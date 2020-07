Meck­len­burg-Vorpom­mern will als erstes Bundes­land die Masken­plicht im Einzel­handel abschaffen. „Wenn das Infek­ti­ons­ge­schehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Masken­pflicht im Handel fest­zu­halten“, sagte Meck­len­burg-Vorpom­merns Wirt­schafts­mi­nister Harry Glawe (CDU) der Welt am Sonntag. Tatsäch­lich sind die Infek­ti­ons­zahlen dermaßen gering, dass sich eine Masken­pflicht nicht rentiert, aber man aus dem verkün­deten Ende nun poli­ti­sches Kapital schlagen möchte. Aber es gibt da wohl noch einen anderen Grund, warum das Kabi­nett in Schwerin in seiner Sitzung am 4. August das Ende der Masken­pflicht im Einzel­handel beschließen wird: Es ist der Druck der AfD-Frak­tion, die diese Forde­rung bereits seit Mitte Mai aufge­stellt hat.

AfD fordert Ende der Masken­plicht auf eigener Webseite

Die AfD-Frak­tion im Landtag von Meck­len­burg-Vorpom­mern hat bereits vor einigen Wochen eine eigene Webseite ins Netz gestellt, die sich ausschließ­lich mit der Proble­matik rund um die Corona-Krise beschäf­tigt und den Bürger gleich­zeitig Perspek­tiven und Hilfe­stel­lungen anbieten soll. Auf zukunft-nach-corona.de ist nach­zu­lesen, wie die Partei sich einen opti­malen Umgang in und nach der Krise vorstellt. Einer der zwölf Themen­be­reiche, wo entspre­chende Forde­rungen erhoben werden, ist eben das Ende der Masken­plicht im Handel. Gleich­zeitig forderte die Partei, dass man die Masken denje­nigen kostenlos zur Verfü­gung stellen soll, die nicht auf diese aus welchen Gründen auch immer verzichten wollen.

AfD könnte bei Land­tags­wahl 2021 stärkste Kraft werden

Ange­sichts der im kommenden Jahr statt­fin­denden Land­tags­wahl spüren die Regie­rungs­par­teien SPD und CDU offenbar den „Atmen der AfD im Nacken“ und reagieren darauf mit der plumpen Über­nahme deren Forde­rungen. Natür­lich werden diese den Bürgern via den gekauften Medien als eigene Forde­rungen und danach Erfolge verkauft. Und gerade die Corona-Krise machte es nun den etablierten System­par­teien einfach, sich als „Retter in der Not“ aufzu­spielen und damit in der Wähler­gunst zu steigen. Dabei kamen bisher viele Forde­rungen im Zuge der Coro­na­virus-Bekämp­fung von Seiten der AfD, ohne dass diese dafür die Aner­ken­nung bekam. Und dennoch: Die Wahl kommendes Jahr könnte ein Novum in Deutsch­land bilden. Denn die AfD-Frak­tion könnte in dem nörd­li­chen Bundes­land erst­mals Platz 1 erringen und damit den System­par­teien einen gehö­rigen Strich durch die Rech­nung machen.

Hier ein Screen­shot der dies­be­züg­li­chen Webseite der AfD: