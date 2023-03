Air Defender 2023: NATO-Groß­ma­növer mit 210 Kampfflugzeugen

Vom 12. bis zum 23. Juni 2023 wird es über dem mittel­eu­ro­päi­schen Luft­raum im Allge­meinen und dem deut­schen Luft­raum im Spezi­ellen noch einen Tick geschäf­tiger zugehen. Im Zuge eines Groß­ma­nö­vers der NATO werden 210 Kampf­flug­zeuge von 18 Luft­waffen eine Verle­gungs­übung abhalten, um defen­sive Opera­tionen zu üben. Knoten­punkt für diese Luft­kriegs­ope­ra­tionen wird Deutsch­land sein. Daher wird die Deut­sche Luft­waffe auch die Leitung über­nehmen. Die insge­samt 23 unter­schied­li­chen Flug­zeug­typen werden von 10.000 Mann geflogen, bedient, aufge­tankt, gewartet, bestückt etc.

Alleine 100 Flug­zeuge werden aus 35 Bundes­staaten der USA über den Atlantik nach Europa verlegt. Damit handelt es sich um die größte Verle­gungs­übung der US Air Force seit Grün­dung der NATO. Darunter befinden sich haupt­säch­lich Einheiten der US Air National Guard. Neben den israe­li­schen Luft­streit­kräften verfügen auch die USA über Reser­ve­ein­heiten bei der Luftwaffe.

Neben den vier großen euro­päi­schen NATO-Staaten, den zwei mitt­leren Spanien und Polen nimmt auch der Mitglieds-Anwärter Finn­land an der Übung teil. Von den sieben Haupt­stand­orten befinden sich fünf in Deutsch­land. Einer in den Nieder­landen und ein weiterer in Tsche­chien. Zu den deut­schen Stand­orten zählen unter anderem Lech­feld in Bayern und Spang­dahlem in Rheinland-Pfalz.

Provo­ka­tion gegen­über Russland

Während dieser elf Tage soll die Reak­ti­ons­fä­hig­keit getestet und defen­sive Opera­tionen trai­niert werden. Im Zuge des Ernst­falls müssen starke Verbände der US-Streit­kräfte über den Atlantik verlegt werden. So auch Kräfte der Luft­waffe, welche dann auf Stütz­punkten versorgt werden müssen. Also auf eine rasch hoch­rüst­bare Infra­struktur treffen. Gemäß der Gegen­küs­ten­stra­tegie der USA verbleibt das Gros der Kräfte im Heimat­land, um flexibel auf Bedro­hungen im Atlantik- oder Pazi­fik­raum reagieren zu können. Außerdem bleibt die stra­te­gi­sche Reserve so außer­halb der Reich­weite eines poten­ti­ellen konven­tio­nellen Erstschlags.

Ange­sichts des Ukrai­ne­kriegs stellt Air Defender 2023 aber auch eine weitere Provo­ka­tion der NATO gegen­über Russ­land dar.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERTION

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.