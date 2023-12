JULIAN REICHELT | Bundes­kanzler Olaf Scholz, Vize-Kanzler Robert Habeck und Finanz­mi­nister Chris­tian Lindner haben für den Haus­halt 2024 entschieden, den Bauern, die unser Land ernähren, die Subven­tionen zu strei­chen. Während die Bundes­re­gie­rung unser aller Essen teurer macht, strei­chen Scholz, Habeck und Lindner keinen einzigen Cent im Ideo­logie- und Gender­stern­chen-Minis­te­rium der grünen Minis­terin Lisa Paus ein.



Das Projekt „Demo­kratie leben”, das so wunder­schön klingt, bedeutet zum Beispiel 37.000 Euro für das Gender­kom­pe­tenz­zen­trum Saar. Was die jetzige Bundes­re­gie­rung noch für absurde Unter­stüt­zungen in Millio­nen­höhe verspro­chen hat, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“ Jetzt auch alle anderen „Achtung, Reichelt!“-Folgen

01:56 Ein Haus­halt voller Tricks und Lügen

03:54 Ampel lässt die Bauern bluten

06:07 Für Gender-Gaga ist die Kohle da

09:55 Die Ampel bestraft das Volk

13:44 Ein Haus­halt voller Tricks und Lügen

