In welchen Situa­tionen die Polizei die Hosen voll hat und wo die Einsatz­kräfte sich Bären­stark wähnen und ebenso gebärden, wird in unserer beliebten Serie „Die Hosen voll“ (siehe Links unten) umfang­reich dokumentiert.

Heute wollen wir zeigen was passiert, wenn duzenden Poli­zei­be­amten in voller Kampf­montur statt Omas, Kindern oder jungen Frauen, gewalt­be­reite linke Chaoten gegen­über­treten: Anstatt entschlossen dem Spuk ein Ende zu bereiten und die kommu­nis­ti­schen Rabauken in die Schranken zu weisen, blies der Poli­zei­trupp zum Rückzug. So geschehen im Zuge einer Gedenk­demo zur Huldi­gung der beiden Marxist*innen Rosa Luxem­burg und Karl Lieb­knecht in Berlin.

Hier die beiden Videos: