Lüge 1 – ‚Sleepy‚Joe Biden am 13. Mai 2021 im Rose Garden:

“… Lassen Sie mich wieder­holen: Wer voll­ständig geimpft ist, braucht keine Maske zu tragen…”

Unser Fakten-Check zur Lüge 1: Joe Biden und sein Versprechen

Vier Monate späteram 7. Oktober 2021: Geimpfter Sleepy Joe mit Maske…



Quelle: Quelle: www.youtube.com/watch?v=NUVGD2X6gzI

Lüge 2 – Dr. Walensky, CDC Direktor am 29. März 2021; MSNBC

“… Unsere Daten von CDC heute lassen darauf schließen, dass geimpfte Personen den Virus nicht tragen und nicht krank werden. Das zeigen nicht nur klini­sche Versuche, das zeigen auch Real-Welt Daten…“

Original in Englisch: “… Our data from the CDC today suggests that vacci­nated people do not carry the virus, don’t get sick,” Walensky told MSNBC’s Rachel Maddow on Monday. “And that it’s not just in the clinical trials, it’s also in real-world data…” Quelle: abc.10.com

Unser Fakten-Check zur Lüge 2: The Lancet Studie zu Impfdurchbrüchen

Vier Monate später am 7. September publi­zierte das renom­mierte medi­zi­ni­sche Fach­me­dizin The Lancet eine Studie zu CoV‑2 Pati­enten mit Impf­durch­brü­chen über den Zeit­raum vom 23. März 2021 bis 1. Juli 2021: Inner­halb einer Gruppe von 969 einge­lie­ferten Pati­enten wurden gemäß Yale New Haven Gesund­heits-Richt­li­nien 172 Einmal-Geimpfte und 54 Mehr­fach-Geimpfte als Impf­durch­brüche klassifiziert: Quelle: www.thelancet.com/article/S1473-3099(21)00558–2/fulltext%5B/caption%5D

Lüge 3 – Anthony Fauci, Direktor von NIAID auf MSNBC

“…Wenn Leute geimpft werden, können sie sich sicher fühlen, nicht infi­ziert zu werden…”

Original in Englisch: “When people are vacci­nated, they can feel safe, that they are not get infected…” Quelle: twitter.com/KoaTheGreat/status/1473400281719209987

Unser Fakten-Check zur Lüge 3: 1.819.330 Impf­durch­brüche in 27 US Staaten



Fälle an CoV-19 Impf­durch­brü­chen zwischen April – Nov. 21 in 27 US Bundes­staa­ten­nach Alters­gruppen und kumuliert: Quelle: abcnews.go.com/Health/breakthrough-covid-19-infections-deaths-rose-delta-outpaced/story?id=81822930%5B/caption%5D Über den Zeit­raum vom Juli 2021 bis Anfang November 2021 wurden 1,74 Millionen Impf­durch­brüche mit insge­samt 15.000 Todes­fällen erfasst. Es ist davon auszu­gehen, dass die gemel­deten Fälle an Impf­durch­brü­chen und Todes­fällen nur einen Bruch­teil der tatsäch­li­chen Zahlen wieder­spie­geln. Von einer hohen Dunkel­ziffer ist auszu­gehen: Die ende­mi­sche Verfil­zung zwischen trans­na­tio­nalen Kreisen und wissen­schaft­li­chen Einrich­tungen führte zu finan­zi­ellen Abhän­gig­keiten und unge­bühr­li­chen Einfluss­nahmen, die zur jüngsten Eska­la­tion besagter Fehl­ent­wick­lungen führte.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürger­rechte. Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber porto­frei und gratis! Details hier.

Für Bestel­lungen unseres neuen Aufkle­bers „Impf­zwang“ klicken Sie hier.