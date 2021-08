Von URSULA STENZEL | Warum ich dieses Themen aufgreife, ist einfach erklärt: als Euro­pa­ab­ge­ord­nete war ich in Afgha­ni­stan und auch wenn dieser Besuch 2003 statt­ge­funden hat, brachte er Erkennt­nisse, die bis heute Gültig­keit haben. In meinem Buch habe ich darüber geschrieben und den Bogen zur drama­ti­schen Gegen­wart gespannt: Ich war übri­gens die erste öster­rei­chi­sche Poli­ti­kerin, die dem kleinen öster­rei­chi­schen Kontin­gent einen Besuch abstat­tete, das nun eben­falls abzieht. Da die Teil­nahme der Öster­rei­cher der Frie­dens­er­hal­tung diente, war sie auch mit unserer Neutra­lität vereinbar.

Schon damals hatte ich den Eindruck, dass die inter­na­tio­nale Unter­stüt­zungs­truppe haupt­säch­lich damit beschäf­tigt war, sich selbst zu schützen. Die Auto­rität der Regie­rung, sowohl der unter Präsi­dent Karsai, als auch der unter seinem Nach­folger Ashraf Ghani endete an der Grenze Kabuls, eigent­lich an der Grenze des Regie­rungs­vier­tels. Wann die Haupt­stadt fällt, ist heute nur mehr eine Frage der Zeit. Die Taktik der Taliban war es, durch Terror­an­schläge einmal im Süden, einmal im Norden, einmal in Kabul Omni­prä­senz vorzu­täu­schen. Es war kein flächen­de­ckender Krieg und ist es auch heute nicht. Aller­dings wählen die Mudscha­heddin ihre Ziele sehr bewusst aus. So ist ihnen nach neuesten Infor­ma­tionen die Erobe­rung Sheber­gans gelungen. Im Norden dieser Stadt in der Wüste Dasht i Lili hat einer der ehema­ligen Warlords, den ich noch selbst kennen­lernte, General Dostum, eines der größten Kriegs­ver­bre­chen zu verant­worten: er soll 3000 Mudscha­heddin in Container verfrachtet haben, um sie vermeint­lich in ein Gefängnis zu trans­por­tieren. Seine Milizen setzten sie aller­dings in Contai­nern in der Wüste aus, wo sie elend zugrunde gingen. Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tionen spra­chen schon während meines Aufent­haltes von 600 Personen, nach heutigen Erkennt­nissen angeb­lich 3000, er selbst sprach von 200 und bestritt jede Verant­wor­tung. Es sollten keine Gefan­genen gemacht werden.

Man kann sich vorstellen, wie die Rache der Taliban heute gerade im Norden Afgha­ni­stans aussieht. General Dostum, noch unter der letzten gewählten Regie­rung Ashraf Ghani zu Marschall­sehren gekommen, ist seines Lebens nicht sicher. Er hat zwischen­zeit­lich wie schon einmal Exil in der Türkei gesucht und ist nun nach dem Vormarsch der Taliban wieder in Kabul, um den mili­tä­ri­schen Wider­stand der bedrängten Regie­rung zu orga­ni­sieren. Ihm könnte ein ähnli­ches Schicksal vor einem inter­na­tio­nalen Kriegs­ver­bre­cher­tri­bunal blühen, wie Milo­sevic, Kara­dzic und Mladic – verur­teilten Kriegs­ver­bre­chern des blutigen Zerfalls­pro­zesses im ehema­ligen Jugoslawien.

Der zweite ehema­lige Kriegs­herr, auch diesen lernte ich im Zuge der Fact Finding Mission 2003 persön­lich kennen, war General Atta, ein Tadschike und erbit­terter Feind Dostums. Schwer korrupt und mafios. Auch er wird mitt­ler­weile das Weite gesucht haben. Der Mann ist aus anderen Gründen verhasst, wegen seiner Korrup­tion und seiner mafiosen Prak­tiken. Als die Dele­ga­tion des Euro­pa­par­la­ments, der ich ange­hörte, von ihm empfangen wurde, erfreute er sich bereits eines Swim­ming­pools und Fließ­was­sers, ein unbe­schreib­li­cher Luxus in dem vom Krieg zerstörten Land. Auch er wird mitt­ler­weile das Weite gesucht haben.

Es ist gut, sich an die Genesis dieser Tragödie zu erin­nern: am 9. September 2001 fiel General Ahmet Schah Massoud, ein Tadschike und Befehls­haber der mit ameri­ka­ni­scher Unter­stüt­zung sieg­rei­chen Nord­front, selbst gläu­biger Muslim, einem Selbst­mord­an­schlag der Taliban zum Opfer, zwei Tage danach kam es zu dem Terror­an­griff, der unter der Chiffre 9/11 in die Geschichte einging. Vier Wochen später griffen die USA unter Präsi­dent George W. Bush direkt in den Konflikt ein. Sie traten damit in die Fußstapfen der Sowjet­union, die zehn Jahre lang in Afgha­ni­stan ihr „Vietnam erlebt hat“, bis Präsi­dent Gorbat­schow 1989 dem Spuk ein Ende setzte. In das Vakuum, das sie hinter­ließen, stol­perten die USA und ihre Nato-Verbündeten.

Das Ende des west­li­chen Enga­ge­ments, das bereits eine Flucht­welle ausge­löst hat, die auch Europa errei­chen wird, löst jetzt in Russ­land Besorgnis aus. Gemeinsam mit Usbe­ki­stan und Tadschi­ki­stan werden trila­te­rale Manöver abge­halten. Was diese Staaten der ehema­ligen Nord­front ebenso wie Russ­land nicht wollen, ist ein Über­greifen der radi­kalen Islam auf ihr Terri­to­rium. Genau das geschieht jetzt und zwar trotz oder wegen der trila­te­ralen Mili­tär­ma­növer Russ­lands mit Usbe­ki­stan und Tadschi­ki­stan an der Nord­grenze zu Afghanistan.

Der Westen, inklu­sive die Euro­päi­sche Union, aber vor allem die USA haben in Afgha­ni­stan versagt, es ist ihnen nicht gelungen aus einem zerfal­lenden Staat einen gefes­tigten, demo­kra­tisch legi­ti­mierten Gesamt­staat zu machen. Die Hilfe zur Selbst­hilfe war zu wenig, der mili­tä­ri­sche Einsatz halb­herzig und wider­sprüch­lich, vor allem war die Hilfe frag­men­tiert. Jedes Land hatte eine eigene Aufgabe, die einen schulten die Verwal­tung, die anderen die Polizei, die Dritten die Mili­tärs, in der Realität hatte die Zentral­re­gie­rung nie eine Auto­rität über das ganze Land, das entweder der Einschüch­te­rung und dem Scharia – Terror der mili­tanten Isla­misten, zum Opfer fiel, oder in ihnen nicht zuletzt wegen der gras­sie­renden Korrup­tion das gerin­gere Übel sah.

Biden ist mit dem Anspruch ange­treten, aus dem Dauer­kon­flikt dieses zerfal­lenden Staates auszu­steigen. Er will sich auf das Wesent­liche konzen­trieren, auf China, dessen Aufstieg zur Groß­macht Nr.1 er verei­teln will. Da ist Afgha­ni­stan nur ein Neben­schau­platz. Mit den Folge­pro­blemen, einer unkon­trol­lier­baren Flucht­be­we­gung, eines Erstarken des mili­tanten Islam werden sich die Flucht­burgen Europas herum­schlagen müssen: Deutsch­land, die skan­di­na­vi­schen Staaten und das kleine Öster­reich, wie die gesamte EU, geschwächt durch die Kolla­te­ral­schäden der Corona-Krise und der Unfä­hig­keit und Unwil­lig­keit der EU die Grenzen zu schließen und zu verteidigen.

Dieser Beitrag erscheint auch im Blogg von Ursula Stenzel.