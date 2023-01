ACHTUNG REICHELT!

JULIAN REICHELT | Deutsch­land in einem Satz: Du steigst lebend in den Regio­nal­ex­press und wirst tot wieder raus getragen. Zwei Fami­lien, die sich am Mittag noch auf den Abend mit ihren Teen­ager-Kindern gefreut haben, durch­leben und durch­leiden nun Schock und Trauer. Ihre Kinder sind tot.



Ermordet von einem Wahn­sin­nigen, der niemals in dieses Land hätte einreisen dürfen, der dieses Land längst hätte wieder verlassen müssen. In einem Pend­lerzug, wie ihn in diesem Land jeden Tag Millionen zur Arbeit nehmen, metzelte der staa­ten­lose Paläs­ti­nenser Ibrahim A. am Mitt­woch­nach­mittag neun Menschen mit einem Messer nieder. Zwei von ihnen starben, die anderen kamen schwer verletzt mit dem Leben davon. Die Todes­opfer sind ein 17-jähriges Mädchen und ihr 19-jähriger Bekannter. Nach dem Mord an einem 14-jährigen Mädchen in Iller­kirch­berg und weiteren, nahezu tägli­chen Blut­taten mit Messern, ist das Gemetzel von Brok­stedt der nächste Alptraum, über dessen Ursa­chen Sie bitte nicht spre­chen sollen.

Innen­mi­nis­terin Nancy Faeser? Kein Wort über die Täter­her­kunft. Der NDR? Löscht Kommen­tare auf Face­book, die den Migra­ti­ons­hin­ter­grund thema­ti­sieren. Ein ARD-Brenn­punkt an diesem Abend? Fehl­an­zeige. Der Täter, Ibrahim A., hatte kein Recht, in unserem Land zu sein und es gab mindes­tens zwölf Gründe, ihn abzu­schieben. Zwölf Mal ist Ibrahim A. in Deutsch­land straf­fällig geworden. Zwölf Mal. Zuletzt saß er in Unter­su­chungs­haft, weil er einen anderen Mann „poten­tiell lebens­ge­fähr­lich“ mit einem Messer atta­ckiert hatte. Vor wenigen Tagen kam er wieder auf freien Fuß. Und tötete zwei Teenager.

