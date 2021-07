Von Edith Krisz­tina Dócza



Europa ist von neuen Migra­ti­ons­wellen bedroht, und Afgha­ni­stan ist bei weitem nicht das einzige Land, das einer unge­wissen Zukunft entge­gen­sieht und in dem ein großer Zustrom von Migranten zu erwarten ist. Auch Tune­sien steht vor immer schwer­wie­gen­deren innen­po­li­ti­schen Problemen, und die türki­sche Regie­rung könnte jeder­zeit die „Migran­ten­karte“ ausspielen, um Druck auf die Euro­päi­sche Union auszu­üben. Kristóf Veres, Forscher am unga­ri­schen Institut für Migra­ti­ons­for­schung, erklärte gegen­über Magyar Nemzet, dass bei einer Verschär­fung der Krise in Libyen der Strom ille­galer Migranten in diesem wich­tigsten Tran­sit­land für afri­ka­ni­sche Migranten prak­tisch nicht mehr aufzu­halten sein wird.

Auf den meisten Migra­ti­ons­routen ist die Zahl der Migranten im Vergleich zum letzten Jahr deut­lich gestiegen, so Kristóf Veres. Unter Bezug­nahme auf die Daten von Frontex, der Euro­päi­schen Agentur für die Grenz- und Küsten­wache, erklärte der Experte, dass die zentrale Mittel­meer­route die Route mit den meisten Migranten ist: In der ersten Jahres­hälfte regis­trierten die Behörden andert­halb Mal so viele Migranten wie im glei­chen Zeit­raum des Vorjahres, nämlich fast 22.000. Die Frontex-Daten zeigen auch, dass die Zahl der Migranten auf der West­bal­kan­route im Vergleich zum Vorjahr um 92 Prozent gestiegen ist. Die Agentur berichtet, dass in diesem Jahr 18.600 ille­gale Einwan­derer regis­triert wurden.

Josep Borrell, der Hohe Vertreter der Euro­päi­schen Union für Außen- und Sicher­heits­po­litik, warnte in einem Inter­view mit der spani­schen Tages­zei­tung El País am Donnerstag, dass die Türkei durch ihre starke Präsenz in Libyen die Migra­ti­ons­routen von Libyen nach Europa beein­flussen könne. Kristóf Veres erin­nerte daran, dass Libyen ein wich­tiges Tran­sit­land für Migranten ist, stellte jedoch in Frage, ob die Regie­rung die Massen von Migranten daran hindern kann oder will, die Küsten des nord­afri­ka­ni­schen Landes in Rich­tung Europa zu verlassen.

- Die Türken können auf beide Seiten einwirken

- so der Experte über die Rolle der Regie­rung in Ankara, die bereits die „Migran­ten­waffe“ gegen Brüssel einge­setzt hat.

Das Migra­ti­ons­for­schungs­in­stitut erklärte, dass die türki­schen Behörden bei türkisch kontrol­lierten Küsten­ab­schnitten in Libyen entscheiden werden, ob sie die Migranten passieren lassen oder nicht. Kristóf Veres wies auch darauf hin, dass bei einer Verschär­fung der Krise in Libyen der Zustrom von Migranten prak­tisch nicht zu stoppen sein wird. Wie die öster­rei­chi­sche Nach­rich­ten­agentur APA berichtet, ist die südita­lie­ni­sche Insel Lampe­dusa erneut mit einem erhöhten Migra­ti­ons­druck konfron­tiert. Am Donnerstag kamen rund 250 Asyl­be­werber in 15 Last­kähnen an. Kristóf Veres betonte eben­falls die Bedeu­tung der Ereig­nisse in Tunesien:

- Tune­sien befindet sich in einer schweren poli­ti­schen Krise, und die wich­tigste Frage ist, ob sich Tune­sien in den kommenden Monaten desta­bi­li­sieren wird. Wenn dies der Fall ist, könnten auch von dort aus mehr Migranten nach Europa kommen.

- erklärte der Experte. In jüngster Zeit hat auch die italie­ni­sche Regie­rung Ängste vor einer neuen Migra­ti­ons­welle im Zuge der poli­ti­schen Krise geäu­ßert, obwohl der einzige Erfolg der Protest­welle, die im Januar 2011 begann und als Arabi­scher Früh­ling bekannt wurde, der Regime­wechsel in Tune­sien war.

Auch Litauen hat weiterhin ernste Probleme mit Migranten aus Weiß­russ­land, nachdem der weiß­rus­si­sche Präsi­dent Aljak­sandr Luka­schenka beschlossen hat, die Migra­tion als poli­ti­sches Mittel einzu­setzen. Am Donnerstag protes­tierten Hunderte von Menschen in der Haupt­stadt Vilnius gegen die Regie­rung, nachdem bekannt wurde, dass in der Grenz­stadt Dieve­niškės Migranten, haupt­säch­lich aus Afrika und dem Nahen Osten, unter­ge­bracht werden sollen. Nach Angaben der Grenz­po­lizei wurden seit Anfang des Jahres mindes­tens 3.100 ille­gale Grenz­gänger fest­ge­nommen, die meisten von ihnen aus dem Irak.

- Weiß­russ­land testet die Stärke seiner „Migran­ten­karte“, um zu sehen, ob es die Euro­päi­sche Union über Litauen erpressen kann

- so Kristóf Veres.

Der Experte fügte hinzu, dass die Regie­rung in Minsk, wenn Vilnius in naher Zukunft den Grenz­zaun baut und wirk­same und schnelle Hilfe von Brüssel und Frontex erhält, erkennen wird, dass die Migra­tion als poli­ti­sches Instru­ment nicht ausreicht, um die Euro­päi­sche Union sinn­voll unter Druck zu setzen. Zuvor hatte die litaui­sche Innen­mi­nis­terin Agnė Bilotaitė gegen­über der lokalen Nach­rich­ten­agentur BNS erklärt, dass das Haupt­ziel und die Haupt­auf­gabe der Regie­rung darin bestehe, die Migranten so schnell wie möglich in ihre Herkunfts­länder zurück­zu­bringen, was jedoch eine sichere Unter­brin­gung der Migranten und beschleu­nigte Asyl­ver­fahren voraussetze.

Quelle: Magyar Nemzet