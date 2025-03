Strafanzeige gegen Kanzler Scholz wegen „Afghanen-Flug“

Bild: screenshot YouTube

Nachdem am 5. März ein weiterer Flieger mit 132 Afghanen an Bord, aus Islamabad in Berlin gelandet war, hatte nun ein Anwalt einer Baden-Württembergischen Kanzlei, Strafanzeige gegen „noch-Kanzler“ Scholz gestellt.

Nur eine einzige „Ortskraft“ an Bord

Nach einem erneuten umstrittenen Charterflug von Islamabad (Pakistan) nach Deutschland ist nun Strafanzeige gegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gestellt worden, wie auch bild.de zu berichten wusste.

Eine Anwaltskanzlei aus Baden-Württemberg sah nun in der erneuten Aufnahme von 132 Afghanen den Verdacht des Einschleusens von Ausländern sowie eine Gefährdung der Bevölkerung gegeben, wie aus dem Schreiben an die Staatsanwaltschaft Berlin hervorging.

Es gibt keinerlei belastbare Rechtsgrundlagen, wonach diese Personen einfach so und noch dazu auf Kosten der Bundesrepublik nach Deutschland gebracht werden

– hieß es im Schreiben der Kanzlei. Überdies wurde darin auch die Aufhebung der Immunität von Scholz gefordert.

Strafanzeige unmittelbar nach Landung

Die Strafanzeige sei am 5. März unmittelbar nach der Landung des Charterflugs bei der Staatsanwaltschaft Berlin gestellt worden, wie Rechtsanwalt Rafael Fischer (62) gegenüber der BILD erklärt hatte. Unter den 132 Afghanen, die in Berlin angekommen sind, befand sich allerdings nur eine Ortskraft mit ihren fünf Angehörigen.

Der Jurist, der auf Straf- und Wirtschaftsrecht spezialisiert ist, erklärte dazu, „ich möchte damit die Ermittlungen gegen Olaf Scholz anstoßen. Er hat eine Straftat im Amt begangen. Das Programm ist für andere Menschen gedacht, nicht für die, die in dem Flieger saßen.“ So könne man schließlich nicht mit den Steuergeldern umgehen.

Unter den 132 Afghanen in der gecharterten Boeing 737 hatte sich nur eine sogenannte Ortskraft befunden, die beim deutschen Afghanistan-Einsatz entweder der Bundeswehr oder auch anderen deutschen Institutionen geholfen hatte, sowie deren fünf Angehörige. 25 weitere „Flüchtlinge“ waren kurzfristig von der Passagierliste gestrichen worden.

