In Rust (Burgen­land) sind die ersten Jung­störche der Saison schon flügge geworden. Insge­samt 40 junge Vögel wurden von 15 Brut­paaren aufge­zogen. Die Hitze der vergan­genen Wochen konnte aufgrund der bereits gestar­teten Ernte­ar­beiten durch die Land­wirte über­brückt werden, heißt es vom Storchenverein.



In Rust am Neusiedler See werden dieses Jahr 22 Stor­chen­paare gezählt, bei 15 davon handelt es sich um Brut­paare. 40 Jung­störche zählte der Verein, erklärte Stor­chen­ver­eins­ob­mann Josef Karas­so­witsch gegen­über der APA. Bei lang­an­hal­tender Hitze, wie es im Juni bereits der Fall war, gehe das Futter­an­gebot für die Vögel zurück. „Die erste Hitze­pe­riode konnte aber gut über­brückt werden, weil die Bauern zu mähen begonnen haben. Es gab noch keinen Ausfall bis dato“, so Karas­so­witsch. Durch die Mähar­beiten kommen Mäuse und Insekten zutage, die dann von den Stör­chen gefressen werden.

Erste Jung­störche schon flügge

Die Störche seien relativ spät aus ihrem Winter­quar­tier nach Rust gekommen, manche fürs Brüten zu spät. Dann sei die Zeit für die Jung­tiere zu kurz, dass sie im Spät­sommer in wärmere Gefilde mitfliegen können. Die ersten Jung­störche ziehen nun über der Stadt bereits ihre Kreise, die jüngeren sitzen noch im Nest, so Karassowitsch.

Quelle: Stor­chen­verein Rust