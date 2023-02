Wenige Menschen in unserem Land sind so unum­stritten inkom­pe­tent wie unsere Innen­mi­nis­terin Nancy Faeser.

ACHTUNG REICHELT | Die SPD-Poli­ti­kerin will jetzt nach Hessen wech­seln – aber nur, wenn sie die Wahl zur Minis­ter­prä­si­dentin gewinnt. Wenn die Hessen sich gegen sie entscheiden, wenn Faeser die Wahl also verliert, möchte sie lieber ihren Minister-Job in Berlin behalten. Poli­ti­sche Lebens­pla­nung als Vollkasko-Versicherung.

Noch bevor Nancy Faeser OFFIZIELL ange­kün­digt hat, dass sie nach Hessen will, wussten alle in Berlin, dass sie viel lieber in Hessen regieren möchte, als sich als Innen­mi­nis­terin um die Sicher­heit der Deut­schen zu kümmern. Also wollten wir von ihr wissen, wie oft sie eigent­lich während ihrer Amts­zeit in Hessen ist. Unsere Anfrage lautete: „Ich bitte um die Zusen­dung einer Liste aller Dienst­reisen der Bundes­in­nen­mi­nis­terin Nancy Faeser in Deutsch­land seit Dienstantritt.“

Das Minis­te­rium wollte uns keine Auflis­tung der Dienst­reisen schi­cken. Also schal­teten wir das Berliner Verwal­tungs­ge­richt ein, woraufhin das Innen­mi­nis­te­rium eine Liste mit 33 Dienst­reisen schickte – acht davon gingen nach Hessen.

Nur: Ein kurzer Blick in die Social-Media-Kanäle der Minis­terin reichten, um zu beweisen, dass diese Liste unvoll­ständig ist. Mindes­tens 17 Reisen FEHLTEN auf der Liste, die uns im Zuge der juris­ti­schen Ausein­an­der­set­zung über­geben wurden. Was wollte die Minis­terin also vertu­schen? Die Antwort lautet: Faeser hat offenbar während ihrer Zeit als Innen­mi­nis­terin den Wahl­kampf in Hessen vorbe­reitet. Von den 17 verschwie­genen Reisen führten 13 nach Hessen … Wir haben diese Reisen ausge­wertet und kommen zu dem Schluss: Das waren keine Dienst­reisen, das war Wahlkampf!

