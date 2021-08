Von URSULA STENZEL | Nun ist das schlech­teste aller Szena­rien einge­treten: Den Ameri­ka­nern und ihren Verbün­deten bleibt nach der Macht­über­nahme der Taliban nichts mehr anderes übrig, als ihren Abzug zu orga­ni­sieren – angeb­lich sind schon alle ameri­ka­ni­schen Staats­an­ge­hö­rigen und ihre afgha­ni­schen Helfer ausge­flogen, jetzt kommen die Deut­schen dran. Am Flug­hafen in Kabul spielen sich drama­ti­sche Szenen ab. Soviel Afghanen wie möglich, die für die west­li­chen Truppen gear­beitet haben, versu­chen verzwei­felt mit an Bord zu kommen.



Demü­ti­gung für USA

Indessen beschwich­tigt der ameri­ka­ni­sche Außen­mi­nister Blinken: kein zweites Saigon. Nein? Kein zweites Saigon? Der einzige Unter­schied zu dem chao­ti­schen Abzug der US Truppen aus Saigon im Jahr 1975 ist der, dass bis jetzt zumin­dest nicht um den Flug­hafen gekämpft wird. Die Mudscha­heddin sind schlau genug, sich nicht auf einen direkten Kampf mit den hoch­ge­rüs­teten ameri­ka­ni­schen Truppen einzu­lassen. Das haben sie auch nicht mehr nötig: Sie kontrol­lieren ohne­dies alle Zufahrts­straßen zu Kabul und dem Flug­hafen. Die Ameri­kaner sind von der Gnade der Taliban abhängig und das zwanzig Jahre, nachdem diese mit ihrer Hilfe auf Seiten der damals sieg­rei­chen Nord­al­lianz vertrieben wurden. Eine größere Demü­ti­gung für die USA und die Nato kann es nicht geben. Da gibt es auch nichts zu beschö­nigen. Präsi­dent Biden selbst spricht von „miscal­cu­la­tions“, von Fehl­ein­schät­zungen. Das ist schwer unter­trieben. Er hat seine Verbün­deten mit hinein­ge­rissen in dieses Debakel.

Allen voran die Briten. Vergessen wir nicht, dass es ein Labour Premier war, Tony Blair, der Präsi­dent Bush ohne Wenn und Aber in seinem Kampf gegen den Terror Gefolg­schaft leis­tete. Johnson kann es jetzt ausbaden. Er wird sich jetzt viel­leicht auch die Frage stellen, ob es wirk­lich so klug war, der EU den Rücken zu kehren und sich ganz auf die Bruder­schaft mit den USA zu verlassen. Auch die Fran­zosen folgten, schon aus natio­nalem Dünkel, um nicht gänz­lich von der Welt­bühne abzu­treten und die Deut­schen halb­herzig, aber doch, weil sie sich den Ameri­ka­nern prin­zi­piell zu Dank verpflichtet fühlen. Ohne die USA, ohne die Nato, hätte es keinen Fall der Mauer – 30 Jahre her – und keine deut­sche Wieder­ver­ei­ni­gung gegeben. Die Japaner, obwohl nicht bei der Nato, machten mit, weil sie Rück­halt gegen China brau­chen, die Ukrainer als Rück­ver­si­che­rung gegen Russ­land. Sie alle wurden von Biden in diese Blamage mit hinein­ge­rissen. Es war, wie jetzigen zu Hauf an die Öffent­lich­keit drin­genden Infor­ma­tionen zu entnehmen ist, nicht so, dass Biden nicht vorge­warnt worden wäre, sich auf einen Abzug bis zum 20. Jahrestag von 9/11 fest­zu­legen. Er blieb dabei – Wahl­ver­spre­chen ist Wahl­ver­spre­chen – und machte damit den Sieg der radikal isla­mi­schen Kämpfer, egal welcher Schat­tie­rung, in Afgha­ni­stan möglich.

Meine Erin­ne­rungen an 9/11

Ich erin­nere mich genau an den Anschlag auf das World Trade Centre in New York vor zwanzig Jahren. Damals war ich noch Mitglied des Euro­päi­schen Parla­ments – und die Schre­ckens­nach­richt erreichte uns während einer Sitzung des außen- und sicher­heits­po­li­ti­schen Ausschusses, dem ich ange­hörte und für den ich auch an einer Sonder­mis­sion nach Afgha­ni­stan teil­ge­nommen hatte. Daher meine Kenntnis dieses Krisen­schau­platzes und seiner Akteure. Ich empfand diesen Anschlag als Kriegs­er­klä­rung des radi­kalen Islam nicht nur an die USA, sondern an die west­liche Zivi­li­sa­tion über­haupt. Eine Einschät­zung, die von dem Vorsit­zenden dieses Ausschusses, dem CDU Poli­tiker Elmar Brok, sofort abge­schwächt wurde. Beson­ders die Vertreter der deut­schen Politik in der EU, aber auch die Fran­zosen und die Engländer, fingen sofort an, zu beschwich­tigen: Nein, der Anschlag vom 9. September 2001 hatte nichts mit dem Islam zu tun, man hatte zwei­fellos Angst, die Millionen Moslems, die in Deutsch­land, in Frank­reich , in Groß­bri­tan­nien, in den Nieder­landen leben, gegen sich aufzu­bringen. Es wurde auch jeder Anschein vermieden, dass dieser Anschlag etwas mit der Israel-Politik der USA zu tun haben könnte, um zu vermeiden, dass hinter der anti­is­rae­li­schen, anti­zio­nis­ti­schen Maske die häss­liche Fratze des Anti­se­mi­tismus zum Vorschein kommen könnte.

Biden schwer ange­schlagen und rücktrittsreif

Damit begann in Europa die verhäng­nis­volle Beschwich­ti­gungs­po­litik gegen­über dem radikal mili­tanten Islam und auch der Vatikan schloss sich gegen besseres Wissen dieser poli­ti­schen Linie an. Biden verfolgt sie sowieso. Zwar wird von seinen Spre­chern und seinem Außen­mi­nister betont, dass die zwanzig Jahre US Enga­ge­ment in Afgha­ni­stan und eine Tril­lion (!) Dollar im Kampf gegen die Mudscha­heddin nicht ganz umsonst gewesen wären: Die USA hätten den Terror besiegt, aber in der Aufgabe, Afgha­ni­stan zu befrieden, so etwas wie einen natio­nalen Zusam­men­halt zu schmieden, habe man versagt. Das sind pein­liche verbale Rück­zugs­ge­fechte eines schwer ange­schla­genen Präsi­denten Biden. Niemand darf sich wundern, dass unter diesen Umständen sein Amts­vor­gänger Donald Trump den Rück­tritt Bidens verlangt, der ja in seinen Augen zu Unrecht wegen Wahl­schwin­dels im Amt ist.

Immerhin 89 Milli­arden Dollar haben die USA in die Ausbil­dung von Poli­zei­kräften, Militär und Verwal­tung gesteckt, um ihnen die Möglich­keit zu geben, sich gegen die Taliban zu behaupten. Zumin­dest ist Biden von der Annahme ausge­gangen, dass sie dazu in der Lage wären. Damit hat er sein Fest­halten an dem Abzugs­datum begründet. Wie uns täglich vor Augen geführt wird, war dem nicht so. Dies kann zwei Ursa­chen haben: Entweder Biden verfügte über die falschen Geheim­dienst­in­for­ma­tionen und schätzte die Lage falsch ein, oder er hatte die rich­tigen Infor­ma­tionen über die wahren Kräf­te­ver­hält­nisse und beharrte auf seinem Entschluss. Beides wäre ein schwerer, unver­zeih­li­cher Fehler. Eigent­lich ist er, unab­hängig, ob Trump dies ausnützt oder nicht, rücktrittsreif.

Wie ein Poli­to­loge und Afgha­ni­s­tan­kenner der London School of Econo­mics gegen­über der BBC sagte:

„Die USA haben einen Krieg verloren,

die USA haben Afgha­ni­stan aufge­geben, die USA haben den Irak aufgegeben.

Die USA sind von der Gnade der Taliban abhängig – sie entscheiden, ob das Land kolla­biert und in einem Bürger­krieg versinkt“.