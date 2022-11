ACHTUNG REICHELT!

JULIAN REICHELT |Die Geschichte, die wir in diesem Video erzählen, ist so unfassbar – sie werden es nicht glauben, wenn Sie es nicht selbst gesehen haben. Der Chef unseres Inlands­ge­heim­dienstes präsen­tiert sich als Fanboy der Klima-Akti­visten. Sein Name ist Thomas Halden­wang. Halden­wang hat als Präsi­dent des Bundes­amtes für Verfas­sungs­schutz die atem­be­rau­bende Macht, darüber urteilen zu dürfen, was in unserem Land eine legi­time poli­ti­sche Ansicht ist, was „normaler“ Protest – und was gefähr­lich sein soll. Wen er für gefähr­lich hält, wen er „beob­achten“ lässt, der gilt als Staats­feind, so wie Kritiker der Corona-Maßnahmen oder Menschen, die es wagen DDR-Vergleiche zu machen. Sie werden im Verfas­sungs­schutz­be­richt als „Dele­gi­ti­mierer“ geführt.



Wen Halden­wang wohl­wol­lend beur­teilt, der darf sich in seinen Ansichten und Methoden bestärkt fühlen. Thomas Halden­wang ist Richter darüber, was man sagen darf, für was man auf die Straße gehen darf, ohne dafür gesell­schaft­lich geächtet zu werden. Man sollte meinen, dass man in so einer Posi­tion poli­tisch neutral und nicht als Unter­stützer einer poli­ti­schen Bewe­gung auftreten sollte. Aber nein. Halden­wang lässt sich von grünen Klima-Extre­misten beklat­schen und verherr­licht die Gewalt von Gruppen wie „Letzte Genera­tion“. Thomas Halden­wang ist ein begeis­terter Unter­stützer einer Bewe­gung, die eigent­lich die Defi­ni­tion dessen ist, was er über­wa­chen sollte.

