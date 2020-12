LEIPZIG – Der Abschied vom Rechts­staat nimmt immer rasanter Fahrt auf. Mitt­ler­weile wird nicht nur das Grund­ge­setz scheib­chen­weise entsorgt, auch die Methoden der Polizei nehmen immer mehr Züge an, die noch vor Jahren undenkbar, oder besser, noch unvor­stellbar gewesen wären. Die Angst des Regims vor Demons­tranten bzw. vor aufge­brachten Bürgern muss wohl enorm sein.

2.000 Poli­zisten, Wasser­werfer, Hubschrauber und Fahrzeugkontrollen

Die für Samstag geplante Demons­tra­tion der „Querdenker“-Bewegung in Leipzig wurde kurzer­hand verboten. Um sicher zu stellen, dass die Kund­ge­bung auch trotz Verbot nicht stat­finden kann, griff die Polizei „hart durch, wie die „BILD“-Zeitung berichtet. Die Methoden dazu waren viel­fäl­tiger Natur: Die Polizei war mit knapp 2000 Einsatz­kräften präsent. Neben säch­si­schen Poli­zisten waren Beamte aus verschie­denen Bundes­län­dern wie Bayern und Rhein­land-Pfalz sowie der Bundes­po­lizei im Einsatz. Mehrere Wasser­werfer wurden in der Leip­ziger Innen­stadt aufge­fahren. Seit dem Vormittag kreiste ein Hubschrauber über der Stadt. Auch berit­tene Polizei war unter­wegs, berichtet focus.de.

Busse an Kette gelegt

Ein beson­ders unap­pe­tit­li­cher Vorgang, der später einmal, wenn dieses weitere dunkle Kapitel unserer Geschichte aufge­ar­beitet werden wird, ein Lehr­bei­spiel darstellen könnte, mit welchen Methoden Grund­rechte besei­tigt werden, traf den Busun­ter­nehmer Busun­ter­nehmer Thomas Kaden aus dem Vogt­land. Seine Busse, die Demons­tranten zu der Kund­ge­bung bringen sollten, wurden kurzer­hand an die Kette gelegt. Und nicht nur das, die Beamten „bewachten“ auch noch zusätz­lich die still­ge­legten Fahr­zeuge. Gerade so, als gebe es in Deutsch­land nicht genug andere Gründe Poli­zei­prä­senz zu zeigen. Beispiels­weise in Parks, wo afri­ka­ni­sche Drogen­dealer unge­stört ihre Geschäfte abwi­ckeln können.

Der betrof­fene Busun­ter­nehmer bezeichnet die Methoden der Behörden als „total über­zogen“. Der Unter­nehmer leide seit dem ersten Lock­down im März unter einer Auftrags­flaute und wolle sich nicht verbieten lassen, weiter Menschen zu Demons­tra­tioen zu fahren. „Das Recht zu demons­trieren, können Sie uns nicht nehmen“, meint er und „ich werde juris­tisch gegen diese Methoden vorgehen!“, so Kaden. Sein Irrtum: Der Unter­nehmer glaubt immer noch in einem Rechts­staat zu leben.

Anrei­sende schi­ka­niert und zurück eskortiert

Auch ein Bus der bereits unter­wegs nach Leipzig war, wurde Opfer poli­zei­li­cher Willkür. Der Bus aus Bayern mit 30 Quer­den­kern wurde in Dölzig gestoppt. Die Polizei kontrol­lierte stun­den­lang (!) die sicht­lich frus­trierten Reisenden, eskor­tierte sie im Anschluss zurück an die Grenze des Bundeslandes.

150 Demons­tranten zogen vorzeitig ab

150 „Demons­tranten“ erschien trotzdem in Leipzig. Die meisten dieser vorbild­li­chen Bürger am Augus­ti­ner­platz Bürger auch brav Abstände und Masken­gebot ein. Der pein­liche Aufmarsch wurde vom Veran­stalter schließ­lich sogar vorzeitig beendet. Der Grund: Bei diesen „Demo­kraten“ handelte es sich um Gegen­de­mons­tranten der grund­ge­setz­widrig unter­bun­denen Corona-Kund­ge­bung. Es versteht sich von selbst, dass eine derar­tige Demons­tra­tion natür­lich geneh­migt wurde. Aber wo keine „Rechts­ex­treme“ (und das ist man ja bekannt­lich jetzt als „Corona-Leugner“ oder Covidiot) bedarf es auch nicht ein ganzes Block­wart­ge­schwader und/oder Antifa-Schläger aufmar­schieren zu lassen. Die können getrost heim­gehen, oder gleich zuhause bleiben, wenn zuvor die Polizei „ganze Arbeit“ geleistet hat.