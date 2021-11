Nikolai Tolstoi: „Die Rück­kehr der anti­kom­mu­nis­ti­schen Slowenen erfolgte im völligen Wider­spruch zur Politik und den Befehlen der Alliierten“

von: Bogdan Sajovic

Nikolai Graf Tolstoi unter­sucht seit mehr als vier Jahr­zehnten die Zwangs­re­pa­tri­ie­rung von Anti­kom­mu­nisten im Jahr 1945 – ein unge­heu­er­li­ches Verbre­chen, das Millionen von Menschen betraf. In seinem letzten Buch hat er sich auf die Repa­tri­ie­rung russi­scher Anti­kom­mu­nisten konzen­triert, aber in der Vergan­gen­heit hat er auch über den krimi­nellen Betrug geschrieben, der zum Tod von mehr als zehn­tau­send slowe­ni­schen Heimat­schüt­zern geführt hat.

Der Zeitung DEMOKRACIJA, unser Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION führte ein Inter­view mit dem britisch-russi­schen Histo­riker (Biogra­phie am Ende des Interviews).

DEMOKRACIJA: Graf Tolstoi, was hat Sie dazu veran­lasst, die so genannte Repa­tri­ie­rung von Anti­kom­mu­nisten in die Hände der kommu­nis­ti­schen Schlächter zu untersuchen?

Tolstoi: Meine ernst­haften Nach­for­schungen über den Verrat an Kosaken und Flücht­lingen aus Jugo­sla­wien durch die briti­schen Streit­kräfte in Öster­reich im Jahr 1945 begannen Mitte der 1970er Jahre, als die briti­sche Regie­rung Doku­mente über die briti­sche Auslie­fe­rung russi­scher Kriegs­ge­fan­gener und Flücht­linge an Stalin veröf­fent­lichte und sein Regime sie tötete oder in Skla­ven­ar­beits­lager schickte. Auf dieser Grund­lage wurde 1978 mein Buch Victims of Yalta veröf­fent­licht. In dem Buch wurde die paral­lele Auslie­fe­rung der Opfer an Tito nicht erwähnt, aus dem einfa­chen Grund, dass ich mir dieses Verbre­chens noch nicht bewusst war.

DEMOKRACIJA: Die Zahlen der gewaltsam oder betrü­ge­risch Rück­ge­führten vari­ieren je nach Quelle. Wie viele Anti­kom­mu­nisten wurden Ihrer Meinung nach in die Hände der Sowjets oder der Jugo­slawen zurückgegeben?

Tolstoi: Mehr als eine Million ehema­liger Sowjet­bürger wurden an Stalin ausge­lie­fert. Fast alle wurden bei ihrer Ankunft getötet oder in sowje­ti­sche Skla­ven­ar­beits­lager geschickt. Die Zahl der zurück­ge­kehrten jugo­sla­wi­schen Bürger war viel geringer, etwa 30.000 Menschen. Zuvor, im Mai 1945, wurden etwa 200.000 Kroaten zurück­ge­führt, die in Jugo­sla­wien ein grau­sames Schicksal erwar­tete. Sie fallen jedoch in eine beson­dere Kate­gorie, da die Briten ihre Auslie­fe­rung nicht akzep­tiert haben. Meine größte Sorge galt immer dem Verrat an Menschen, die nach inter­na­tio­nalem Recht und auf strikte Anwei­sung des Ober­kom­mandos der Alli­ierten niemals ausge­lie­fert werden sollten. Obwohl das Schicksal beider Kate­go­rien gleich schlimm war, unter­streicht diese letzte Kate­gorie das beschä­mende machia­vel­lis­ti­sche Verhalten der Verantwortlichen.

DEMOKRACIJA: Soweit ich weiß, verstieß die Zwangs­rück­füh­rung gegen inter­na­tio­nale Konven­tionen. Warum also haben die west­li­chen Alli­ierten, vor allem die Briten, dies getan?

Tolstoi: Wie mein neues Buch „Stalins Rache“ zwei­fels­frei beweist, verstieß die Auslie­fe­rung gegen das Völker­recht, insbe­son­dere gegen die Genfer Konven­tion von 1929 über Kriegs­ge­fan­gene. Da dieser Verstoß zudem in direktem Wider­spruch zu aufein­an­der­fol­genden Befehlen des alli­ierten Kommandos begangen wurde, war eine komplexe Verschwö­rung erfor­der­lich, um an Stalins und Titos Atten­tats­plänen teilzunehmen.

DEMOKRACIJA: Die Rück­füh­rung scheint in gewisser Weise selektiv gewesen zu sein, zum Beispiel wurden dieje­nigen, die in Italien Zuflucht gesucht hatten, nicht zurück­ge­führt. Auch die balti­schen SS-Ange­hö­rigen wurden nicht zurück­ge­bracht… Wie kam es dazu, war es das Ermessen der alli­ierten Befehls­haber vor Ort, Willkür oder etwas anderes?

Tolstoi: Die alli­ierte Inhaf­tie­rung jugo­sla­wi­scher Staats­bürger (insbe­son­dere der Tschet­niks von General Damja­nović in Italien) zeigt den konspi­ra­tiven Charakter der Auslie­fe­rung aus Öster­reich. Die alli­ierte Politik gegen­über den Tschet­niks und anderen war durch­ge­hend konse­quent: Sie sollten unter keinen Umständen zur Rück­kehr nach Jugo­sla­wien gezwungen werden. Man kann keines­wegs behaupten, dass die alli­ierten Befehls­haber vor Ort freie Hand hatten, um brutale Entschei­dungen zu treffen. Im Gegen­teil, die offi­zi­elle briti­sche und ameri­ka­ni­sche Politik, niemanden gewaltsam nach Jugo­sla­wien zurück­zu­schi­cken, blieb während dieser dunklen Zeit in Kraft. Die meisten briti­schen Soldaten aller Dienst­grade vor Ort waren entsetzt über die verrä­te­ri­sche Politik der Verschwö­rung zum Massenmord.

DEMOKRACIJA: Welche Rolle spielte die poli­ti­sche Führung Groß­bri­tan­niens bei dieser Rück­kehr? Hat Chur­chill den Befehl zur Rück­kehr gegeben oder wurde er irregeführt?

Tolstoi: Im Gegen­satz zu einigen öffent­li­chen Speku­la­tionen spielte Winston Chur­chill keine Rolle in diesen konspi­ra­tiven Akti­vi­täten. Viel­mehr wurde er absicht­lich im Dunkeln gelassen. Wie mein neues Buch zum ersten Mal zeigt, orga­ni­sierten Chur­chill, Eisen­hower und Alex­ander die Opera­tion Cold­stream, um die Kosaken sicher auf ameri­ka­ni­sches Gebiet in Deutsch­land zu evaku­ieren. Inter­es­sant ist übri­gens, dass die staat­li­chen Doku­mente über diese Opera­tion während des berüch­tigten Prozesses (über die Verant­wor­tung von Lord Aldington) im Jahr 1989 prak­tisch voll­ständig aus dem briti­schen Archiv entfernt wurden. Wenn diese Doku­mente der Vertei­di­gung zur Verfü­gung stünden, wäre es selbst für einen korrupten Richter fast unmög­lich, zugunsten von Lord Aldington zu entscheiden.

DEMOKRACIJA: Es scheint, dass die briti­sche Geschichts­schrei­bung, die Medien und sogar die Justiz die Briten, die an diesem Verbre­chen betei­ligt waren, immer noch schützen. Sie haben das auch am eigenen Leib gespürt, als Sie sogar dafür verur­teilt wurden, die Wahr­heit aufzuschreiben…

Tolstoi: Ja, ich fürchte, dass briti­sche Histo­riker dieser Zeit nicht allzu mutig sind, wenn es um diese schreck­li­chen Gräu­el­taten geht, die in einem gigan­ti­schen Ausmaß begangen wurden. Eine ähnliche still­schwei­gende Sympa­thie mit den Tätern würde, wenn sie von deut­schen Histo­ri­kern im Zusam­men­hang mit den Nazi­ver­bre­chen geäu­ßert würde, sofort in der ganzen Welt verur­teilt werden. Ich selbst habe den Verdacht, dass diese Haltung nur zum Teil rassis­tisch ist (auch wenn sie sicher­lich dazu gehört), da sie größ­ten­teils dem Wunsch entspringt, in den Augen des Estab­lish­ments „respek­tabel“ zu sein.

DEMOKRACIJA: Sind Sie nicht der Meinung, dass die heutige west­liche Geschichts­schrei­bung im Allge­meinen sehr lauwarm ist, wenn es um die Unter­su­chung kommu­nis­ti­scher Verbre­chen geht? Warum eine solche Haltung?

Tolstoi: Es ist eine unbe­streit­bare Tatsache, dass west­liche Histo­riker im Allge­meinen selbst die schlimmsten Verbre­chen der Kommu­nisten mit Samt­hand­schuhen anfassen, vergli­chen mit den fromm wieder­holten Verur­tei­lungen der Nazi-Verbre­chen. Dass dies zum Teil rassis­tisch ist, lässt sich sicher nicht leugnen. Wie kann die Ermor­dung eines Kosaken oder eines Slowenen unter Stalin oder Tito weniger entsetz­lich sein als die Ermor­dung eines polni­schen Juden oder eines russi­schen Kriegs­ge­fan­genen in Kriegs­deutsch­land? Ich muss jedoch darauf hinweisen, dass es hervor­ra­gende Histo­riker gibt, die diese schänd­liche Mehr­heits­mei­nung in Frage stellen. Natür­lich ist ein weiterer Faktor dieser unzwei­fel­haften Doppel­moral die Tatsache, dass Nazi­deutsch­land sicher in der Vergan­gen­heit begraben ist, während die von den Kommu­nisten began­genen Verbre­chen immer noch weit­ge­hend an den Rand gedrängt oder sogar abge­lehnt werden.

DEMOKRACIJA: Stimmt es, dass die Jugo­slawen die zurück­ge­kehrten Anti­kom­mu­nisten meist sofort töteten, während die Sowjets sie jahr­zehn­te­lang als Skla­ven­ar­beiter in den Gulags einsetzten?

Tolstoi: Es stimmt, dass Titos Politik das Massaker an Hundert­tau­senden seiner Mitbürger bedeu­tete, die von den Briten in Öster­reich in die Hände seiner persön­li­chen Gestapo, Ozna, über­geben wurden. In der Zwischen­zeit beschloss Stalin, so viele Menschen zu töten, wie er wollte, und hielt die meisten der Millionen Unglück­li­chen, die von den Alli­ierten ausge­lie­fert oder von den Sowjets selbst gefangen genommen worden waren, als Sklaven in einem riesigen Gefängnis, das die Sowjet­union war.

DEMOKRACIJA: Sie haben ein neues Buch über die „Repa­tri­ie­rungen“ der Nach­kriegs­zeit geschrieben. Können Sie uns sagen, worum es darin geht und zu welchen Erkennt­nissen Sie gekommen sind?

Tolstoi: Mein neues Buch, Stalins Rache, ist endlich in den Kern der Verschwö­rungs­ak­ti­vi­täten vorge­drungen, die hinter dem großen Verrat lauern. Vor allem dank der tatkräf­tigen Unter­stüt­zung von Präsi­dent Jelzin war es durch mein Buch erst­mals möglich, geheime sowje­ti­sche Doku­mente zu veröf­fent­li­chen, die erstens klar zeigen, dass es tatsäch­lich eine fins­tere und weit­rei­chende Verschwö­rung gab, und zwei­tens, dass sie dafür verant­wort­lich waren. Das Beweis­ma­te­rial, das ich zum ersten Mal veröf­fent­li­chen kann, beweist außerdem unbe­streitbar, dass Harold Macmillan, der damals poli­ti­scher Berater (resi­die­render Minister) des Ober­be­fehls­ha­bers der Alli­ierten im Mittel­meer, Feld­mar­schall Alex­ander, war, ein kalt­blü­tiger Verschwörer war, der die Haupt­ver­ant­wor­tung für die folgende schreck­liche Tragödie trug.

DEMOKRACIJA: Sie haben auch in vielen Staats­ar­chiven recher­chiert, in Groß­bri­tan­nien, in Russ­land… Können Sie uns sagen, wie viel Mate­rial in diesen Archiven liegt und wie viel über­haupt zugäng­lich ist?

Tolstoi: Ja, fast ein halbes Jahr­hun­dert lang habe ich in den Archiven geforscht – haupt­säch­lich in Groß­bri­tan­nien, den Verei­nigten Staaten und später in Russ­land. Die Verei­nigten Staaten schienen mir zwei­fellos das frei­este und fairste Land zu sein, um an einem so äußerst heiklen Thema zu arbeiten – obwohl sich ironi­scher­weise heraus­stellte, dass die russi­sche Regie­rung unend­lich viel koope­ra­tiver war als die briti­sche! Kurz nach den Ereig­nissen vernich­tete die briti­sche Regie­rung viele heikle Doku­mente und behielt noch mehr in einer lang­wie­rigen Geheim­kam­pagne, um mich zum Schweigen zu bringen. Wie ich bereits sagte, ist dies alles in meinem Buch ausführ­lich doku­men­tiert. Obwohl ich nicht aus direkter Kenntnis spre­chen kann, wurde mir gesagt, dass viele der Doku­mente, die mir auf Anwei­sung von Präsi­dent Jelzin ausge­hän­digt wurden, inzwi­schen zurück­ge­zogen worden sind. Glück­li­cher­weise verfüge ich über Foto­ko­pien von Tausenden wich­tiger Doku­mente. Da ich mir der Meinung, die die briti­sche Regie­rung immer noch von meinen Schriften hat, und ihrer Rück­sichts­lo­sig­keit bei der Unter­drü­ckung der Wahr­heit sehr wohl bewusst bin, habe ich dafür gesorgt, dass alles auf Compu­ter­res­sourcen kopiert wird, die so weit verbreitet sind, dass sie nicht zerstört werden können.

DEMOKRACIJA: Haben Sie Mate­rial über die „Repa­tri­ie­rungen“ und das Massaker an slowe­ni­schen Anti­kom­mu­nisten gefunden?

Tolstoi: Ich habe die Schre­cken der jugo­sla­wi­schen „Repa­tri­ie­rungen“ in meinem letzten Buch über dieses Thema, Minister und Massaker, doku­men­tiert. Wie in dem Buch Victims of Yalta konnte ich mich auf die Aussagen vieler Über­le­bender auf beiden Seiten stützen. Die Beweise für die briti­sche Kolla­bo­ra­tion mit Titos Atten­tä­tern sind so eindeutig und über­zeu­gend, dass ich es nicht für nötig hielt, mich in diesem Buch mit demselben Thema zu befassen. (Leider würde nicht einmal der Platz für eine erschöp­fende Erör­te­rung ausrei­chen.) Die Beweise für eine Verschwö­rung (im Gegen­satz zu Irrtum oder Versehen) sind jedoch aufgrund von zuvor geheim gehal­tenen Beweisen, die erst­mals in meinem letzten Buch veröf­fent­licht wurden, inzwi­schen so eindeutig, dass es unvor­stellbar ist, dass es Doku­mente geben könnte, die meine Rekon­struk­tion der Ereig­nisse ernst­haft in Frage stellen könnten.

DEMOKRACIJA: Können Sie als Experte das Dilemma aufklären, warum die Briten die slowe­ni­schen Anti­kom­mu­nisten über­haupt nach Jugo­sla­wien zurück­ge­schickt haben, und vor allem, warum sie dabei auf Täuschung setzten, denn sie hätten sie auch gewaltsam auf Züge oder Last­wagen setzen können, so wie sie es mit den Kosaken getan haben?

Biogra­phie

Graf Nikolai Tolstoi wurde 1935 in London geboren. Sein Vater war ein russi­scher Aris­to­krat, der aufgrund der bolsche­wis­ti­schen Revo­lu­tion emigrierte, und seine Mutter ist Britin. Er wurde im ortho­doxen Glauben getauft und genoss als Kind eine „russi­sche Erzie­hung“. Er wurde an der Mili­tär­aka­demie Sand­hurs und am Trinity College Dublin ausge­bildet. Als Histo­riker und Schrift­steller ist er Autor mehrerer Werke über die kelti­sche Kultur. Ende der 1970er Jahre widmete er sich der Erfor­schung der „Repa­tri­ie­rungen“ – der erzwun­genen anglo­ame­ri­ka­ni­schen Rück­füh­rung von Anti­kom­mu­nisten zu Kommu­nisten und damit zu Leid und Tod. Die Enthül­lung dieses Tabus, in das einige spätere wich­tige briti­sche Poli­tiker verwi­ckelt waren, führte zu dem berüch­tigten Aldington-Prozess, als Lord Aldington Tolstoi wegen Verleum­dung verklagte und 2 Millionen Scha­den­er­satz erhielt. Das Urteil wurde später vor dem EGMR verkündet, wo sich heraus­stellte, dass einige Schlüs­sel­do­ku­mente unter­schlagen worden waren und Aldington gelogen hatte, aber dennoch ohne Konse­quenzen davonkam. Trotz seines Alters von 86 Jahren setzt Tolstoi seine Nach­for­schungen über die „Repa­tri­ie­rungen“ von Anti­kom­mu­nisten fort. Graf Nikolai ist verhei­ratet und Vater von vier Kindern. Er ist das Ober­haupt der Familie Tolstoi und Kanzler der Inter­na­tio­nalen Monar­chis­ti­schen Liga. Nach dem Fall des Kommu­nismus besuchte er Russ­land und erwarb neben der briti­schen auch die russi­sche Staatsbürgerschaft.