6. Januar: Fest der Epiphanie, „der drei Weisen aus dem Morgenland“

Während wir uns langsam von den Feier­lich­keiten zum Jahres­ende erholen, beginnen wir eine neue Zeit der Feier­lich­keiten, die in unseren Kirchen beginnen und am Tisch enden. So werden die Katho­liken in Frank­reich am 6. Januar das Fest der Epiphanie begehen, das an den Besuch der Heiligen Drei Könige bei Jesus Christus erin­nert. Zu diesem Anlass werden viele Fran­zosen eine köst­liche „galette des rois“ (Drei­kö­nigs­ku­chen) genießen. Aber wie wurden diese Reisenden, die vom Heiligen Matthäus als einfache „Magier aus dem Osten“ (Matthäus 2,1–15) beschrieben werden, zu den Heiligen Drei Königen des Abendlandes?



Kehren wir zur aller­ersten Erwäh­nung in der Bibel zurück. Über­ra­schen­der­weise erwähnt von den vier Evan­ge­lien, die das Neue Testa­ment bilden, nur das Matthä­us­evan­ge­lium die Anwe­sen­heit der „Weisen aus dem Morgen­land“, die Herodes fragen, wo sie „den neuge­bo­renen König der Juden“ sehen können, bevor sie dem gött­li­chen Kind „Gold, Weih­rauch und Myrrhe“ geben und „auf einem anderen Weg in ihr Land zurück­kehren“, damit Herodes der Große den Aufent­haltsort des Messias nicht erfahren und ihn töten kann. Eine Situa­tion, die den grau­samen Herr­scher dazu veran­lasste, das schreck­liche Massaker an den Unschul­digen Kindern zu begehen. Damit endet die Liste der Infor­ma­tionen, die die Evan­ge­lien über die Iden­tität dieser myste­riösen Reisenden liefern. Doch wie wurden diese zu unseren berühmten Heiligen Drei Königen, deren Anzahl, Haut­farbe und Vornamen uns heute bekannt sind?

Der könig­liche Status der Magier sowie ihre Drei­zahl sind in den Schriften der ersten Theo­logen der Kirche zu finden. In einigen Texten werden diese Weisen aufgrund von Worten aus dem Buch der Psalmen, die als Prophe­zei­ungen über die Geburt Christi verstanden werden, als „fast Könige“ beschrieben: „Die Könige von Tarsis und den Inseln werden Gaben bringen, die Könige von Saba und Saba werden ihren Tribut bringen“ (Ps 72(71) ‑10), sowie im Buch Jesaja „Die Völker werden deinem Licht entge­gen­gehen und die Könige dem Glanz deiner Morgen­röte“ (Jesaja 12).

Die Zahl der Weisen wurde einfach anhand der drei Geschenke bestimmt, die Christus gemacht wurden, Opfer­gaben, die die Natur dieses Kindes, das in einem einfa­chen Stall geboren wurde, aufzeigten. Gold ist eine könig­liche Gabe für den, dessen „Königtum nicht von dieser Welt ist“ (Johannes 18–30), während Weih­rauch auf die gött­liche Natur des Säug­lings verweist und Myrrhe, eine Substanz, die bei der Einbal­sa­mie­rung verwendet wird, die Passion vorweg­nimmt und prophezeit.

Die Namen Gaspard, Melchior und Balthasar tauchen in Texten aus dem 8. Jahr­hun­dert auf, in denen behauptet wird, dass die Magier Herr­scher der König­reiche Persien, Arabien und Indien gewesen seien. Diese Argu­men­ta­tion kolli­diert manchmal mit den Schriften des engli­schen Mönchs Bede the Venerable (672–735), der behauptet, dass die Heiligen Drei Könige Vertreter der drei zur Zeit Christi bekannten Konti­nente und der verschie­denen Lebens­ab­schnitte der Menschen seien, um den Menschen in der Welt den Univer­sa­lismus des Chris­ten­tums zu beweisen. So wurde Gaspard, ein junger, bart­loser König mit halber Haut­farbe, zum Vertreter Asiens, Balthasar, schwarz­häutig und mit üppigem Bart, zum Vertreter Afrikas und Melchior, mit weißem Haar und Behaa­rung als Zeichen seines hohen Alters, zum Vertreter Europas.

Diese in den ersten Jahr­hun­derten des Chris­ten­tums konstru­ierte, symbol­träch­tige Ikono­grafie wurde sehr schnell über­nommen und repro­du­ziert, wie einige früh­christ­liche Fresken in den Kata­komben der Heiligen Priscilla in Rom belegen. Eine künst­le­ri­sche Darstel­lung, die sich im Laufe der Geschichte des Chris­ten­tums schließ­lich stan­dar­di­sierte und bis heute das heutige Bild unserer berühmten „Heiligen Drei Könige“ fest­legte. Ein Symbol, das auch in der musi­ka­li­schen Adap­tion mit Sheilas 1971 veröf­fent­lichten Les Rois Mages oder in der Parodie mit dem berühmten gleich­na­migen Film der Inconnus aus dem Jahr 2001 nicht unbe­rührt bleibt, der hinter dem Lachen und der Freude die Verbun­den­heit und Neugier unserer Zivi­li­sa­tion und unseres Landes auf diese Tradi­tion zeigt. Eine Tradi­tion, die fast so alt ist wie Christus selbst und die fest in unserer jüdisch-christ­li­chen Kultur sowie in unseren Häusern veran­kert ist, indem in der Krippe in unseren Haus­halten drei Santons, drei Könige aus dem Orient, zu sehen sind.

