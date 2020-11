Sied­mio­letni chło­piec z Polski został w zeszłym tygodniu pobity przez muzuł­mańskie dzieci w szkole w mieście Halifax w półno­cnej Anglii za to, że jest Pola­kiem – twierdzi ojciec dziecka. Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, zapo­wied­ział już, że zażąda od Rzecz­nika Praw Dziecka w Anglii inter­wencji w sprawie 7‑latka.

„Rano jak zwykle żona zawiozła syna do szkoły. Po drodze plano­wanie dnia, ‘żółwik’ i buzi… (O godz.) 11.03 telefon ze szkoły, że syn musi zostać odwie­ziony do szpi­tala. To nie był wypadek. Szykany, zastras­zanie trwały od początku roku, w końcu doszło do pobicia przez muzuł­mańskie dzieci za to tylko, że jest Pola­kiem“ – napisał w minioną środę na Face­booku Karol Mizgalski. Zamieścił też zdjęcie chłopca z widocz­nymi obraże­niami wokół lewego oka.

Jak opisuje portal Polish Tele­graph, w miniony wtorek 7‑letni Gabriel stał wraz z grupą uczniów z innych klas przed szkolną stołówką w jednej ze szkół w Halifax. Na oczach wielu rówieś­ników został napad­nięty i pobity. Upadł i przez chwilę się nie ruszał. Spraw­cami napaści byli uczniowie ze szkoły, którzy od dłużs­zego czasu doku­c­zali chłopcu za to, że jest Pola­kiem. Wcześ­nie­jsze zaczepki i prośby rodzica kiero­wane do szkoły o inter­wencję zbag­ate­li­zowano – relac­jo­nuje portal.

Jak infor­muje dalej, o pobiciu chłopca powia­do­miono jego ojca. Przez telefon podano, że w trakcie pobytu w szkole doszło do zdarzenia, którego skut­kiem są obrażenia wyma­ga­jące wizyty w szpi­talu; dodano zarazem, że nie był to wypadek. Z wersji przed­sta­wionej ojcu przez szkołę wyni­kało, że Gabriel został prze­wró­cony, a następnie uder­zony jakimś przed­miotem w głowę. Polish Tele­graph pisze również, że ojciec chłopca nie otrzymał pomocy ani ze strony szkoły, ani policji.

„(Według przed­sta­wionej przez szkołę wersji – przyp. RMF FM) nauc­zy­ciel nie zdążył dobiec, bo wszystko odbyło się tak szybko. Uratował go (jednak) od następ­nych ciosów. I całe szczęście, bo mogłoby być jeszcze gorzej. Dzwo­nili do mnie rodzice dzieci, które były świad­kami tego, co się stało. One trochę inaczej opisują zdarzenie. To była grupa kilku klas razem. Po ataku mój syn upadł i nie ruszał się. (Według rodziców uczniów – przyp. RMF FM) to nie nauc­zy­ciel dobiegł, bo żadnego nauc­zy­ciela tam nie było. Dzieci obro­niły mojego syna, a następnie podniosły (go) i zapro­wad­ziły do budynku. Gabi dłuższy czas nie płakał i nie odzywał się. Myślę, że stracił przyt­om­ność“ – opowiada porta­lowi Polish Tele­graph Mizgalski.

O sprawie nie poin­for­mo­wały dotych­czas żadne lokalne media z Halifax ani okolic.

W ponied­ziałek rzecznik praw dziecka zapo­wied­ział, że zażąda od swojego angie­lskiego odpo­wied­nika inter­wencji „w tej bulwersu­jącej sprawie“. Zapewnił jedno­c­ześnie, że podczas wtor­ko­wego forum Euro­pe­js­kiej Sieci Rzecz­ników Praw Dziecka wniesie o podjęcie „pilnych działań dla powstrzy­mania dyskry­mi­nacji polskich dzieci“.