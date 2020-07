Acht Sterne der Pathointelligenz

Rafał Trzas­kow­skis Kampagne beinhal­tete Parolen über den Aufbau einer Gemein­schaft und die Rettung der Demo­kratie. Tatsäch­lich hatte die Bürger­ko­ali­tion (KO) jedoch eine Botschaft, die auf der letzten Geraden deut­lich zum Ausdruck kam und von den soge­nannten Euphorie in den sozialen Medien vermit­telt wurde aufge­klärte Bewohner großer Städte. Die Nach­richt war in acht Stern­chen enthalten, die tatsäch­lich Anti-PiS-Vulga­rismus waren – schreibt Dorota Łosie­wicz.

Der Heraus­geber des Arti­kels fasst die Akti­vi­täten der Anhänger von Rafał Trzas­kowski während der Präsi­dent­schafts­kam­pagne zusammen. Er bemerkt, wie viel Aggres­sion in den sozialen Medien ausge­gossen wurde und wie viele Aktionen einge­leitet wurden, gegen die Wähler, die für Andrzej Duda stimmten, belei­digt wurden. Einige Stadt­wähler kündigten sogar einen Boykott von Produkten polni­scher Bauern an. Als ein Teil der Gesell­schaft im Geiste sang: „Es lebe Polen“, benutzte der andere Teil eupho­risch den Slogan: „F *** with PiS“.

Der Autor stellt auch fest, dass einige versuchten, den Zusam­men­stoß zweier Kandi­daten für das Amt des Staats­ober­hauptes als Zusam­men­stoß der Zivi­li­sa­tion darzu­stellen.

Dies ist die Atmo­sphäre, in die der Rapper Taco Hemingway, privater Lebens­partner (obwohl wir zu diesem Zeit­punkt viel­leicht einfach sagen sollten: Freund), von Iga Lis, Tochter des Jour­na­listen Tomasz Lis, einge­bro­chen ist. Er brach beim Lied „Polskie“ Tango und seine Rebel­lion gegen das heutige Polen in Tränen aus. Am Ende des Songs erschienen acht Sterne. Fünf oben, drei unten. Der Schöpfer des soge­nannten Die Acht-Sterne-Bewe­gung, die später auf den Seiten von Gazeta Wyborcza froh war, dass das Symbol, das „j *** ć PiS – Fi.… PIS“ bedeuten soll, im Musik­video des jungen Rapper erschien. Die sogen­anten Stärn­chen wurden auch von Tomasz Lis auf seinem Twitter-Account populär gemacht. Władysław Frasyniuk wieder­holte es. Und so gewann das Symbol die Sympahtie von Schau­spie­lern, Promi­nenten, Vertre­tern der soge­nannten Elite und vielen anderen. Und alle freuten sich wie Kinder, dass sie durch die Verwen­dung von Sternen die Wahlen beein­flussen können. Damals dachten sie wahr­schein­lich, es sei das neue Symbol der Gewinner. Diese acht Sterne haben den Menschen den Geist und die Über­reste der Kultur genommen.

Der Jour­na­list stellte noch klar, dass der Künstler Taco Hemingway in seinem Lied für acht Sterne Werte verletzt hat, die vielen Polen nahe stehen. Es muss zuge­geben werden, dass es dem Rapper in diesen wenigen Worten gelungen ist, alle polni­sche Werte wie die Heilig­keit, Natio­nal­farben, Tradi­tion, Geschichte zu zertram­peln und den Slogan zu verspotten: Gott, Ehre, Vater­land.

Dorota Łosie­wicz zitiert Meinungen von Menschen, die sich nicht mit dieser Botschaft des Hasses iden­ti­fi­zieren. Unter ihnen war unter anderem Marek Jaku­biak, der auch an der Präsi­dent­schafts­kam­pagne als Kandidat teil­nahm. Was mich am meisten beun­ru­higt, ist, dass jemand die Zukunft Polens auf der Grund­lage schlechter Emotionen aufbauen wollte. Es ist einfach gefähr­lich für uns alle – sagte der Poli­tiker. Während­dessen ist „Gazeta Wyborcza – Teil von Axel Springer Verlag“ immer noch bestrebt, die Atmo­sphäre um das Symbol und die Acht-Sterne-Bewe­gung zu erhitzen, anstatt einen Schleier beschä­mender Stille zu ziehen, und zittert wahr­schein­lich vor Angst, dass die nega­tiven Emotionen schnell unter den Strahlen der Sommer­sonne verschwinden – schließt der Auto.