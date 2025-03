Szum wokół programu przyjęć – urzędnicy ujawniają informacje o locie do Afganistanu: Mężczyźnie kazano grać geja i wpadł w szał

Kłopoty pojawiły się jeszcze zanim samolot wystartował z Islamabadu w Pakistanie. Loty do Niemiec z afgańskimi uchodźcami na pokładzie były „skandaliczną procedurą”, skarcił polityk CSU Lindholz, który jest obecnie reklamowany jako potencjalny federalny minister spraw wewnętrznych. […]

Organizacje pozarządowe specjalnie wabią rodziny do Niemiec

Afganistan – codziennie w Kabulu

„Organizacje pozarządowe, a „Kabul Airlift” jest tu szczególnie aktywny, wkraczają do Afganistanu ze swoimi zespołami i przekonują całe rodziny, aby mimo wszystko przyjechały do Niemiec, ubiegając się o azyl. Od tego momentu przejmują to ludzie z organizacji pozarządowych, którzy, jak zakładam, nie mają złych intencji. Zajmują się pojazdami, dowodami osobistymi i innymi niezbędnymi dokumentami. Zakwaterowanie w krajowych hotelach jest rezerwowane z wyprzedzeniem i opłacane ze środków Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Formalności wjazdowe na granicy pakistańsko-afgańskiej są załatwiane przez pracowników organizacji pozarządowych, którzy mówią w tym języku”.

[…]

„Afgańczykom mówi się dokładnie, co mogą, a czego nie mogą powiedzieć. Pytania o kontakty z talibskimi bojownikami muszą być bezwzględnie odrzucane” – donosi urzędnik. „Szczegóły dotyczące prześladowań politycznych, przemocy fizycznej i wyroków więzienia są jednak punktowane”.

Mężczyzna ma grać geja i wariuje, gdy jest o to pytany: W przypadku tego typu korepetycji czasami dochodzi do dziwnych incydentów. Działacze organizacji pozarządowych prawdopodobnie trzymali afgańskiego mężczyznę za rękę, gdy ten ubiegał się o azyl i stwierdzili we wniosku, że mężczyzna był zagrożony jako gej w Afganistanie. Kiedy inspektorzy zapytali go o jego orientację seksualną, mężczyzna kompletnie oszalał. Nie był gejem, wściekł się. Przeczytaj więcej na focus.de

+++

Innsbruck: 20 aresztowanych podczas antyaborcyjnej demonstracji w Tyrolu w Międzynarodowy Dzień Kobiet

Zarejestrowana demonstracja przeciwko aborcji odbyła się w centrum Innsbrucka w Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wywołało to kontrdemonstrację. Nie została ona jednak zarejestrowana – dokonano kilku aresztowań.

W sobotnie popołudnie 20 osób zostało aresztowanych podczas demonstracji działaczy antyaborcyjnych w centrum Innsbrucka. Tak zwany „Marsz dla Życia” spotkał się z niezapowiedzianą kontrdemonstracją zwolenników aborcji. Kilka osób zakłóciło zorganizowaną demonstrację, blokując ją między innymi, a następnie zostało aresztowanych. Czytaj więcej na krone.at

+++

Austria: Właściciele e-samochodów będą musieli zapłacić kilkaset euro więcej rocznie

Według ÖAMTC, właściciele e-samochodów będą musieli zapłacić kilkaset euro więcej rocznie, od około 70 do ponad 2000 euro, ze względu na różne zarejestrowane moce i masy własne.

Dodatkowe koszty wynikają z wprowadzenia przez nowy rząd federalny podatku od ubezpieczeń komunikacyjnych dla samochodów elektrycznych. Wcześniej pojazdy elektryczne były zwolnione z tego podatku, który jest obliczany na podstawie mocy silnika i emisji CO2 w przypadku silników spalinowych. Nowy podatek dotyczy zarówno istniejących pojazdów, jak i samochodów rejestrowanych w przyszłości. Więcej informacji na stronie help.orf.at

+++

Rozwój Niemiec w globalny urząd opieki społecznej

Niemieckie państwo opiekuńcze zostało kiedyś stworzone w celu ochrony obywateli przed zagrożeniami życia – dziś wydaje się coraz bardziej przekształcać w globalny system opieki społecznej. Czy jest to nadal zrównoważone?

[…]

W czerwcu 2023 r. statystyki Federalnej Agencji Pracy wykazały, że 62 procent z 3,9 miliona osób pobierających świadczenia obywatelskie stanowiły osoby ze środowisk migracyjnych. Szokujące liczby, które kompleks polityczno-medialny lubi ukrywać, aby oszczędzić nerwów niemieckiemu osłu podatkowemu, który poświęca nieodwracalny czas pracy i życia, aby sfinansować przekształcenie krajowego państwa opiekuńczego w globalny urząd opieki społecznej. Więcej na jungefreiheit.de

+++

Rząd federalny płaci za doradców dla bandytów z antify

Każdy, kto obawia się deindustrializacji Niemiec, jest podejrzewany o bycie nazistą. Można to przeczytać w broszurze finansowanej z pieniędzy podatników.

„Naziści nienawidzą tych sztuczek. 20 rozważań na temat działań przeciwko prawicowemu ekstremizmowi”.

To tytuł broszury dla początkujących bojowników „Antify”. Sfinansowana przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ) oraz Federalny Urząd ds. Rodziny i Funkcji Społeczeństwa Obywatelskiego (BAFzA) w ramach federalnego programu „Żywa demokracja”.

Wrogiem – czyli „nazistami” – są między innymi ci, którzy obawiają się dezindustrializacji Niemiec z przewidywalnymi konsekwencjami społecznymi. Autor podsumowuje to jako rzeczy, które sprawiają, że „prawicowi ekstremiści źle śpią w nocy”. Ideą „prawicowych ekstremistów” jest to, że „»lewicowe zielone kręgi« zaaranżowałyby zmiany klimatyczne w celu ustanowienia »eko-socjalistycznej dyktatury«”. Więcej na achtgut.com

+++

Berlin: Mężczyzna torturowany przez brata i ojca kobiety tylko dlatego, że z nią flirtował

Mówi się, że mężczyzna był torturowany po flircie z kobietą. Mówi się, że członkowie rodziny kobiety torturowali i znęcali się nad mężczyzną w toalecie baru.

W Berlinie mężczyzna był torturowany tylko dlatego, że flirtował z kobietą. Ojciec kobiety, Jihad A., i jej brat Tallal A. muszą teraz odpowiedzieć przed sądem okręgowym w Berlinie. Jak donosi BZ, w sumie oskarżono pięć osób w wieku od 17 do 56 lat.

W styczniu 2023 r. Jihad A. i Tallal A. rzekomo zwabili mężczyznę do baru pod pretekstem. Mężczyzna był następnie maltretowany przez członków rodziny kobiety w toalecie baru. Wcześniej zabrano mu telefon komórkowy, torbę i słuchawki AirPods.

Mężczyzna był następnie maltretowany fizycznie – został pobity i nazwany sukinsynem. Zmuszono go do picia wody z toalety i kazano mu włożyć butelkę w swoją tylną część ciała. Oprócz konsekwencji psychologicznych, mężczyzna doznał silnego bólu, a także krwawienia z nosa, ran i skaleczeń.

Czytaj więcej na apollo-news.net

+++

UE pozostawia Selensky’ego w zawieszeniu: Żadnej konkretnej pomocy dla Ukrainy, tylko puste słowa

Szczyt UE poświęcił zaledwie 15 minut na rozmowy o Ukrainie. Dziesięć godzin spędzono na kłótniach o reakcję UE na Trumpa.

Ursula von der Leyen z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Selenskim na początku szczytu.

Nic nie działa w zachodniej polityce zagranicznej bez USA. Szefowie państw i rządów, którzy faktycznie chcieli zająć miejsce Amerykanów obok Ukrainy w czwartek, również musieli zdać sobie z tego sprawę. Politico donosi, że głównym pytaniem było to, czy UE może zastąpić lub w jakiś sposób zrekompensować cięcia w amerykańskiej pomocy wojskowej i pracy wywiadowczej. Politico: „Premier Estonii Kristen Michal podniosła tę kwestię podczas rozmów za zamkniętymi drzwiami, według urzędnika UE posiadającego bezpośrednią wiedzę na temat rozmów, pytając: ‚Czy możemy to zrobić sami? Odpowiedzią było głośne milczenie”.

Konsultacje między przywódcami UE trwały dziesięć godzin. Według Politico, zaledwie kwadrans poświęcono Ukrainie: „Rozmowy na temat Ukrainy zakończyły się jednak po około 15 minutach, według jednego z unijnych dyplomatów. To wszystko”, pisze Politico. Przed szczytem agencja dpa napisała: „Głównym tematem szczytu jest zmiana kursu USA w polityce wobec Ukrainy”. Więcej na berliner-zeitung.de

***

