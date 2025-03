Der geformte Massenmensch

Im Jahr 1956 schrieb der Philosoph Günther Anders die folgende prophetische Betrachtung:

„Um jeden Aufstand zu unterdrücken, ist es nicht notwendig, Gewalt anzuwenden. Es reicht aus, eine kollektive Konditionierung zu schaffen, die so stark ist, dass der bloße Gedanke an Rebellion nicht mehr in den Köpfen der Menschen auftaucht.“