AfD: Dem neuen US-Botschafter MacGregor ist eine AKK nicht gewachsen

US-Präsi­dent Donald Trump wird Oberst Douglas MacGregor als neuen US-Botschafter in Berlin nomi­nieren, teilte das Weiße Haus am 27.7. mit. MacGregor ist ein hoch­de­ko­rierter Kriegs­held, einer der Komman­deure in der ‚Schlacht von 73 Easting‘ im Ersten Irak­krieg, als beinahe 70 iraki­sche Panzer in 23 Minuten zerstört wurden, ohne ameri­ka­ni­sche Verluste. Er beglei­tete die Frie­dens­ver­hand­lungen von Dayton mit Richard Holbrooke und wirkte an der NATO-Stra­tegie gegen Serbien im Koso­vo­krieg mit. In Irak und Afgha­ni­stan erwies sich MacGregor als Kritiker der Pentagon-Stra­tegie und verlies 2004 das Militär. Seitdem ist er Autor und Berater, und gilt als mili­tä­ri­scher Hard­liner.

Dazu sagte Petr Bystron, AfD-Obmann im Auswär­tigen Ausschuss:

„Donald Trump sendet mit seinen Nomi­nie­rungen immer eindeu­tige Botschaften nach Berlin. Nachdem der dama­lige Wirt­schafts­mi­nister Sigmar Gabriel 2016 behaup­tete, Trump wolle „Schwule in den Knast“ stecken, schickte Trump Richard Grenell, den ersten offen schwulen Botschafter in der Geschichte der USA, nach Berlin.

Nun schickt er uns einen erfah­renen Mili­tär­stra­tegen, Kriegs­helden und Quer­denker nach Berlin, um der Merkel-Regie­rung klar zu machen, wie schlecht es um die mili­tä­ri­sche Abwehr- und Bünd­nis­fä­hig­keit Deutsch­lands steht. Wenn die Bundes­re­gie­rung weiterhin die Bundes­wehr und die trans­at­lan­ti­schen Bezie­hungen verkommen lässt, werden Trump und MacGregor den Abzug der US-Truppen aus Deutsch­land voran­treiben.

Die Union lebt mitt­ler­weile in einer linken John-Lennon-Traum­welt, in der es ohne Militär und Polizei keinen Krieg und kein Verbre­chen geben würde. Dies ist ein gefähr­li­cher Irrweg. Bis Oberst MacGregor in Berlin ankommt, wäre es das Mindeste, dafür zu sorgen, dass Deutsch­land anfängt, seine NATO-Verpflich­tungen zu erfüllen, anstatt die Bundes­wehr kaputt­zu­sparen. Dafür wäre ein Mili­tär­fach­mann im Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium nötig. Anne­gret Kramp-Karren­bauer, die sich selber als „Quoten­frau“ bezeichnet, ist nicht dazu in der Lage, einem Oberst MacGregor mili­tä­risch auf Augen­höhe zu begegnen. Das wissen wir alle.“

Petr Bystron ist Obmann der AfD im Auswär­tigen Ausschuss und stv. Mitglied im EU-Ausschuss des Deut­schen Bundes­tages.