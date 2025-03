Do przewidzenia: okrucieństwa islamistów w „wyzwolonej” Syrii dzięki „zachodnim wartościom”

Trzy miesiące po upadku reżimu Assada, Syria jest najwyraźniej na skraju ponownego pogrążenia się w chaosie – a islamski reżim, do którego dąży Zachód, pokazuje swoje prawdziwe oblicze. W północno-zachodniej części kraju wybuchło rzekome „powstanie alawitów” – mniejszości religijnej, do której należy również obalony prezydent Baszar al-Assad.

Znowu horror w Syrii: Islamscy kumple Baerbocka i Schulze dopuszczają się okrucieństw

W rzeczywistości nowi władcy wydają się przeprowadzać czystki wśród alawitów, którzy są jednogłośnie określani jako „zwolennicy Assada”. Niestety, zachodnie media również przyjmują tę narrację – i albo ukrywają barbarzyńskie mordercze ekscesy, albo przedstawiają je jako moralnie uzasadnione akty obrony:

Text powyżej zdjęcia: Mężczyzna na zdjęciu to Hafez Moeen Deeb. On, jego żona i dzieci zostali wczoraj zabici, ponieważ byli alewitami. Cała rodzina została zgładzona.

A media relacjonują tę zbrodnię, grając dla terrorystów z IS i Al-Kaidy i twierdząc, że są oni „poplecznikami Assada”.

Nie jest jasne, czy niepokoje są przypadkiem odwetu ze strony nowego systemu, czy też faktycznie rewoltą alawitów (prawdopodobnie wspieraną również przez Kurdów), ale według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, ponad 160 cywilów, w tym kobiety i dzieci, zostało zmasakrowanych przez oddziały nowych władców. Aktywiści z miasta Idlib obwinili uzbrojonych zwolenników rządu tymczasowego. Mówi się, że sprzeciwili się rozkazom ze stolicy Damaszku. Według syryjskiej telewizji państwowej, nieznane osoby przebrały się w mundury wojsk rządowych i dokonały tych czynów w celu wywołania wojny domowej. Są to jednak oczywiste zarzuty obronne.

Arye „Aro” Shalicar, rzecznik izraelskich sił zbrojnych z Niemiec, wyjaśnił: „Masy ludzi są obecnie mordowane w Syrii. Nowi władcy zdjęli na chwilę swój terrorystyczny ekwipunek i założyli wyprasowane garnitury, aby przypodobać się zwłaszcza europejskim politykom. Niemiecki minister spraw zagranicznych również tam był… Ale te dni „nadziei” wydają się dobiegać końca. Mniejszości są teraz poważnie zagrożone. Społeczność międzynarodowa powinna się tym zająć i jak najszybciej powstrzymać islamistów, w przeciwnym razie spirala przemocy zakończy się kolejną katastrofą”.

„Zdradziecka operacja”

W przemówieniu do ludności w piątek wieczorem, tymczasowy prezydent Ahmed al-Sharaa, który odmówił uściśnięcia dłoni „feministycznemu politykowi zagranicznemu”, pani Baerbock, ale mimo to został później objęty ze zrozumieniem przez niemiecki rząd, oświadczył, że pozostałości obalonego byłego rządu próbowały „przetestować nową Syrię” atakami i wezwał napastników do złożenia broni. Zagroził, że każdy, kto dopuści się ataków na ludność cywilną, zostanie „surowo ukarany”. Szef wywiadu Anas Khatab obwinił za starcia czołowe postacie aparatu wojskowego i bezpieczeństwa obalonego byłego prezydenta, które były kontrolowane z zagranicy. Rozpoczęli oni „zdradziecką operację”, w której zginęły dziesiątki członków armii i policji. Najwyraźniej to uzasadnienie usprawiedliwia łamanie praw człowieka i okrucieństwa wojenne – dlatego też wciąż rządzący straszyciele nie przejmują się tym samym w tym przypadku:

Szczególnie ciężkie walki miały miejsce w Jabla, około 25 kilometrów na południe od Latakii, stolicy prowincji o tej samej nazwie. Geir Pedersen, specjalny wysłannik ONZ do Syrii, wyraził „głębokie zaniepokojenie” i wezwał wszystkie strony w oświadczeniu do powstrzymania się od działań, które „mogłyby jeszcze bardziej zaognić napięcia, eskalować konflikt, pogłębić cierpienie dotkniętych społeczności, zdestabilizować Syrię i zagrozić wiarygodnej i pluralistycznej transformacji politycznej”. Ochrona ludności cywilnej musi być zapewniona zgodnie z prawem międzynarodowym.

Po raz kolejny postawiliśmy na niewłaściwego konia

Wydaje się jednak, że tak nie jest. Ekspert ds. islamu Ahmad Mansour pisze na Twitterze (Ahmad Mansour schreibt auf Twitter):

„Ciała piętrzą się w Syrii od wczorajszego wieczora, a milczenie światowej społeczności, jak również samozwańczych ‚dobrych facetów‘ jest ogłuszające. Zdjęcia? Oszczędzę ci ich. Ale pytanie pozostaje: Gdzie są ci wszyscy, którzy w innych okolicznościach tak chętnie wskazywali moralnym palcem? Gdzie są głosy głośno domagające się sprawiedliwości w innych konfliktach? A może to dlatego, że zabici w Syrii nie są „właściwymi” ofiarami, które uzasadniałyby oburzenie?”

Trafia w sedno. Alawickie czy chrześcijańskie ofiary islamskich władców, którzy przedstawiają się światu zewnętrznemu jako zwolennicy nowej Syrii tolerującej różnorodność religijną, nie liczą się w oczach głównie europejskich marzycieli z ich wieczną obłudą. Będą oni nadal wspierać nowy reżim, choćby po to, by nie przyznać, że po raz kolejny wsparli niewłaściwego konia. (TPL)

***

Ten artykuł został opublikowany na stronie journalistenwatch.com, naszego partnera w ramach EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887 NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.). ***