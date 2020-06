NICHT VERÖFFENTLICHEN NOCH

Wie tief das poli­ti­sche System und die Justiz samt Rechts­spre­chung in Deutsch­land mitt­ler­weile mit dem orga­ni­sierten Links­ex­tre­mismus verwoben sind bewies die skan­da­löse Ernen­nung Barbara Borchardts zur Verfas­sung­rich­terin am Landes­ver­fas­sungs­ge­richt in Meck­len­burg-Vorpom­mern – UNSER MITTELEUROPA berich­tete. Sogar Deutsch­lands Verfas­sungschutz­chef Thomas Haldenweg hat ein „großes Problem“ mit der Ernen­nung Borchardts und sagte bei einer öffent­li­chen Anhö­rung des Parla­men­ta­ri­schen Kontroll­gre­miums im Bundestag, er finde es als Verfas­sungs­schützer „uner­träg­lich, wenn ein erwie­senes AKL-Mitglied Teil eines Verfas­sungs­ge­richts werde“? Die einge­fleischte Kommu­nistin, DDR-Sympa­thi­santin und ehema­lige SED-Poli­ti­kerin, die nun für die Linke die nächsten 12 Jahre über die Verfas­sung wachen und poli­ti­sche Gegner verfolgen darf, obwohl sie selbst in einer vom Verfas­sungschutz beob­ach­teten Orga­ni­sa­tion Mitglied ist (!), hat dabei eine nicht unin­ter­es­sante, wenn­gleich unrühm­liche Vita vorzu­weisen. Darüber berichtet nun auch eine Webseite mit dem Titel „Akte Borchardt“, die alle Hinter­gründe, Verflech­tungen, Fehl­tritte und haar­sträu­bende Zitate der Neo-Rich­terin zum nach­lesen für den Bürger trans­pa­rent darstellt. Hier erfährt man, was in den Main­stream-Medien kaum oder gar nicht berichtet bzw. verschwiegen wird. Aus gutem Grund.

DDR-Vergan­gen­heit und Kumpanin Merkels

So ist neben den belegten und zahl­rei­chen Verherr­li­chungen und Rela­ti­vie­rungen des DDR-Regimes durch Borchardt auch ihre Vergan­gen­heit und Polit-Karriere in der SED aufge­schlüs­selt. Nicht nur besuchte Borchardt die Kader­schmiede der „Akademie für Staats- und Rechts­wis­sen­schaften“, die laut Bundes­ar­beits­ge­richts (Az.: 6 AZR 610/97) eine beson­dere System­nähe Borchardts zur SED-Diktatur vermuten lässt, auch erpresste Borchardt Regime­gegner der DDR und berei­cherte sich an deren Vermögen. Und auch nach der Wende blieb sie bis zum heutigen Tage aktiv mit ehema­ligen DDR-Leuten verbunden.

Inter­es­sant auch: Borchardt besuchte zeit­gleich mit einer gewissen Angela Merkel das selbe Gymna­sium. Beide waren in der SED aktiv und dürften sich gekannt haben. Besteht hier also eine alte DDR-Seil­schaft zwischen der nunmeh­rigen Rich­terin und der Bundes­kanz­lerin?

Rolle der CDU als link­ex­tremer Wegbe­reiter beleuchtet

Ein eigenes Kapitel widmet sich auch der CDU, die durch ihre Stimm­ab­gabe für Borchardt dieser erst den Weg in das Verfas­sungs­rich­teramt in Meck­len­burg-Vorpom­mern ermög­lichte und damit zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit (nach der Wahl Bodo Rame­lows zum Minis­ter­prä­si­dent in Thüringen) einem Kommu­nisten in das Amt verholfen hat. Dabei kriti­sierte die CDU in der Vergan­gen­heit Borchardt noch heftig für ihre links­ex­tremen Verstri­ckungen und beschloss im Grund­satz­pro­gramm von Februar 2020, nicht mit der Partei die Linke zu paktieren. Unge­achtet dessen, stimmte man sogar gegen einen von der AfD initi­ierten Abwahl­an­trag gegen Borchardt und machte ihr somit erneut „die Mauer“.

Weiteres Wissens­wertes über Borchardt erfahren Sie hier: www.akte-borchardt.de/