Warum bestehende Probleme eine starke rechts­kon­ser­va­tive Kraft erfordern

Herr Professor Meuthen, welche Möglich­keiten, welche Chancen ergeben sich für das patrio­ti­sche Lager im Euro­pa­par­la­ment nach dem Austritt der Fidesz-Partei aus der Frak­tion der Euro­päi­schen Volkspartei?

Jörg Meuthen: Grund­sätz­lich ist damit das rechts­kon­ser­va­tive Lager ange­wachsen. Denn es gibt neben den Frak­tionen ID und EKR nun auch Fidesz. Wenn man sich zusam­men­fände, könnte man die zweit­größte Frak­tion im Euro­pa­par­la­ment werden.

Chancen für eine sehr große rechts­kon­ser­va­tive Frak­tion im Euro­pa­par­la­ment haben auch schon 2019 bestanden. Im Vorfeld der Euro­pa­wahl 2019 sagten Sie in einem Inter­view mit unserem Blatt: „Wenn wir nicht koope­rieren, nützt das nur dem poli­ti­schen Gegner.“ Nun kam es 2019 doch zur Grün­dung der ID- und der EKR-Frak­tion. Hat man Ihren Rat nicht wirk­lich beherzigt?

Meuthen: Damals war die Zeit wohl noch nicht reif dafür, ich fürchte, ehrlich gesagt, jetzt wird es auch noch nicht sein. Es bleibt aber mein Wunsch, dass Herr Orbán gemeinsam mit allen anderen Konser­va­tiven eine große Frak­tion – genau das, was ich damals auch ange­strebt habe – diese Koope­ra­tion zustande bringen wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt schon reali­sierbar ist. Das ist ja nicht nur ein sehr ambi­tio­niertes Unter­fangen, sondern es würde gera­dezu eine Zeiten­wende im Euro­päi­schen Parla­ment einleiten.

Warum ist die Zeit für eine umfang­reiche Zusam­men­ar­beit Ihrer Meinung nach mögli­cher­weise noch nicht reif genug?

Meuthen: Weil es immer noch einzelne natio­nale Bedenken gibt gegen andere Parteien aus dem rechts­kon­ser­va­tiven Block. An der AfD-Dele­ga­tion würde eine solch große Frak­tion mit Gewiss­heit nicht scheitern.

Es wird das Tabu gebro­chen und der EU eine eigene Verschul­dungs­er­mäch­ti­gung eingeräumt.

Funk­tio­niert dann die Stra­tegie des poli­ti­schen Gegners, insbesondere­ der Altpar­teien und der Main­stream-Medien immer noch, dass man die Parteien des rechts­kon­ser­va­tiven Lagers immer noch gegen­ein­ander ausspielt und sagt, „mit denen dürft ihr ja nicht zusam­men­ar­beiten, das sind ja die bösen Rechtsextremen“?

Meuthen: Diese Bemü­hungen gibt es seit jeher. Diese Bemü­hungen gibt es auch jetzt, aber wir wissen, sie sind weniger über­zeu­gend denn je. Weil wir – das kann ich für die ID und auch für die EKR sagen – rechts­ex­treme Strö­mungen kate­go­risch ausschließen. Es mag verein­zelt Rechts­ex­treme im Euro­pa­par­la­ment geben, die aber bei den Frak­ti­ons­losen einge­schrieben sind und nicht den beiden rechts­kon­ser­va­tiven Frak­tionen angehören.

Wäre die Grün­dung einer großen rechts­kon­ser­va­tiven Frak­tion nicht auch im Hinblick auf die bestehenden Heraus­for­de­rungen ratsam? Die ille­gale Massen­mi­gra­tion nach Europa hält ja nach wie vor an, eine Wieder­ho­lung des Jahres 2015 ist weniger eine Frage des Ob, sondern viel­mehr eine Frage des Wann. Dann gibt es die Coro­na­krise, wo euro­pa­weit die Bürger­frei­heiten einge­schränkt werden und die Staats­schulden explodieren?

Meuthen: Sie spre­chen die zentralen Probleme an. Lassen Sie mich auch sagen, die Migra­ti­ons­pro­ble­matik von 2015 ist jetzt, sechs Jahre später, noch längst nicht gelöst. Wir haben immer noch eine unkon­trol­lierte Migra­tion durch nicht Zuwan­de­rungs­be­rech­tigte in den Raum der EU hinein. Gerade weil wir vor unge­lösten Problemen stehen, wäre es mir sehr wichtig, dass wir sehr schnell eine starke rechts­kon­ser­va­tive Bewe­gung zusam­men­be­kommen, die dem entschieden Einhalt gebietet. Mit jedem Jahr, das vergeht, verschlech­tert sich die Situa­tion weiter, wird der Repa­ra­tur­be­darf größer.

Den Frei­heits­ein­schrän­kungen im Zuge der Coro­na­krise müsste ja auch gegen­ge­steuert werden?

Meuthen: Es ist ja so, dass die Rück­gabe einzelner Frei­heits­rechte den Menschen quasi als eine Wohltat der Regie­rung an die Bevöl­ke­rung verkauft wird. Grund­rechte sind aber unver­äu­ßer­liche Rechte der

Bevöl­ke­rung. Wir haben erheb­liche Frei­heits­ein­schrän­kungen, derer sich Millionen Menschen in ihrer vollen Dimen­sion nicht wirk­lich bewusst sind. Viele machen sich nicht klar, was sich da tatsäch­lich voll­zieht. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass es poli­ti­sche Strö­mungen gibt, die das deut­lich ausspre­chen. Das können nach Lage der Dinge nur wir sein.

Sehen Sie wegen der Coro­na­krise aufgrund der stark stei­genden Staats­schulden der einzelnen Mitglied­staaten lang­fristig Gefahren für den Euro?

Meuthen: Was hier geschieht, ist erstmal unglaub­lich. Es wird auf einmal, was immer ein Tabu war, der Euro­päi­schen Union eine eigene Verschul­dungs­er­mäch­ti­gung einge­räumt. Das hat man bislang aus gutem Grund nicht getan. Ein inter­na­tio­naler Zusam­men­schluss darf sich nicht verschulden. Kein Mensch würde den Vereinten Nationen, der NATO oder anderen inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tionen das Recht zubil­ligen, sich zu verschulden. Der EU wird das plötz­lich zuge­bil­ligt, obwohl die recht­liche Ermäch­ti­gung dazu über­haupt nicht vorliegt. Auch hier gilt es, äußerste Vorsicht zu wahren und den Anfängen Einhalt zu gebieten, denn die gesam­melten Links­par­teien versu­chen jetzt daraus einen Stan­dard zu machen und zu fordern, das muss grund­sätz­lich zum Recht der Euro­päi­schen Union werden. Nein, um es sehr deut­lich zu sagen, dass muss es nicht und das darf es auch nicht!

Und dieses Thema wäre auch ein neues Betä­ti­gungs­feld für die rechts­kon­ser­va­tiven Parteien in Europa?

Meuthen: Unbe­dingt, wenn dort Einig­keit besteht. Ich habe aber gewisse Zweifel, ob das alle so strikt sehen wie wir von der Alter­na­tive für Deutsch­land oder wie die FPÖ. Es gibt hier durchaus auch Mitglied­staaten, in denen ein lockerer Umgang mit öffent­li­cher Verschul­dung weniger skep­tisch gesehen wird. Zu Ende denkend, sollte man der EU auf dieser Ebene keines­falls das Recht zu einer öffent­li­chen Verschul­dung einräumen. Das muss in unserer aller Inter­esse sein.

Sie haben vorhin die Links­frak­tionen ange­spro­chen: Wie ist da die Euro­päi­sche Volks­partei einzuschätzen?

Meuthen: Schauen Sie sich das Abstim­mungs­ver­halten an und Sie werden fest­stellen, dass es im Grunde genommen eine ganz große Mitte-Links-Allianz gibt: EVP, Sozi­al­de­mo­kraten, soge­nannte Libe­rale, soge­nannte Grüne bis hin zu den Kommu­nisten stimmen sehr, sehr oft gemeinsam.

Und dagegen stimmen logi­scher­weise die Frak­tionen ID und EKR.

Meuthen: Ja, genau das tun wir.

Das Gespräch führte Bern­hard Toma­schitz.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei ZUR ZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.