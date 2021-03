Die Infor­ma­tionen, über die Sudpresse am Samstag berich­tete, werden vom belgi­schen Gesund­heits­mi­nis­te­rium bestä­tigt. In Lüttich wurde Cathe­rine, eine junge Kran­ken­schwester im Alter von 30 Jahren, wenige Stunden nach der Impfung gegen Covid Opfer einer arte­ri­ellen Throm­bose, in deren Folge die junge Frau den Gebrauch ihres rechten Auges verlor. Der Schaden soll irrever­sibel sein.

Diese Kran­ken­schwester hatte den zuneh­mend kriti­sierten Astra­Zenaca-Impf­stoff erhalten. Cathe­rine ging am 1. März in das Impf­zen­trum in Bierset, um die erste Dosis des Impf­stoffs zu erhalten.

Sudpresse liefert dazu noch weitere Details:

Ein paar Stunden später wachte sie mitten in der Nacht auf und stellte fest, dass sie auf dem rechten Auge nichts mehr sehen konnte. In der Sart-Tilman-Univer­si­täts­klinik diagnos­ti­zierten die Ärzte bei ihr eine Gefäß­throm­bose. Sie versi­cherten mir, dass es nur vorüber­ge­hend sei und dass mein Sehver­mögen in den nächsten Tagen zurück­kehren würde“, erklärt Cathe­rine. Aber drei Tage später konnte ich immer noch nichts sehen. „Sie kehrte ins Kran­ken­haus zurück und weitere Tests deuteten auf eine „arte­ri­elle“ Throm­bose hin.

Im Büro von Minis­terin Vandenb­roucke bestä­tigte man, dass bei der Bundes­arz­nei­mit­tel­agentur (FAMHP) zwei Fälle von Throm­bose nach einer Impfung mit dem Impf­stoff von Astra­Ze­neca gemeldet wurden, einer davon in Lüttich. „Das bedeutet nicht, dass es einen kausalen Zusam­men­hang gibt“, hieß es von Seiten des Ministeriums.

Während ein Dutzend euro­päi­scher Länder bereits beschlossen haben, nach Verdachts­fällen von Throm­bose den Impf­stoff von Astra­Ze­neca für weitere Unter­su­chungen auszu­setzen, wird in Belgien wie in Frank­reich weiterhin mit Astra­Ze­neca geimpft.

Quelle: MPI