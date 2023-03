Die Grüne Partei ist eine ideo­lo­gi­sche Bewe­gung, die Kindern Süßig­keiten VERBIETEN, aber Hormon­blo­cker ERLAUBEN will.



ACHTUNG REICHELT! | Wie bei allen fana­ti­schen Bewe­gungen stellt sich auch bei der Grünen Partei die Frage: Was, wenn ich nicht mitma­chen will? Was, wenn ich glaube, dass Geschlechter binär sind, dass es nur Mann und Frau gibt? Was, wenn die „bunte Gesell­schaft“ der unkon­trol­lierten Grenzen mir eher Sorgen als Vorfreude bereitet? Was, wenn ich bei dieser Bewe­gung nicht mitmar­schieren möchte? Diese Frage ist kein Spaß, denn sie hat in der Geschichte zu oft zu Unter­drü­ckung, Unfrei­heit und allerlei furcht­baren Ideen geführt.

Die Antwort auf diese Frage finden wir ausge­rechnet in Bayern, dem Land, das eigent­lich die letzte Bastion gegen die Grüne Welle sein sollte. Ausge­rechnet dort, beim tradi­tio­nellen Stark­bier-Anstich auf dem Nock­her­berg in München, beklatscht die Grüne Partei­füh­rung um Ricarda Lang, was eigent­lich als übelste aller Verschwö­rungs­er­zäh­lungen gilt, nämlich dass Menschen in Deutsch­land Platz machen sollen für andere Menschen. Für Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Wer sagt, es sei ihm zu bunt, wer es lieber schwarz-weiß und binär hat, dem sagt man jetzt ausdrück­lich und unter dem Applaus der Leute, die unser Land regieren: „Dann macht bitte Platz für Leute, die zu uns wollen.“

Glauben Sie nicht? Wir haben die Szene im Videobeweis!

Kleiner Tipp: Achten Sie immer darauf, für was Ideo­logen klat­schen. Dann wissen Sie, was diese Leute mit Ihnen vorhaben.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.