ACHTUNG REICHELT!

JULIAN REICHELT | Die mörde­ri­sche Ideo­logie des Isla­mismus, die in Massen nach Deutsch­land einge­wan­dert ist, tobt in unserer einst beschau­li­chen Provinz – und Politik und Medien schweigen. Verschweigen. Sie sollen nicht erfahren, was nicht sein darf.



Am 18. Oktober tötete ein Soma­lier zwei Menschen in einem Wohn­ge­biet in Ludwigs­hafen. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Bei seiner Bluttat brüllte der Soma­lier „Allahu akbar“, Allah ist groß, den Schlachtruf der Isla­misten. Messer-Terro­rismus in Deutsch­land, massa­krierte Menschen, die auf der Straße verenden. Während unsere Politik der Massen­ein­wan­de­rung aus isla­mis­ti­schen Staaten den Weg ebnet und „Fridays for Future“ die Grenzen unseres Landes als „rassis­tisch“ bezeichnet, sterben in Deutsch­land Menschen durch Messer. Und es gibt es bis heute keine Statistik über die Häufig­keit dieser Taten. Denn diese ist poli­tisch nicht gewollt.

Frauen, Homo­se­xu­elle, Trans­se­xu­elle und Juden sind in unserem Land nicht mehr sicher. Woche um Woche wird über neue Angriffe berichtet. Wenn linke Poli­tiker behaupten, die Masse an Asyl-Bewer­bern könne unser Fach­kräfte-Problem lösen, ist das ein Märchen. Dafür bräuchten wir eisen­hart gesteu­erte Migra­tion. Wir müssten wissen, wer zu uns kommt, was er kann, wie er unser Land nach vorne bringen und für sich und seine Familie selbst sorgen kann.

