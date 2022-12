ACHTUNG REICHELT | Weih­nachten gibt uns Licht und Hoff­nung. Weih­nachten erwärmt unsere Herzen. Weih­nachten berührt unsere Seelen. Die Worte, die mich an Weih­nachten am tiefsten berühren, stammen aus dem engli­schen Weih­nachts­lied „O Holy Night“. Sie lauten: The thrill of hope /The weary world rejoices. Über­setzt bedeutet das: Die Freude der Hoff­nung / Die ermü­dete Welt jubelt. Ich sage Ihnen: Es gibt nichts auf der Welt, was Weih­nachten nicht heilen kann.



Wenn wir aber genau hinschauen und genau hinhören, wenn wir daran denken, was Weih­nachten früher war und was es heute ist, dann müssen wir fest­stellen: Diese Welt der leuch­tenden Kinder­augen, der Tradi­tionen und Bräuche, die Welt des St. Martin und St. Niko­laus, die Welt der Advents­kerzen, der Krippe und Engel, der Christ­kindl- und Weih­nachts­märkte – sie ist bedroht. Nein: Sie wird bedroht. All das, was wir als Kinder, was unsere Eltern, Groß­el­tern, Urgroß­el­tern und Urur­groß­el­tern und alle Genera­tionen davor erlebt und gefeiert haben. All das, was ihnen Wurzeln gegeben und Hoff­nung geschenkt hat.

All das versu­chen linke Ideo­logen seit vielen Jahren zu zerstören. Aus dem St. Martins Umzug wurde in vielen Kinder­gärten erst der Later­nen­umzug. Dann das Sonne, Mond und Sterne-Fest oder Lich­ter­fest. Aus dem Weih­nachts­markt oder Christ­kindl­markt wurde der Winter­markt oder Lich­ter­markt. Aber, es gibt sie noch. Ich betone: NOCH. Die Welt, wie wir sie kennen und lieben, wie sie uns wichtig und heilig ist. Sie lebt in den Dörfern, in kleinen Vereinen, in Sport­clubs, in phan­tas­ti­schen Unter­nehmen, in Kran­ken­häu­sern – in der Welt, in der Menschen für das arbeiten, was uns wirk­lich wichtig ist. Es gibt noch Hoff­nung für unser Land.

00:49 Weih­nachten kann alles heilen

01:11 Unsere Kultur ohne Weih­nachten? Ausgeschlossen!

02:48 Unsere Weih­nachts-Tradi­tionen werden bedroht

04:39 Linke verbannen christ­liche Tradi­tionen aus Kitas und Schulen

06:08 Auch die, von denen es niemand erwarten würde, kämpfen an vorderster Front gegen die christ­liche Tradition

07:33 Schulen: Regen­bogen-Flaggen anstatt Kreuze

08:59 … und was machen die Kirchen?

10:25 Kampf gegen Kultur, Geschichte und Industrie

13:52 Was wir in diesem Jahr bitter lernen mussten 17:13 Es gibt noch Hoff­nung für unser Land!

