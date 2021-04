In Wettingen (AG) müssten Jugend­liche unter 25 Jahren, die einen Schweizer Pass haben wollen, nur noch die kanto­nalen und eidge­nös­si­schen Gebühren bezahlen.

Zwei Gemein­de­räte in Wettingen (AG) haben eine Motion einge­reicht, die fordert, dass Auslän­de­rinnen und Ausländer unter 25 Jahren von der Einbür­ge­rungs­ge­bühr der Gemeinde befreit werden sollen. Die Kosten für eine allein­ste­hende Person unter 25 Jahren sollen von CHF 2’350 auf CHF 850 gesenkt werden. Als Argu­ment führen die Befür­worter an, dass die Einbür­ge­rung Teil einer erfolg­rei­chen Inte­gra­tion ist und das Recht auf Teil­nahme am poli­ti­schen Leben bietet.

Dieser Antrag wird von einem SVP-Mitglied abge­lehnt. Er argu­men­tiert, dass der Einbür­ge­rungs­pro­zess Kosten verur­sacht und er hält es für normal, dass dieje­nigen, die einge­bür­gert werden wollen, einen finan­zi­ellen Beitrag leisten. Er fügte hinzu, dass das einkom­mens­ab­hän­gige System 2005 abge­schafft wurde und die Gebühr nun eine Pauschale ist, so die „Aargauer Zeitung“. Die Einnah­me­ver­luste sollten für die Gemeinde jedoch über­schaubar sein. Im Jahr 2020 wurden sech­zehn Anträge von Personen unter 25 Jahren bear­beitet. Und derzeit kann für dieje­nigen, die über keine Mittel verfügen, ein Antrag auf Gebüh­ren­be­freiung oder Gebüh­ren­er­mä­ßi­gung gestellt werden.

Voll­stän­diger Artikel: 20min.ch