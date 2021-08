Multi­eth­ni­sche Nacht in Riccione (Provinz Rimini): 30 meist minder­jäh­rige Kinder von Einwan­de­rern, also der zweiten Genera­tion, die laut dem aktu­ellen Gesetz mit Voll­jäh­rig­keit „italie­ni­sche Staats­bürger“ werden, haben nach einem abge­sagten Konzert in der Stadt für Aufruhr gesorgt. Der marok­ka­ni­sche Rapper, der bei dem Konzert auftreten sollte: „Ich gehe zurück und raube die Touristen aus“.



Die Gruppe, die sich aus etwa 30 Kindern von Einwan­de­rern zusam­men­setzte, zerstörte alles, was sich ihr in den Weg stellte, von Autos bis hin zu Stra­ßen­mö­beln, während sie sich von einem Veran­stal­tungsort zu einem anderen begab. Beide Veran­stal­tungen waren von der Polizei wegen Verstoßes gegen die Covid-Vorschriften verboten worden.

Es ist diese Figur, die, anstatt im Gefängnis zu sitzen, Verwüs­tungen organisiert:

„Aus Gründen, die sich meiner Kontrolle entziehen, wurde die Live-Show wieder einmal abge­sagt. Das bedeutet, dass ich ab heute wieder Touristen am Strand von Riccione mit „Moskitos“ bekämpfen werde, weil ich sonst nicht weiter­komme. Ich scherze nicht“. Für dieje­nigen, die es nicht wissen: „Moskitos“ bedeutet in der Jugend­sprache „ausrauben“.

Die Nach­richt von der Absage des Konzerts traf gegen 2 Uhr nachts ein, und zu diesem Zeit­punkt verstärkte die Gruppe von 30 Minder­jäh­rigen, viel­leicht auch aufgrund eines viel höheren Alko­hol­pe­gels als erwartet, ihre Hooligan-Aktion in der Stadt. Von der Strand­pro­me­nade von Riccione aus bewegte sich die Gruppe in Rich­tung Stadt­zen­trum, wo sie ihr Unwesen trieb. Sie sprangen auf geparkte Autos, traten sie und warfen Steine auf die Autos und alles um sie herum. Andere zerstörten Stra­ßen­schilder, und die Szene war so surreal, dass die (wenigen) Touristen, die zu dieser Zeit noch unter­wegs waren und viel­leicht von einem gemüt­li­chen Spazier­gang an der Strand­pro­me­nade zurück­kehrten, gezwungen waren, sich in ihren Hotels zu verbar­ri­ka­dieren. Die Anwohner taten dasselbe und versteckten sich in ihren Häusern, während jemand die Cara­bi­nieri rief.

Als Strei­fen­wagen vor Ort eintrafen, begann der große Ansturm, aber nicht alle konnten entkommen. Einige wurden ange­halten und iden­ti­fi­ziert. Mehrere Autos wurden durch die Wut der Bande beschä­digt, und einige Schau­fenster wurden einge­schlagen. Die Cara­bi­nieri leiteten eine Unter­su­chung ein, um alle Urheber der Verwüs­tung zu ermit­teln und Bilder von den zahl­rei­chen Über­wa­chungs­ka­meras in dem Gebiet zu beschaffen, um die Vandalen zu iden­ti­fi­zieren. Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art an der Côte d’Azur, wo es im Laufe des Sommers mehrere Fälle von Vanda­lismus durch unkon­trol­lierte Jugend­banden gegeben hat. „Der letzte Akt eines verrückten Sommers, der schlimmste, den es in unserem Gebiet je gegeben hat“, sagen die oppo­si­tio­nellen Fratelli d’Italia, während Bürger­meister Tosi zu drin­genden Maßnahmen aufruft.

In der Zwischen­zeit hat der lombar­di­sche Regio­nalrat Max Bastoni, Mitglied der Lega Salvini, das Thema auf die natio­nale Ebene gehoben: „Nach dem städ­ti­schen Gueril­la­krieg im Stadt­teil San Siro im vergan­genen April war der Mailänder Trapper Zaccaria Mohuib in die Terror­nacht verwi­ckelt, die seine nord­afri­ka­ni­schen Partner in Riccione ausge­löst hatten, nachdem eines seiner Konzerte verboten worden war. In Anbe­tracht seiner sozialen Gefähr­lich­keit sollte der Ques­tore (Poli­zei­prä­si­dent) Zugangs­ver­bote und andere geeig­nete Maßnahmen in Betracht ziehen, um die Entste­hung von Straf­taten zu verhin­dern, die er gewöhn­lich begeht“.

Der Lega-Mann fuhr fort: „Die betref­fende Person sagte nach der Absage des Konzerts, dass er zurück­kehren würde, um Touristen am Strand von Riccione auszu­rauben, und wie von Geis­ter­hand führten seine Anhänger den Befehl aus. Er ist bereits vorbe­straft und wurde wegen Miss­brauchs von Kinder­fotos ange­klagt; er propa­giert Gesetz­lo­sig­keit und brüstet sich damit. Ein perfektes Produkt der zweiten Genera­tion von Einwan­de­rern. Wenn wir die Gefahren nicht erkennen, stehen wir vor einem Fiasko“.

Quelle: VoxNews