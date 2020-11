„Strategia ws. osób LGBTIQ wykracza poza granice działania Unii“. Jest sprzeciw polskich europosłów

Stra­tegia KE ws. osób LGBTIQ to próba wykrac­zania poza trak­taty i narzucania krajom pewnego wzorca wartości – uważa euro­poseł Zdzisław Krasno­dębski (PiS). Polityk przy­po­mina też, że „jeszcze pięć lat temu nie był dyskry­mi­nacją w Niemc­zech brak możli­wości zawi­er­ania małżeństw jednopłciowych“.

Portal inter­netowy niezalezna.pl infor­muje że Komisja Euro­pe­jska przed­sta­wiła w czwartek stra­tegię UE na rzecz równości osób LGBTIQ. To pierwszy tego typu doku­ment, który mówi m.in. o rozs­zerzeniu kata­logu przes­tępstw w UE o homo­fo­biczną mowę nien­a­wiści oraz o uzna­waniu rodzi­cielstwa „tęczowych“ par.

Krasno­dębski odniósł się kryty­cznie do stra­tegii. – To próba nieus­tan­nego rozs­zer­zania kompe­tencji Unii, wykrac­zania poza trak­taty i narzucania wszystkim krajom Europy pewnego wzorca wartości. Komisja Euro­pe­jska, powołując się na ogólnie formuło­wane wartości euro­pe­jskie oraz na kwestie dyskry­mi­nacji, praw czło­wieka, próbuje narzucać całej Europie, wszystkim krajom człon­kow­skim, pewne rozwią­zania kulturowe i etyczne. To wykracza poza wszystkie obwa­rowane trak­ta­tami granice działania Unii – powied­ział euro­de­pu­to­wany PiS.

Jego zdaniem dyskry­mi­nacja, o której mówi KE, „nie jest oczy­wiście do końca zdefiniowana“.

- Jeszcze pięć lat temu nie był dyskry­mi­nacją w Niemc­zech brak możli­wości zawi­er­ania małżeństw jedno­płcio­wych. Dziś już jest dyskry­mi­nacją w UE. Szanu­jemy prawa innych krajów do podej­mo­wania w tej sprawie decyzji. Jednak nie powinno się pewnych rozwiązań narzucać z poziomu Bruk­seli. Nato­miast jeżeli chodzi o samą kwestię dyskry­mi­nacji, no to oczy­wiście nikt nie powi­nien być dyskry­mi­no­wany, co nie znaczy, że fakt, że się w jakimś prawie, w jakimś państwie dopuszcza tylko małżeństwa kobiety i mężc­zyzny, jest aktem dyskryminacji

- wskazał.

- Wices­ze­fowa KE Viera Jourova poin­for­mo­wała na konfe­rencji, że prawo rodzinne oczy­wiście nie podlega regu­lacjom unijnym, ale powinno ono się stosować do prawa euro­pe­js­kiego i wartości euro­pe­js­kich. W ten sposób można w zasadzie wszystko podważać, aby odbierać możli­wości decy­do­wania przez parla­menty narodowe, przez rządy narodowe czy przez narody euro­pe­jskie o tym, jak pewne rzeczy regu­lować – podsumował.

Akronim LGBTIQ odnosi się do gejów, lesbijek, osób biseksu­al­nych, tran­s­płcio­wych, inter­seksu­al­nych i queer (niehe­te­ro­seksu­al­nych). KE podkreśla, że choć w ciągu ostat­nich lat w UE osią­g­nięto postęp doty­c­zący równości wobec tych osób, ich dyskry­mi­nacja nadal ma miejsce. Z badań wynika, że 43 proc. przed­sta­wi­cieli tych społecz­ności czuje się w ten czy inny sposób szyka­no­wanych z powodu swojej orien­tacji seksualnej.

Propo­no­wana unijna stra­tegia zakłada m.in. rozs­zerzenie listy przes­tępstw w UE o homo­fo­biczną mowę nien­a­wiści i przes­tępstwa z nien­a­wiści oraz przed­sta­wi­enie przepisów doty­c­zą­cych wzajem­nego uzna­wania rodzi­cielstwa m.in. w sytu­ac­jach transgranicznych.