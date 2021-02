Der Wider­stand in der öster­rei­chi­schen Bevöl­ke­rung ist nach Monaten des Protestes gegen die dikta­to­ri­schen Corona-Maßnahmen und die schwarz-grüne Bundes­re­gie­rung weiterhin unge­bro­chen. Zehn­tau­sende strömten in den vergan­genen Wochen in Wien auf die Straßen und trotzten poli­ti­schen Verboten, Poli­zei­willkür und medialer Hetze. Und auch in den Klein­städten und Dörfern überall im Land regt sich Wider­stand, werden Demons­tra­tionen und Spazier­gänge erfolg­reich orga­ni­siert und abgehalten.Die Bewe­gung ist nicht mehr aufzuhalten.

6. März wird Groß-Demo-Tag gegen Impfzwang!

Für den 6. März ist nun eine Demons­tra­tion der Super­la­tive in Wien geplant, die alles bishe­rige in den Schatten stellen soll. Der Corona-Wider­stand, Corona-Aufklärung.tv und sämt­liche andere Wider­stands­gruppen und zivil­ge­sell­schaft­liche Frei­heits­be­we­gungen, ebebnso wie alter­na­tive Medien wie UNSER MITTELEUROPA, Wochen­blick, Info-Direkt, PI-News und Unzen­su­riert, mobi­li­sieren für den großen Aktionstag.

Und der Protest ist in Öster­reich notwen­diger denn je. Bundes­kanzler, Soros-Jünger und Freund von Klaus Schwab (‚Great Reset‘) Sebas­tian Kurz (ÖVP) plant nämlich die Einfüh­rung eines digi­talen Impf­passes in Öster­reich und fordert dies auch EU-weit. Die Menschen sollen künftig in zwei Klassen einge­teilt werden, die privi­le­gierten und mit Rechten verse­henen Geimpften und die sozial geäch­teten „Impf­ver­wei­gerer“, die bald keine Teil­habe am Leben haben werden.

Dagegen muss ange­kämpft werden, mit allen Mitteln. Passend zum begin­nenden Früh­ling, solle es ein „Früh­lings­er­wa­chen“ in Wien geben.

Hier ein Ankün­di­gungs­video. Alle auf die Straße am Samstag, 6. März um 13 Uhr in Wien: