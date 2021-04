Admiral gegen die NGOs: „Sie sind Piraten, die Italien bedrohen“

Von Konter­ad­miral a.D. Nicola De Felice

„Diese NGOs, die an Minis­ter­prä­si­dent Draghi schreiben und sich auf das Seerecht berufen, wissen nicht, wovon sie reden, und sie haben jeden­falls kein Recht, ille­gale Einwan­derer in Italien anzulanden“

Das Seerecht der Vereinten Nationen (UNCLOS), das von mehr als 200 Ländern, darunter auch Italien, rati­fi­ziert wurde, verlangt von NGO-Schiffen, das Recht des Küsten­staates zu respek­tieren, den Schutz seiner Grenzen gegen den Menschen­handel mit ille­galen Einwan­de­rern zu wahren.

NGO-Schiffe haben die Pflicht, sich mit dem für die Seenot­ret­tung zustän­digen Staat abzu­stimmen, was – wie es der Zufall will – nie Italien ist, sondern Libyen, Tune­sien oder Malta.Nur diese Staaten sind für die Bekannt­gabe des soge­nannten ‚Place of Safety‘ (sicherer Hafen) zuständig. Darüber hinaus verlangen inter­na­tio­nale Regeln keines­falls die sofor­tige Ausschif­fung von ille­galen Einwan­de­rern, außer in Fällen äußerster Notwendigkeit.

Ich möchte Sie daran erin­nern, dass ille­gale Einwan­derer dafür bezahlen, an Bord der NGO-Schiffe gebracht zu werden, die ständig vor der liby­schen Küste statio­niert sind und die den Menschen­händ­lern vertraute Situa­tion (pull factor) erzeugen: sie schi­cken den NGO-Schiffen gebrech­liche Schlauch­boote entgegen und erhöhen damit auf schänd­liche Weise die Zahl der Todes­fälle auf See.

Die NGO-Schiffe sind ferner verpflichtet, die EU-Dublin-Verord­nung einzu­halten, die den Flag­gen­staat (Spanien im Falle von Open Arms, Deutsch­land im Falle von Sea Watch 3 und 4, Norwegen im Falle von Ocean Viking) dazu verpflichtet, Asyl­su­chenden inter­na­tio­nalen Schutz zu gewähren.

Das bedeutet, dass die betref­fenden Flag­gen­staaten sich um die Asyl­be­werber kümmern und sie auf dem Seeweg oder per Luft­brücke abholen müssen.

Gegen all diese Miss­stände werden wir von der Lega am 8. Mai vor der spani­schen Botschaft in Rom protes­tieren, zumal Spanien durch kosten­freie Verfü­gungs­t­sel­lung des Hafens von Burriana bei Valencia diesen NGO-Schiffen bewusst hilft: es ist der Hafen der modernen Piraten des 21. Jahrhunderts!

Quelle: VoxNews