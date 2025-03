Die Entnazifizierung der «NS-Bandera-Macher» im Westen darf nicht vergessen werden!

Postkarte Ukrainische Brigade, 1920: «Vereinte Ukrainer verteidigen sich gegen Polen und Russen» | Quelle: Postcard Ukrainische Brigade 1920., Public domain, via Wikimedia Commons

Die Antikriegshaltung der neuen US-Administration zum Ukrainekonflikt hat die von den USA gezüchteten NS-Bandera-Extremisten in wilde Wut versetzt: Fanatisierte Banderisten gingen soweit, den USA für ihren Kurswechsel mit Vergeltung über die US-Diaspora der Ukrainer zu drohen.

Auszug aus dem Video zwischen Garland Nixon und Scott Ritter als Transkript auf Deutsch:

Wie die CIA/USA die NS-Bandera Bewegung seit 1945 hochgezüchtet hat!

[…]

Scott Ritter: Wir wollen, dass dieser Krieg [in der Ukraine] endet. Selenskyj wird niemals Teil dieser Gleichung sein. Er spielt gerade dumme Spielchen und macht die Sache nur noch schlimmer. Doch am Ende ist Selenskyj raus. Die Frage ist nur: Was passiert [als nächstes]?

Ich denke, es herrscht allgemeine Übereinstimmung zwischen der Trump-Administration und den Russen, dass es [in der Ukraine] Wahlen geben muss. Aber Wahlen bedeuten an verschiedenen Orten unterschiedliche Dinge. Es könnte einige in der Trump-Administration geben, die glauben, dass eine Wahl Menschen wie Poroschenko, den ehemaligen Präsidenten, oder Timoschenko, die ehemalige Präsidentin, zurückbringen könnten. Aus russischer Sicht löste das nichts. Denn Poroschenko ist derjenige, der bezüglich der Minsk-[Abmachungen] gelogen hat. Und Timoschenko ist eine Nationalistin. Die Russen haben die Wahlen gewonnen, aber sie haben ihre Person Medwedtschuk, den ehemaligen ukrainischen Politiker, der [von der Ukraine] verhaftet, geschlagen, gefoltert und dann gegen Nazis ausgetauscht wurde – gegen Azow-Mitglieder, die in Mariupol gefangen genommen worden waren. Er ist derzeit in Russland und leitet eine ukrainische Exilregierung.

Einer der großen Tricks in den kommenden Wochen und Monaten wird sein, die Ukraine dazu zu bringen, Wahlen abzuhalten. Das ist unvermeidlich. Das wird passieren, sodass die Wahlen ein Ergebnis produzieren, welches Russland für einen dauerhaften Frieden braucht. Russland wird nicht zulassen, dass eine ukrainische Regierung weiter regiert, die auf Lügen und Täuschungen aufbaut. Dieser Krieg muss enden. Ich meine, dass die Vereinigten Staaten dem zustimmen.

Aber um den Krieg zu beenden, müssen alle Probleme der Ukraine gelöst werden. Es kann nicht sein, dass ukrainische Nationalisten aus der Vergangenheit und die mit ihnen verbundenen Personen, weiter regieren. Man braucht eine neue Regierung, die pro-russisch ist und bereit wäre, die notwendigen Verfassungsänderungen vorzunehmen, um die Ukraine zu entnazifizieren und zu entmilitarisieren und das zur Zufriedenheit der Russen, die übrigens diesen Krieg gewonnen haben!

Garland Nixon: Ich habe gelesen, dass in den USA etwa 240.000 ukrainische Flüchtlinge leben. Trump könnte ihren rechtlichen Status beenden, was bedeutete, dass sie hier raus wohl müssten. Mir scheint, dass diese mit dem Trump-Team die Falschen verärgerten. Trump wird weiterhin alle paar Tage zuschlagen. Er wird ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen. Alle paar Tage hört man, dass das Trump-Team dies oder jenes tut. Ich höre Gerüchte – sie würden RT wieder zulassen – oder Sputnik – ich bin mir nicht sicher. Das sind Gerüchte. Ich höre alle möglichen Gerüchte. Sie prüfen verschiedene Sanktionen gegen Russland zu lockern und dergleichen.

Mir scheint, dass das Trump-Team nach dem, was passierte, eine bestimmte Richtung verfolgt, die so aussieht: Alle paar Tage machen sie etwas anderes und falls die Botschaft nicht ankommt, ändern sie diese… So kommt es mir jedenfalls vor.

Eine Gruppe ukrainischer Flüchtlinge hat zuletzt vor dem Weissen Haus protestiert… Es gibt ein Video davon: Sie protestierten im Namen von Selenskyj und hielten Schilder hoch. Es gab dort einen Amerikaner, mit dem sie sich stritten. Ich weiß nicht, ob das Trump zu Ohren gekommen ist, aber ich glaube, sie werden in die Ukraine zurückkehren [müssen]. Was meinen Sie?

Scott Ritter: Ich habe diese Woche ein interessantes Interview mit einem ukrainischen Historiker und Medienvertreter geführt, der sich auf die Geschichte der Banderisten-Bewegung – auf den ukrainischen Nationalismus – spezialisiert hat. Und er sagte, weil ich ihn auf die Geschichte der Zusammenarbeit Amerikas mit den Banderisten angesprochen hatte, dass die CIA die Organisation Ukrainischer Nationalisten und ihren militärischen Flügel von 1945 bis Mitte der 1950er Jahre finanziert hätte. Nachdem die Sowjets deren Aufstand [der Banderisten] niedergeschlagen hatten, hat die CIA die Organisation Ukrainischer Nationalisten bis 1990 direkt weiter finanziert. Der Zweck bestand darin, diese Nationalisten zu befähigen, eine Bewegung innerhalb der Ukraine zu bilden, um die Sowjetunion und später Russland zu schwächen. Die CIA stellte dann die Finanzierung ein …

Ja, die CIA hat das getan, was nicht bekannt ist. Und dann stimmten wir überein, dass die CIA an der Orangenen Revolution von 2004 und 2005 beteiligt, sowie auch stark in den Maidan [Aufstand & Putsch] 2014 verwickelt war. Aber wenig verstanden wird, was zwischen dem Zeitpunkt, als die CIA die offizielle Finanzierung für die Organisation Ukrainische Nationalisten eingestellt hatte und der Orangenen Revolution geschah – dieser Übergangs-Periode [1990 – 2005] dazwischen:

Und mein Interviewpartner [ukrainischer Historiker] berichtete Folgendes:

Es gebe ukrainische Nationalisten in der Diaspora [in den USA]: Am Ende des Zweiten Weltkriegs flohen Hunderttausende Ukrainer, die Banderisten waren, aus der Ukraine. Sie wurden in sogenannten Binnenvertriebenenlager [Internal Displacement Camps] gesteckt. Es waren Binnenvertriebene [Internally Displaced Persons], die über vier bis fünf Jahre in diesen Lagern untergebracht wurden. Um 1950 herum, nachdem diese Lager zu Bandera- Hochburgen geworden waren, hatte man beschlossen, diese Leute hinaus zu lassen.

Es gibt Interviews mit amerikanischen Wachen, welche aussagten, dass sie zum Dienstantritt am Morgen meist auf herumliegende Leichen stiessen. Es handelte sich um jene Menschen, die von den Banderisten, hingerichtet worden waren, indem sie für klare Verhältnisse sorgten. Wenn immer es einen Versuch gab, um politische Opposition gegen die Bandera-Bewegung zu stiften, kamen sie zusammen und töteten diese Widerständler. Es waren viele!

Sie hatten in diesem Lager ihr eigenes Gesetz etabliert. Die Wachen hätten die Leichen entsorgt und keine Fragen gestellt. Er sagte, dass man nichts untersucht oder dagegen unternommen habe bzw. das als Problem der Bandera-Vertreter abgetan hätte.

So wurden diese Lager zu Hochburgen der Bandera Ideologie. Dann, in den 1950er Jahren [nach Auflösung der Lager] wurden die Bandera-Anhänger verteilt: Größtenteils nach Amerika und auch Kanada, wo sie die bestehende ukrainische Diaspora auffüllten. Das sind hoch organisierte Leute, die mit Einschüchterung agieren und die Macht übernahmen:

Sie [der Zustrom der Bandera Anhänger in USA & Kanada] haben die Diaspora-Bewegung in ihre Gewalt gebracht. Auf diese Weise wurde die ukrainische Diaspora in den Vereinigten Staaten ohne Wenn und Aber eine Banderisten-Organisation!

100% der Banderisten werden unterstützt. Und so sagte es [mein Interview-Partner]: USAID – die man [inzwischen gut] kennt – finanzierte Reisen, indem sie ukrainische Einflusspersonen [Influencers] in den 1990er Jahren in die Vereinigten Staaten brachten. Nachdem sie in den Vereinigten Staaten angekommen waren, wurden sie von einer Delegation empfangen: Jedem von ihnen wurde ein Diaspora-Banderist [Verbindungsmann] zur Seite gestellt, der zu ihrem Schatten wurde.

Man hat sie ins Weiße Haus gebracht – man hat sie ins Pentagon gebracht und man hat Sie ins Außenministerium gebracht. Es gab Festessen. Im Grunde wurde ihnen gesagt, dass alles, was sie in der Ukraine zu tun hätten, mit dem übereinstimmen muss, woran Bandera und die amerikanische Regierung arbeiteten. Dass sie sicherzustellen hätten, dass ihre Arbeit damit übereinstimmte.

Im Grunde waren es die Vereinigten Staaten, welche die Banderisten züchteten und zurück in die Ukraine verpflanzten.

Nachdem man die Banderisten [lokal] weitgehend unterdrückte, blieben sie [in der Ukraine] weitgehend auf die westlichen Gebiete beschränkt. Doch mein Interview-Partner hat Folgendes gesagt: „Schau – ich komme aus Charkiw und das Azow-Bataillon kommt auch aus Charkiw – nicht aus Lemberg. Das sind keine Westukrainer. Das sind Ostukrainer, die sich radikalisiert haben. Und das Vehikel der Radikalisierung war die Ideologie, welche der Ukraine mit all dem durch USAID wieder aufgedrückt wurde!“

Warum ich das anspreche: Sie müssen verstehen, dass diese Diaspora, die heute in Amerika lebt, aus amerikanischen Staatsbürgern besteht, wobei ich an die Redefreiheit glaube. Doch sie verstehen sich als Anhänger der Bandera-Ideologie.

Hier unten in Ellenville, New York, gibt es ein Lager, in dem jeden Sommer zwei oder drei Durchläufe stattfinden: Hunderte kluge junge ukrainisch-amerikanische Kinder durchlaufen die Lager, wo sie ihre braunen Uniformen anziehen und am Ende einen Fackelzug veranstalten, bei dem sie Porträts von Stepan Bandera hochhalten und singen: „Stepan Bandera ist unser Vater!“

Sie haben ein Denkmal auf einem Hügel – es heißt «Heldenhügel – Bandera» – [auch für] Roman Schuchewytsch, einen der schlimmsten Personen der Welt, ein Massenmörder, wie auch andere dort: Die ideologischen Gründer der Bandera-Bewegung, sie alle sind dort vertreten und Helden dieser Bewegung.

Das sind Amerikaner, die einen Nazi verehren, der Zehntausende Juden, Hunderttausende Polen und Russen getötet hat!

Anmerkung der Redaktion: Ellenville, N.Y. – Besagtes «Helden-Denkmal» zeigt Büsten der nationalsozialistischen Kollaborateure Stepan Bandera (1909–1959) und Roman Schuchewytsch (1907–1950). Bandera führte eine Fraktion der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), die sich im 2. Weltkrieg mit dem 3. Reich verbündete. Unter Roman Schuchewytsch als Stellv. Anführer des Nachtigall Bataillons, wie auch Hauptmann des 201. Hilfspolizeibataillons der Ukrainischen Aufständischen Armee (OUN-UPA), wurden Tausende Juden und 30.000 bis 60.000 Polen (insgesamt 200.000) massakriert. Das US-Denkmal in Ellenville, N.Y. wurde 1962 von UPA-Veteranen errichtet, die wie Tausende andere Holocaust-Täter und Massenmörder unbehelligt in die Vereinigten Staaten einreisen konnten und dort freundliche Aufnahme fanden, um den Krieg gegen die UdSSR bzw. nachfolgend gegen die Russische Föderation ideologisch vorzubereiten und nach dem Putsch in Kiew 2014 durch westliche Dienste schlussendlich als heissen Krieg – erst vorwiegend gegen Zivilisten – ausbrechen zu lassen.

Und inzwischen sind sie nicht nur hier angekommen und eine spezielle Minderheit: Sie sind diejenigen, welche die Ukraine-Politik in den Vereinigten Staaten bestimmt haben!

Jeder, der sich mit ukrainischer Politik befasst, hat deren Biografie. Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind es Banderisten, die sich zu Victoria Nuland, [Alexander] Vindman und allen anderen zurückverfolgen lassen. Sie alle sind Banderisten, denn man kommt nicht in diesen Club, es sei denn, man geht durch die Diaspora. Das ist die Realität!

Und so haben sie, wie er [mein Interview-Partner] sagte, diese Ideologie hier erschaffen. Kürzlich hat die 75. Airmobile Brigade, eine Elitekampfeinheit der ukrainischen Streitkräfte, verlauten lassen, dass die Vereinigten Staaten einen Preis dafür zu zahlen hätten, was sie der Ukraine angetan haben.

Sie [die Sprecher der Elitekampfeinheit] sagten, wonach sie die ukrainische Diaspora mobilisieren wollten, um Amerika bestrafen zu lassen.

Wir können sie heute als Amerikaner bezeichnen, aber sind ukrainische Banderisten!

Sie alle gingen durch diese [Ausbildungs-]Lager. Plast Camps – so heisst jenes ukrainische Aufklärungs-Programm.

Es ist ein 100%iges Banderisten-Programm zur ideologischen Gehirnwäsche. Sie gehen da rein und haben all diese Pfadfinder-Slogans, wie Gemeinschaft, Ehre, Treue und dergleichen. Und dann kommt man zum Punkt der absoluten Loyalität, Disziplin bzw. Treue zur Bewegung. Moment mal: Absolut? Verhält sich das absolut gemäss der US-Verfassung? Sind diese Leute Amerika gegenüber loyal? Sind sie Bandera gegenüber loyal? Wir kennen die Antwort:

Sie sind gegenüber der Bandera-Bewegung zu 100% loyal!

Nun erfahren wir, dass sie diese Leute mobilisieren, um mit Angriffen [auf die USA] zu beginnen. Es mag ironisch klingen, aber NAFO ist gerade im Internet und sagt, man soll sich mit Reifen eindecken.

Anmerkung der Redaktion: NAFO steht für Nord Atlantik Fella Organisation und ist eine Plattform informationeller Kriegsführung versehen mit dem NATO Logo und einem niedlich wirkenden Maskottchen.

Wir wissen, was das heisst: Barrikaden zu errichten und sich mit Reifen einzudecken. Und man hat die Formel für Molotow-Cocktails und los geht’s!

Das ukrainische Militär und die Unterstützer der ukrainischen Bewegung haben uns mitgeteilt, dass sie die ukrainisch-amerikanische Diaspora für Terroranschläge gegen die Vereinigten Staaten einsetzen wollen, um Amerika für Entscheidungen zu bestrafen, die in Bezug auf die Ukraine getroffen wurden.

Wir müssen verstehen, was sie in die Wege leiten: Wir haben 240.000 ukrainische Flüchtlinge, die nach Amerika gekommen und hier sind. Ich kann Ihnen garantieren, dass die Demonstrationen, die in New York und Washington D.C. stattfanden von der Banderisten-Bewegung organisiert wurden. Die Organisation Ukrainischer Nationalisten und diese Pfadfinder waren dort. Diese Leute haben das nicht getan, weil sie an Demokratie glauben. Sie haben es getan, weil sie, wie gesagt, die Anweisungen der Organisation [von Bandera] strikt befolgen. Das sind Nazis. Das sind die schlimmsten Menschen der Welt. Und jetzt sind sie da draußen und planen, um Terrorakte gegen die Vereinigten Staaten zu verüben.

Das sollte eine der obersten Prioritäten des FBI sein, diese Sache im Keim zu ersticken: Eine der Maßnahmen sollte sein, diese Kräfte loszuwerden!

Hier bei uns befinden sich derzeit 240.000 Feinde der Vereinigten Staaten von Amerika, die sich ukrainische Flüchtlinge nennen. Wir wollen sie hier nicht. Wir wollen, dass sie nach Hause gehen. Sie müssen sie nach Hause schicken, um mit ihrem Leben dort weiterzumachen. Doch, den Krieg, den sie hierhergebracht haben, den wollen wir beenden. Wir wollen Frieden. Sie sollten auch Frieden wollen!

Manche sagen, wir wollten sie rausschmeißen, um uns zurückzulehnen und eine Nation im Krieg sich selbst zu überlassen… Also, schicken wir sie nach Hause, damit sie ihr Leben in Frieden leben können. Wenn wir Frieden wollen und sie Krieg wollen, und sie bleiben hier in Amerika und werden von den Kriegstreibern in der Ukraine als Waffe benutzt, um Amerika zu bestrafen, werden sie zu Feinden Amerikas.

Ich möchte sagen, dass sie diese Schwelle bereits überschritten haben. Wir müssen sie präventiv als Feinde Amerikas behandeln.

[…]

Ich bin nicht bereit, den Ukrainern US-Steuergelder zukommen zu lassen, damit Sie hier sitzen und einen Krieg unterstützen, der, wie ich bereits sagte, unterm Strich auf uns zurückfällt. Sowie man Amerikaner ist, befänden wir uns in einem Stellvertreterkrieg mit Russland: Ein Stellvertreterkrieg mit Russland, geführt von zwei Atommächten. Und falls dieser Krieg so verläuft, wie es die Entwicklung normalerweise vorgäbe, würde es in einen Atomkrieg ausarten und wir alle müssten sterben.

Das ist für mich das Wesentliche: Ich möchte nicht in einem nuklearen Armageddon sterben!

Ich bin bereit, alles Notwendige zu veranlassen, um das zu verhindern, Wenn die Ukrainer recht hätten, wäre ich der Erste, um für eine härtere Verhandlungsposition gegenüber den Russen einzutreten. Aber sie haben nicht recht. Sie befanden sich von Anfang an im Unrecht – sie haben von Anbeginn gegen Amerika intrigiert. Das ist also eine lange Umschreibung, um zu sagen: Ja, die 240.000 ukrainischen Flüchtlinge [haben zu gehen…]

***

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Das gesamt Interview von Garland Nixon mit Scott Ritter auf Englisch: Hier

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.