten Clinton, Bush, Obama und Biden seit Trumps Amtsantritt kaum öffentlich geäußert haben, obwohl sie zuvor so laut vor Trump gewarnt haben. (…)

Joe Biden und auch die ehemaligen US-Präsidenten Clinton und Obama haben im Wahlkampf lauthals vor Trump gewarnt. Er wurde als „Faschist“ bezeichnet und als Mann, der die amerikanische Demokratie abschaffen wolle. Nach seinem Amtsantritt ist Trump bekanntlich sehr aktiv geworden und hat tiefe Einschnitte in die US-Bürokratie vorgenommen, es sei nur an den Stopp aller Programme von USAID erinnert.

Das, was Elon Musk bisher über die Machenschaften von USAID veröffentlicht hat, zeigt, dass auch USAID eine der US-Behörden war, die die Projekte von Stiftungen großzügig gesponsert hat. Es würde mich nicht überraschen, wenn Musk irgendwann veröffentlicht, wie viele Millionen USAID oder andere US-Behörden an die Stiftungen der Ex-Präsidenten oder zur Unterstützung ihrer Projekte überwiesen haben.

Der Reichtum der Ex-US-Präsidenten

Dafür gibt es Hinweise. (…) Vorher will ich daran erinnern, dass ehemalige US-Präsidenten steinreich werden. Zahlen über die Vermögen der Obamas oder Clintons sind nicht leicht zu finden und sie sind widersprüchlich. Sicher scheint zu sein, dass die Ehepaare Clinton und Obama jeweils Privatvermögen in dreistelliger Millionenhöhe angehäuft haben, wobei die Obamas sogar als reicher als die Clintons gelten.

Hinzu kommen die Stiftungen, die die Obamas und die Clintons eröffnet haben. Die Clinton-Stiftung verwaltet laut Wikipedia ein Vermögen von knapp 300 Millionen Dollar und hat 2.000 Mitarbeiter, die Obama-Stiftung verwaltet sogar 430 Millionen Dollar.

Weiterlesen auf anti-spiegel.ru

+++

Whistleblower enthüllt hochrangigen Pädophilenring – mit Autobombe zum Schweigen gebracht.

Der ehemalige britische Abgeordnete Andrew Bridgen übergab der Regierung brisante Informationen über einflussreiche Akteure im Kindersexhandel – doch niemand griff ein, sagte er im Interview mit Resistance GB.

Als Journalist Will Coleshill ihn fragte, wie groß dieses Netzwerk sei und wie viele daran beteiligt wären, antwortete Bridgen:

„Das ist ein riesiges Unterfangen. Es sind Hunderte, nein, Aberhunderte von Menschen involviert.“

Mit einem Seufzen fügte er hinzu: „Nichts davon ist abgeschlossen. Ich habe es dem MI5 gegeben, der National Crime Agency – niemand unternimmt etwas. Und wenn Sie die Namen sehen, verstehen Sie, warum.“

„Das geht bis ganz nach oben.“

Die Beweise, die er den Behörden übergab, stammten von zwei Insidern, die für den ukrainischen Geheimdienst arbeiteten.

Ein tödliches Nachspiel

Kurz darauf explodierte eine Bombe unter dem Auto der beiden Informanten. Einer starb, der andere wurde verletzt, überlebte jedoch – und versteckt sich seither.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

+++

DEUTSCHLAND: Merz denkt über atomare Abschreckung für Deutschland nach

In Europa verfügen einzig Frankreich und Großbritannien über Atomwaffen. CDU-Chef Merz denkt angesichts des unsicheren Verhaltens der USA darüber nach, unter diesen Schutz zu schlüpfen. Frühere Angebote aus Paris seien abschlägig beschieden worden. Das könnte sich nun ändern.

Angesichts der Drohungen der neuen US-Regierung, Europa den Beistand zu entziehen, hat Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz Gespräche mit Frankreich und Großbritannien für einen atomaren Schutz gefordert. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass Donald Trump das Beistandsversprechen des Nato-Vertrages nicht mehr uneingeschränkt gelten lässt“, sagte Merz im ZDF. Deshalb müssten die Europäer größere Anstrengungen unternehmen, um den Kontinent aus eigener Kraft verteidigen zu können.

„Wir müssen miteinander reden, wie das aussehen könnte“, fügte er mit Blick auf die sogenannte atomare Teilhabe hinzu. Die hat Deutschland derzeit mit den USA. Dies bedeutet, dass deutsche Flugzeuge im Kriegsfall amerikanische Atombomben zu ihren Zielen fliegen würden.

Weiterlesen auf n-tv.de

+++

DAK und TK schlagen Alarm – Finanzlage „katastrophal“! Krankenkassen-Chefs warnen vor Insolvenzen und Dominoeffekt

Obwohl die Beiträge erst zum Jahreswechsel angehoben wurden, geht den Krankenkassen das Geld aus. Kassenchefs warnen davor, dass manche Krankenkassen kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stünden. Auch in der Pflegeversicherung wird das Geld knapp. (…)

Trotz der erst kürzlich erfolgten Anhebungen der Zusatzbeiträge hat sich die Finanzlage im deutschen Krankenversicherungssystem in den vergangenen Wochen dramatisch zugespitzt:

„Die Schere zwischen den Beitragseinnahmen und den Ausgaben im Gesundheitssystem geht immer weiter auseinander. Und die Politik tut nichts dagegen“,

sagte der Chef der Techniker Krankenkasse (TK), Jens Baas, dem Nachrichtenmagazin „FOCUS“ vom Freitag. Es sei nicht abzusehen, wann die Beitragserhöhungen an ein Ende kämen.

Weiterlesen auf focus.de

+++

Wann kommt endlich ein deutsches „DOGE“ ?

Die erste Einsparungsliste von Elon Musks „DOGE“ Kontrolleuren ist eindrucksvoll und gibt eine Ahnung davon, wie viele Milliarden und Millionen auch hierzulande sinnlos verschleudert werden.

Das Weiße Haus hat am 19. Februar 2025 den ersten Monatsbericht der Behörde für Regierungseffizienz (Department of Government Efficiency = DOGE) veröffentlicht. Wer die umfangreiche Liste liest, in der die groteske Verschwendung für Bullshit-Projekte haarklein aufgeführt wird, ahnt in Anbetracht der hunderte von Millionen, die unsere Regierung etwa für klimaneutrale Kühlschränke in Kolumbien, Unterstützung bei der nationalen Klimawandelstrategie in Peru (Radwege!) oder bei der Klimapolitik und Biodiversität in Thailand aus dem Fenster wirft, was eine solche Behörde wie DOGE in Deutschland alles zu tun bekäme.

Weiterlesen auf achgut.com

+++

Unternehmer für Habeck bekamen über 100 Millionen Euro von Habeck

„Über 60 Unternehmer*innen und führende Manager*innen unterstützen den Wirtschaftskurs von Robert Habeck“, vermelden die Grünen stolz. Doch ein Blick in die Unterstützerliste offenbart: Es sind vor allem „grüne“ Unternehmen – und sie profitieren von Zahlen direkt aus Habecks Ministerium!

Vier dieser Unternehmen – aus München, Düsseldorf und Dresden – haben weit mehr als 100 Millionen Euro Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erhalten. Am fettesten sahnte die Sun Fire AG in Dresden ab: viermal gab es Finanzspritzen für die Sunfire AG – insgesamt gut 120 Millionen Euro!

Weiterlesen auf nius.de

+++ SATIRE+++

+++

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.