Wien: Polizei schaut bei Klima-Demo weg – volle Härte bei Corona-Protest

Die jetzt nach der Corona bedingten längeren Pause wieder anlau­fenden Klima-Streiks haben zumin­dest den Vorteil, dass sich zum ersten wieder eine „Verschwö­rungs­theorie“ bewahr­heitet, nämlich dass das brutale Eingreifen der Polizei gegen Bürger die für ihre Grund­rechte auf die Straße gehen, nichts mit dem Schutz vor dem Coro­na­virus zu tun. Denn wäre dem so, müsste die Polizei gegen die „Klima-Akti­visten“ mit glei­cher Härte vorgehen wie gegen die anstän­digen Bürger, gegen die bei Corona-Demos „einge­schritten“ wird. Das ist jedoch nicht der Fall, hier wird eben mit zwei­erlei Maß gemessen.

Und zum zweiten wird uns einmal mehr offenbar, wie imper­ti­nent die Lügen­presse die Teil­neh­mer­zahlen, je nach „Bedarf“ und vorge­ge­bener Agenda nach oben bzw. unten frisiert. Aus zehn­tau­senden Menschen bei Corona-Demos werden „ein paar Hundert“ und aus ein paar hundert (wenn über­haupt) Jünger*innen der Greta-Glau­bens­ge­mein­schaft werden flugs gleich mehrere tausend „Demo­s­trie­rende“. So wie gestern in Wien. Und da waren schon beim Thema.

Greta-Jugend sorgt für enormen CO2 Ausstoß bei Verkehrsblockade

Umfang­rei­ches Bild­ma­te­rial belegt, dass die Greta­ju­gend unbe­hel­ligt den Verkehr am Frei­tag­nach­mittag behin­dern konnte, ohne dass die Polizei in irgend­einer Form reagierte. Keine Anzeigen, keine Einkes­se­lungen, keine Fest­nahmen und selbst­ver­ständ­lich auch keine Behin­de­rungen seitens der Polizei. Corona-Demos finden hingegen grund­sätz­lich am Wochen­ende statt, da es da nicht um Schul­schwänzen geht und anstän­dige arbeit­same Menschen eher am Wochen­ende Zeit haben zu demons­trieren. Dass die durch die sinn­losen Klima-Demos bedingten Verkehrs­staus Verkehrstaus den CO2-Ausstoß gewaltig erhöhen, inter­es­siert diese verblen­deten Jugend­li­chen natür­lich nicht.

Update: 20.03.2021 / 15:20:

Gerade läuft in Wien eine große Corona-Maßnahmen Demons­tra­tion. Dort kommt es natür­lich wieder zu Blockaden seitens der Polizei. Die besorgten Bürger werden gewaltsam am Weiter­gehen gehin­dert. Die Polizei setzte auch Pfef­fer­spray ein. In einer LIVE-Über­tra­gung auf OE24 kam gerade ein 75-Jähriger zu Wort, der eine volle Ladung Pfef­fer­spray abbekam.